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Истории

Чему предприниматели могут научиться у Илона Маска

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

CEO SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире благодаря стремительному росту цен на акции Tesla. Вот какие уроки молодые предприниматели могут извлечь из его опыта.

Чему предприниматели могут научиться у Илона Маска

Согласно последнему отчету Bloomberg Billionaire Index, CEO Tesla и SpaceX Илон Маск наконец признан самым богатым человеком в мире. Его состояние достигло $195 млрд, что на $10 млрд больше состояния предыдущего лидера рейтинга — CEO Amazon Джеффа Безоса, который теперь занимает вторую строчку.

В последние годы Маска называют провидцем и эксцентриком. Некоторые из его революционных бизнес-концепций все еще в поисках своей аудитории, в то время как другие буквально рушатся на глазах. Но его новаторский стиль управления и необычный подход к бизнесу помогли ему заслужить всеобщее признание, так как стоимость акций Tesla за последний год выросла в восемь раз, и Маск неофициально стал самым богатым человеком в мире.

Сегодня Tesla — самая дорогая автомобильная компания в мире, опережающая таких гигантов, как Toyota и Volkswagen, с капиталом более $750 млрд. Это принесло Илону прибыль в $165 млрд с 20% акции компании. Но Tesla не выплачивает дивиденды, и большая часть состояния Маска связана с Tesla, SpaceX и Boring Company, его проектом по строительству подземных туннелей.

Верить в идею

Успешно поработав в разработчике онлайн-путеводителей Zip2 и PayPal, Маск вложил большую часть своих ресурсов в Tesla, свой стартап по производству электромобилей. В то время они не были так широко распространены. Такой рискованный шаг свидетельствует о предпринимательском подходе Маска: хорошая идея стоит того, чтобы ее реализовать, несмотря на отсутствие гарантий успеха.

Подобный подход Илон использовал и при запуске компании SpaceX, которая в прошлом году озвучила свою цель — провести первый пилотируемый космический полет с частным финансированием.

Разумеется, не каждый может перенять стиль управления Маска, так как некоторые цели кажутся недостижимыми. Однако зачастую достаточно определенного стимула, чтобы оправдать уверенность инвесторов в таких высоких корпоративных целях.

Не забывать о главной цели 

Также важно сосредоточиться на общей стратегии, а не на индивидуальной тактике. С самого начала целью Tesla было завоевать массовый рынок. Начиналось все с роскошных автомобилей, конкурирующих с Mercedes и Jaguar, на тот момент это было самой простой тактикой.

По мере накопления опыта и производственных мощностей компания начала использовать их для создания доступных электромобилей для всех. Но Маск и Tesla придерживались долгосрочной цели, чтобы занять свою нишу.

Точно так же SpaceX, несмотря на возможные риски, выполнила долгосрочные планы, реализация которых требует больших финансовых затрат. Илон обладает огромной силой воли и способностью мыслить масштабно, что может послужить примером для молодых предпринимателей.

Источник.

Фото на обложке: Vasilis Asvestas / Shutterstock

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