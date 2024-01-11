В американском университете появятся ИИ-студенты

Вскоре у студентов Государственного университета Ферриса в Мичигане появятся необычные сокурсники — студенты на базе искусственного интеллекта.
Речь не идет о гуманоидных роботах: цифровые студенты будут взаимодействовать с группой через компьютеры, микрофоны и динамики.
Эксперимент доцента Кейси Томпсон предполагает, что ИИ-студенты Энн и Фрай будут слушать лекции, работать над заданиями и даже активно участвовать в обсуждениях с другими студентами.
В чем цель? Университет собирается изучить «трансформационное воздействие новых технологий ИИ, связывающих старшеклассников с потенциальными образовательными и карьерными путями в развивающихся областях, которые становятся все более важными», говорится в заявлении. Что бы это ни значило.
Более того, Томпсон позволяет двум ИИ-студентам самостоятельно «решить», какую специализацию выбрать.
«Как и в случае с другими студентами, мы надеемся, что они продолжат свой образовательный опыт настолько, насколько смогут, и получат PhD, — комментирует Томпсон. — Но мы буквально учимся на ходу и позволяем ИИ-студентам выбирать курсы, которые они будут посещать».
«На данный момент мы проходим общие курсы, но, надеюсь, они получат степень бакалавра, магистра и даже больше», — добавляет она.
Энн и Фрай будут слушать лекции и обсуждения с помощью микрофонов и компьютерных систем. По словам Томпсон, цель состоит в том, чтобы в конечном итоге побудить их к участию и давать обратную связь во время беседы.
«На самом деле мы обратились к этой идее, чтобы лучше понять, как мы можем быть полезны будущим студентам Государственного университета Ферриса» — рассказывает она.
Читайте по теме:
Метавселенные и AI: изменится ли образование в 2024 году
Нейросети для изучения языков: какими сервисами пользоваться и что пока нельзя поручить алгоритму
Японские школьники смогут отправить на занятия вместо себя робота
Затем исследователи изучат эти данные, чтобы выяснить, чему научились ИИ-студенты, и чему учебное заведение научилось у них.
Но еще неизвестно, смогут ли Энн и Фрай получить работу, полагаясь лишь на высокие оценки в будущих резюме.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Профессионал или инфоцыган: как распознать современного торговца «змеиным маслом» и не попасть в ловушку
- 2 Машины не восстанут, но вылететь с работы можно: разбираемся, зачем осваивать нейросети
- 3 Конкуренция в сфере EdTech: узкопрофильные площадки против мультиплатформ
- 4 Метавселенные и AI: изменится ли образование в 2024 году
- 5 Как дважды два: как быстро освоить профессию разработчика онлайн-курсов
ВОЗМОЖНОСТИ
12 января 2024
14 января 2024
15 января 2024