В американском университете появятся ИИ-студенты

Речь не идет о гуманоидных роботах: цифровые студенты будут взаимодействовать с группой через компьютеры, микрофоны и динамики.

Вскоре у студентов Государственного университета Ферриса в Мичигане появятся необычные сокурсники — студенты на базе искусственного интеллекта.

Эксперимент доцента Кейси Томпсон предполагает, что ИИ-студенты Энн и Фрай будут слушать лекции, работать над заданиями и даже активно участвовать в обсуждениях с другими студентами.

В чем цель? Университет собирается изучить «трансформационное воздействие новых технологий ИИ, связывающих старшеклассников с потенциальными образовательными и карьерными путями в развивающихся областях, которые становятся все более важными», говорится в заявлении. Что бы это ни значило.

Более того, Томпсон позволяет двум ИИ-студентам самостоятельно «решить», какую специализацию выбрать.

«Как и в случае с другими студентами, мы надеемся, что они продолжат свой образовательный опыт настолько, насколько смогут, и получат PhD, — комментирует Томпсон. — Но мы буквально учимся на ходу и позволяем ИИ-студентам выбирать курсы, которые они будут посещать».

«На данный момент мы проходим общие курсы, но, надеюсь, они получат степень бакалавра, магистра и даже больше», — добавляет она.

Энн и Фрай будут слушать лекции и обсуждения с помощью микрофонов и компьютерных систем. По словам Томпсон, цель состоит в том, чтобы в конечном итоге побудить их к участию и давать обратную связь во время беседы.

«На самом деле мы обратились к этой идее, чтобы лучше понять, как мы можем быть полезны будущим студентам Государственного университета Ферриса» — рассказывает она.

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Затем исследователи изучат эти данные, чтобы выяснить, чему научились ИИ-студенты, и чему учебное заведение научилось у них.

Но еще неизвестно, смогут ли Энн и Фрай получить работу, полагаясь лишь на высокие оценки в будущих резюме.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney