Как придумать название для компании, опираясь на неписаные правила индустрии

Если изучить названия компаний из одной отрасли, то окажется, что почти все они образованы по определенным моделям. Такой анализ может помочь в придумывании названия для нового бизнеса. Публикуем посвященный этому отрывок из книги Брэда Флауэрса «Книга имен: пять шагов к созданию бренда и названия продукта, которые будут продавать».

В каждой индустрии есть набор неписаных брендинговых правил или тенденций, которые со временем закрепляются. Иногда они могут стать клише. В большинстве отраслей есть только несколько типов названий. Это происходит естественным образом: одна компания становится успешной, а другая повторяет ее приемы, потому что один раз они уже сработали. Так появляется правило, и никто не вспоминает, с чего все началось. Это относится ко всем аспектам бизнеса: от способа его вести до выбора названия. Давайте сейчас рассмотрим именно процесс придумывания имен.

Название моей компании, Bullhorn, является хорошим примером. В мире брендинговых агентств существуют общие тенденции в создании названий, которые стали неписаными правилами. Первое из них — добавлять слово-идентификатор «бренд» (brand).

Moving Brands

Interbrand

FutureBrand

Я выбрал эти компании, потому что все они — крупные и успешные агентства, которые делают отличную работу. Во многих отношениях они являются игроками, к уровню которых стремится Bullhorn. Но их названия легко забыть. Более того, они однообразны. Возможно ли вспомнить, чьи проекты вам понравились: Moving, Inter или Future? Имена слишком похожи.

Вторая тенденция — заимствовать модель названия юридической компании, когда брендинговому агентству присваивается имя основателя.

Landor

Lippincott

Wolff Olins

Хотя эти названия уникальны, они мало что говорят о бизнесе. Единственное, что они делают, так это придают ему историческую значимость. Они звучат устоявшимися. Они звучат старыми. Выбор подобного имени ставит вас в один ряд с другими поставщиками профессиональных услуг — отсюда и упоминание, что это модель названия юридической компании. Такие имена сообщают клиентам, что здесь им предложат безопасный, традиционный и довольно дорогой продукт.

Мы смотрели и на рекламные агентства, потому что часто они тоже занимаются брендингом. Многие из них начинают с модели названия юридической компании, а когда имя становится слишком длинным и громоздким, превращают его в аббревиатуру.

WPP

BBDO

DDB

Опять же, я выбрал эти три имени потому, что они принадлежат огромным компаниям, которые работают по всему миру и являются наиболее узнаваемыми игроками в своей отрасли. С этими названиями, несомненно, легче обращаться, но они взаимозаменяемы.

Итак, мы определили три основных правила, которых наши конкуренты придерживались при придумывании названий: слово-идентификатор «бренд», модель названия юридической компании и аббревиатура. Вот как мы использовали эту информацию.

Мы не хотели добавлять слово «бренд». Мы также не хотели называть агентство в честь основателей — отчасти потому, что при вводе моей фамилии (Flowers) в поисковую строку появлялось лишь множество ссылок на цветочные магазины, но они не относятся к делу. И, наконец, нам не нужно было имя, которое в итоге стало бы аббревиатурой. Как правило, они быстро забываются — особенно, если мы говорим о новой, никому не знакомой компании.

Придумывая название для бизнеса, вы можете отступить от неписаных правил индустрии лишь на некоторое расстояние. Обычно предприниматели выбирают имена, которые соответствуют их категории. Но если ваше название слишком похоже на названия всех остальных компаний, оно потеряется среди них. А если вы зайдете слишком далеко в другом направлении, то название перестанет ассоциироваться с вашей сферой деятельности.

К счастью, придуманное нами название Bullhorn (громкоговоритель) в данном случае имело смысл. Хоть их и меньше, но метафорические имена все еще используются в пространстве брендинга, и часто они звучат эффектнее. Вот примеры таких названий.

Matchstic

Salt

Murmur

Логика использования этих метафор похожа на нашу. Возможно, Matchstic (деревянная часть спички) высекает искру, которая зажигает огонь. Salt (соль) предлагает дополнение, которое делает бренд более вкусным. Метафора в названии Murmur (бормотание) аналогична нашей, но представлена с противоположной стороны: она тоже касается общения, но не крика, а скорее сарафанного радио, когда информация передается от человека к человеку.

Итак, важно подумать о своей отрасли. Как и мы, вы, скорее всего, обнаружите несколько неписаных правил. Как они звучат и почему существуют? Можете ли вы пренебречь некоторыми из них и выделиться из толпы или есть веская причина следовать им? Вы хотите, чтобы вас воспринимали как компанию с историей или как стартап? Это в значительной степени будет зависеть от того, как вы решите позиционировать себя в названии.

Практическое упражнение

Чтобы определить, есть ли в вашей индустрии неписаные правила, составьте список из 30 конкурентов. Это поможет разделить их на группы. Какие компании наиболее известны? Какие компании нарушают традиции? Есть ли исключения, которые просто выглядят странно? Сформировав группы, вы почти наверняка увидите три варианта названий. Обведите тенденции, которые вам интересны, и зачеркните те, которых вы хотите избежать. Это поможет придумать как минимум несколько названий для вашего бизнеса.

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