Прогноз: в следующем стартапе-единороге будет всего 3 сотрудника

Чат-боты заменят привычные сайты и сотрудников — в будущем бизнес сможет работать полностью автономно. Этими прогнозами в недавнем выпуске подкаста The Startup Podcast поделились основатель и CEO Octane AI Бен Парр (Ben Parr) и отраслевой аналитик с фокусом на рынок ИИ Джеремайа Ойен (Jeremiah Owyang).

По словам Парра, ИИ считают мгновенным успехом, но на деле он разрабатывался годами и раскрыл свой потенциал с помощью пользовательского интерфейса. Ойен добавляет, что этот тренд выделяется среди других: люди уверены в том, что он изменит их жизнь, и обеспокоены этим — такого не было, когда зарождались Web3, шеринг-экономика и соцсети.

Парр рассказал, что еще в 2016 году сооснователь его компании Octane AI прогнозировал, что в будущем все сайты будут представлять собой чат-боты. Это может произойти в ближайшие годы: такая форма взаимодействия со «всеми знаниями человечества» гораздо естественнее, чем обычные сайты.

Собеседники также затронули тему подлинности контента и того, как на его восприятие повлияет бренд. Парр отметил, что возможности ИИ не безграничны — он не может воспроизводить совершенно новые точки зрения. Так, технология не затронет журналистов-расследователей, поскольку их главный навык — не писать тексты, а находить и выпускать новости и истории.

Парр ожидает, что в течение следующих 3-5 лет компаниями будут управлять команды всего из трех человек: CEO, ведущего менеджера по продукту и руководителя проектной группы. Ниже — их основные обязанности.

CEO:

Разрабатывать видение и стратегию, стимулировать рост компании.

Руководить маркетингом.

Участвовать в разработке, писать код.

Время от времени CEO будет представлять компанию на публике, но за цифровой маркетинг и продажи в основном будут отвечать ИИ-агенты, способные воспроизводить его внешний вид.

Ведущий менеджер по продукту будет работать с ИИ-агентами над следующими задачами:

Сотрудничать с клиентами и командой, чтобы составлять дорожную карту.

Управлять разработкой и доставкой продукта.

Совершенствовать продукт и выполнять итерации.

Руководитель проектной группы:

Управлять автоматизацией маркетинга и продаж, финансами, цепочкой поставок и юридическими функциями.

Отвечать за ИИ-агентов по всей компании и создавать единый источник информации.

Обеспечивать непрерывную работу всех подразделений компании.

Это лишь начало: по мнению собеседников, в будущем появятся также полностью автономные компании, в которых и вовсе не будет сотрудников.

Парр считает, что многие действительно ждут, когда ИИ изменит мир. Таких людей не устраивает текущая жизнь и устоявшиеся системы, и это может поспособствовать принятию технологии в обществе.

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