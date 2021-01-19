Девять главных тенденций UI-дизайна в 2021

Пользовательский интерфейс (UI) — это не только способ взаимодействия продукта с пользователями, но и визуальное представление бренда и то, что его выделяет. Очень важно правильно подойти к разработке UI-дизайна, так как это может повлиять на успех продукта. Вот девять главных трендов 2021 года, которые позволят вам не отставать.

Плоский дизайн

Плоский дизайн на протяжении многих лет остается главной тенденцией UI. Его основные принципы — использование двухмерных элементов, простой типографики и сбалансированных цветов.

Недостаток декоративных элементов компенсируется эффективностью, что дает дизайнерам возможность сосредоточиться на других творческих аспектах. Плоский дизайн составляет прочную основу, а его ограничения открывают возможности для тех, кто хочет приложить дополнительные усилия.

Основная причина смены трендов, это то, что людям надоедает видеть одно и то же. Если вы хотите выделиться на фоне похожих продуктов, обратите внимание на следующие семь трендов.

Новый скевоморфизм (неоморфизм)

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Скевоморфизм представляет собой визуальные элементы, созданные в реалистичном стиле для имитации реальных объектов. Популяризацией этой тенденции стал дизайн пользовательского интерфейса первого поколения iPhone в 2007 году. Спустя несколько лет на смену реалистичному стилю пришел минимализм. Однако плоский дизайн стал казаться излишне упрощенным, поэтому сейчас интерфейсы становятся более глубокими.

Неоморфное оформление четко передает основные характеристики объекта, а остальная часть остается стилизованной. Другие элементы также придерживаются этих принципов. Светлая цветовая палитра и мягкие градиенты, плавные формы и падающая тень с эффектами внутреннего свечения — все должно привлекать внимание к конкретным частям дизайна.

Мягкие градиенты

Градиент — это плавный переход от одного цвета к другому. Раньше в рекламах использовались яркие и насыщенные цвета, но сейчас мы понимаем, что они лишь отвлекают внимание от сообщения, которое мы пытаемся донести. Сегодняшние градиенты, как правило, более мягкие, их цель — придать объем и глубину дизайну или создать интересный фон. Они следуют принципам минималистичного дизайна, без взаимоисключающих цветов и с определенным источником света.

3D графика

Трехмерная графика долгое время восхищала дизайнеров и пользователей. Сейчас благодаря росту популярности VR и AR, 3D-элементы все чаще появляются в мобильном и веб-интерфейсах. Объемная графика может улучшить привлекательность продукта. Поскольку мы живем в трехмерном мире, глубина может придать дизайну ощущение реалистичности.

Трехмерные элементы UI могут сделать продукт более привлекательным. Сейчас эта тенденция набирает популярность в автомобильной промышленности. Производители оснащают свои высокопроизводительные модели 3D или гибридными 2D/3D человеко-машинными интерфейсами, а 2D используют в моделях более низкого уровня.

Простота

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Форма следует за функцией, не жертвуя при этом визуальной привлекательностью. Интерфейс вмещает много элементов, учитывая небольшой размер экрана. Но, тем не менее, UI не кажется переполненным.

Микровзаимодействия

Это обратная связь, которую продукт предоставляет в ответ на вводимые данные. Например иконка, которая подсвечивается при наведении курсора, или приятный звук корзины, когда вы удаляете файл. Мы можем не замечать их, но без них кажется, что чего-то не хватает.

Микровзаимодействия говорят о том, что устройство распознало наше присутствие или команду. Они часто просты и почти незаметны, но необходимы, чтобы сделать использование продукта приятным и запоминающимся/

Уникальные иллюстрации

В дизайне линейные наброски, комиксы, трехмерная графика, коллажи или даже фотографии могут считаться иллюстрациями.

Визуальная составляющая превратилась из декораций в средства коммуникации. Они могут объяснить, дополнить, уточнить и передать сложные концепции, действия или информацию в удобной для понимания форме. Привлекательные иллюстрации добавят оригинальность и индивидуальность вашему пользовательскому интерфейсу, чтобы задать настроение и повысить узнаваемость бренда.

Анимация

Анимация увеличивает вовлеченность пользователей и помогает сделать дизайн намного живее, чем с помощью статических изображений.

И иллюстрации, и анимация помогают визуализировать, что может предложить бренд или продукт. Хотя картинки требуют меньше усилий, анимация обладает всеми преимуществами иллюстраций и более эффективно удерживает внимание пользователя.

Звук

Звук — неотъемлемая часть сенсорного дизайна. Однако о его важности иногда забывают!

Правильное использование звуков может вызвать широкий спектр эмоциональных реакций. Они могут усиливать обратную связь с пользователями, уведомлять их о событиях и быть основным элементом брендинга.

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