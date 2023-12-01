Как предприниматель из Казахстана создал ИТ-платформу для открытия компаний в юрисдикциях по всему миру

В своей программной речи перед выпускниками Стэнфорда Стив Джобс призывал молодых людей «оставаться голодными», то есть быть открытыми новым знаниям и впечатлениям. История основателя международной консалтинговой компании UPPERCASE Виталия Чирясова — о том, каким эффективным топливом для роста может быть простое любопытство по отношению к тому, как устроена юридическая сторона ведения бизнеса в разных государствах. И, конечно, по отношению к собственным возможностям.

Предприниматель без вариантов

Виталий Чирясов родился в простой семье, и карьера юриста представлялась ему крайне перспективной. Чтобы поступить на юрфак, молодой человек переехал из небольшого промышленного поселка Актау в Караганду, где окунулся в другой мир, — достаточно быстро пришло понимание важности материального достатка.

Очевидный шаг к благосостоянию — работа в найме — не оправдал ожиданий. Практически каждый день Виталий ловил себя на мысли, что решать задачи можно иначе, но делать по-другому ему не давали. Руководители были уверены, что их способ достижения результата был единственно верный. Они не то, что не хотели рисковать, — даже не намеревались смотреть в другую сторону. «Получилось так, что я находился в среде, которая меня никак не развивала. Фактически я продавал свое время за бесценок», — вспоминает Виталий Чирясов.

С этими мыслями он решает закончить работу в найме, и вместе с компаньоном открывает небольшую юридическую компанию. Крошечная комната на 14 квадратных метров была далека от образа офиса мечты, зато Чирясов ощутил долгожданную свободу: никто не запрещал ему действовать так, как он сам считает правильным.

Взгляд за рубеж

Компаньоны оказались достаточно успешными в выбранной нише юридических услуг. К идее расширить горизонты их подтолкнули клиенты. Первое обращение показывало, как четко и быстро работают молодые юристы. И через некоторое время обнаруживалось, что у клиентов есть для исполнителей новые задачи. Так их консалтинговый бизнес приобрел специализацию. И через небольшой промежуток времени Виталий сфокусировался на сопровождении деятельности строительных компаний, причем направил усилия на Астану и Алматы, где инвестиции в строительство были на подъеме и девелоперам требовалась качественная юридическая поддержка.

Работа в двух столицах республики значительно расширила круг знакомств Виталия. Казахстан тогда по-настоящему открылся иностранным инвестициям и кроме денег получал экспертизу и новые бизнес-возможности. На встречах, на конференциях молодой юрист раз за разом встречал людей, которые строят свой бизнес в масштабах целого региона, без привязки к отдельной стране. Включились любопытство и амбиции: «А чем я хуже? Я тоже смогу!»

С одной стороны, среда, в которой работал Виталий, помогла идее дозреть. Он понял, что действительно хочет идти за границу, чтобы реализовать там новые возможности. С другой — для успешного закрепления на новых рынках нужно больше времени и энергии. Это значит, ему предстояло каким-то образом минимизировать свою роль в операционной деятельности компании. Как признается предприниматель, операционка всегда здорово его тяготила, но способа, как это исправить, все никак не появлялось. Однако именно попыткам найти «волшебную таблетку» от операционки он обязан возникновению действительно интересной бизнес-идеи.

Идея на миллиард

Ответ пришел спонтанно и совсем из другого направления. Изучая ниши, в которые было бы реально встроиться на новых рынках, Чирясов обратил внимание на сходство процессов учреждения компаний в разных юрисдикциях. Фактически регистрацию юрлиц можно уместить в пошаговый алгоритм. В ряде случаев от страны к стране он совпадает практически полностью — это способ предлагать один алгоритм клиентам на разных рынках. Для масштабирования лучше не придумаешь.

Такой алгоритм может быть хорошо упакован в вид онлайн-сервиса. А маркетинг и вообще продвижение такой услуги можно базировать на прозрачности сервиса. Клиенту не нужно ждать. Он действует по готовому алгоритму, загружает документы в электронном виде на цифровую платформу. Прозрачность процесса обеспечивают понятные статусы и уведомления в панели управления на сайте сервиса. Тем самым клиент видит, как его усилия помогли ему сэкономить. Он не платит за действия, которые смог сделать сам, и вместе с тем видит, в чем заключается работа юриста на каждом этапе оформления документов.

Идея оформилась за пару дней. Она выглядела настолько устойчивой, что Виталий сразу в нее поверил. Осталось выбрать рынок, куда ее можно было «приземлить». Здесь опять-таки долго думать не пришлось. Конечно, Эмираты! Неповторимый дубайский вайб, статус финансового центра Ближнего Востока и относительная близость к дому (четыре-пять часов самолетом) определили место для первого международного старта. Также Эмираты предлагают неочевидное преимущество для новых компаний, о которых здесь пока мало кто знает. Из-за большого количества предложений на этом рынке даже у новичка всегда есть шанс.

Чирясов с семьей перебрался в Дубай, нанял команду разработки, поставил им задачу создать онлайн-сервис, а сам, пока платформа верстается, начал искать клиентов на юридические услуги без автоматизации.

Первый шаг — оповестить уже существующих клиентов, что к их услугам теперь офис в ОАЭ, — особого результата не принес. Заказчики из Казахстана и России в тот момент были сосредоточены на местных рынках. Тогда предприниматель решил применить способ продвижения, который отлично показал себя в последующем, — продвижение через личный бренд.

В середине 2010-х клиенты передавали друг другу конкретного специалиста, который помог им с теми или иными задачами, имеющими отношение к праву. Почему бы не повторить это в 2020-х, но с привлечением актуальных инструментов и стратегий? Так появился авторский канал «Бизнес без границ» на YouTube.

YouTube как окно в мир

Видеоблог оказался на удивление эффективным инструментом промоушена. Все потому, что на какой-то период Чирясов был единственным достаточно медийным русскоязычным юристом-консультантом в ОАЭ, чем привлек к себе внимание целевой аудитории. Просмотры конвертировались в первых клиентов, их поток усиливался.

Достаточно быстро удалось набрать портфель заказов. А с весны 2022 года количество запросов увеличился настолько, что дубайский бизнес предпринимателя прошел точку безубыточности. Из прибыли удается финансировать не только видеопродакшн, но и ускорить разработку платформы.

«Благодаря YouTube я чувствую, что передо мной действительно открыт весь мир», — рассказывает Виталий. Потребность регулярно делать небанальные сюжеты, работать над качеством и содержательностью роликов мотивирует его отправляться в новые страны и исследовать их с точки зрения ведения бизнеса. Возможно, именно такой взгляд помогает делать те или иные открытия практически в каждой стране. Где-то отлично работает банковская система. Где-то крайне благоприятное налоговое законодательство. Где-то рады предпринимателям, которые создают новые рабочие места, и готовы относительно легко давать ВНЖ и даже паспорт.

Правила бизнеса

«Мне регулярно задают вопрос: а может ли предприниматель без айтишного бэкграунда создать ИТ-бизнес? Я отвечаю, что да — но с некоторыми оговорками», — поясняет бизнесмен. Крайне важно то, как предприниматель относится к своим ошибкам. Сильно помогает осознание, что потери и ошибки неизбежны. «Скажем, я вообще учусь только на своих ошибках, хотя прекрасно знаю, что на этот счет говорит расхожая народная мудрость», — иронизирует Чирясов.

Какое-то время назад это сильно беспокоило предпринимателя. Однако волнение прошло, как только он поговорил с видным бизнесменом из Казахстана. Тот сказал, что разрешил себе совершать ошибки и это стало одним из правил его жизни. Когда он начинает новое направление бизнеса, он целенаправленно бьет в одну точку, извлекает опыт из каждого позитивного и негативного события, много разговаривает с клиентами и в принципе внимательно слушает рынок. «Помню, как поразила меня откровенность собеседника. Я очень ему благодарен за возможность “сверить часы” и понять, что ошибаться свойственно даже мультимиллионерам», — говорит Виталий Чирясов.

Еще одного правила — методично бить в одну точку — предприниматель придерживается прямо сейчас. Вместо агрессивного роста в других регионах — больше усилий по закреплению на Ближнем Востоке. Вместо соблазнительных перспектив заняться новыми направлениями — усердная работа по совершенствованию платформы для открытия и сопровождения бизнеса в ОАЭ UPPERSETUP.

Вот почему Виталий весьма сдержанно говорит о том, каким будет его бизнес через несколько лет. Прямо сейчас важно, чтобы его компания воспринималась клиентами как реальный драйвер цифровой трансформации такой консервативной сферы, как оказание юридических услуг. Если все пойдет, как задумывалось, внимание инвесторов будет привлечено. А это верный путь на биржу. «Немного позже я об этом подумаю. Уверен, это будет интересное бизнес-приключение», — говорит предприниматель.

Фото на обложке: предоставлено Виталием Чирясовым