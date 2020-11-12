Как экс-президенты США зарабатывают миллионы долларов

Но часто главы США начинают зарабатывать больше, когда покидают должность. Вот как это происходит.

Зарплата президента США — $400 тысяч в год. При этом президент бесплатно живет в Белом доме и имеет отдельный бюджет на путешествия, развлечения и прочие расходы.

Пенсии

В соответствии с Законом о бывших президентах, президенты США могут получать пенсию, когда покидают свой пост. Первым получателем пенсии стал 34-й президент страны Дуайт Эйзенхауэр.

Конгресс пересматривает размер пенсии ежегодно, в настоящее время она составляет $210 700.

Право на пенсию экс-президента вступает в силу в день инаугурации его преемника. Пенсию уже получают Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер.

Публичные выступления

Для бывших президентов нет ничего необычного в том, что они периодически выступают с речами и появляются на публике.

Но это может обойтись организаторам в круглую сумму.

Например, по данным Los Angeles Times от 2017 года, стоимость выступления Обамы достигала $400 тысяч. Бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший брали до $200 тысяч и $700 тысяч (с поправкой на инфляцию) соответственно.

Написание книг

Бывшие президенты часто пишут книги, а издатели платят неплохие деньги за права на президентские мемуары.

В 2017 году Барак и Мишель Обама подписали совместный книжный контракт с Penguin Random House на более $60 млн. Бывший президент уже опубликовал две другие книги с Penguin Random House, в том числе свои мемуары «Мечты моего отца». «Becoming. Моя история» Мишель Обамы была выпущена в начале 2019 года, а книга Барака Обамы «Земля обетованная» появится в продаже в ноябре 2020 года.

До этого рекорд принадлежал Биллу Клинтону, который получил около $14 млн (или около $21 млн по текущему курсу) за книгу, опубликованную после ухода с поста президента.

Эти сделки входят в число 10 крупнейших контрактов на книгу.

Джордж Буш-младший за одну из своих книг получил $10 млн.

Сделки с брендами

Обычно с брендами сотрудничают знаменитости, но теперь конкуренцию им составляют экс-президенты.

В 2018 году Барак и Мишель Обама подписала контракт с Netflix на производство контента для стриминговой компании. В результате появились документальные фильмы American Factory и Crip Camp, которые получили положительные отзывы, а первый даже выиграл Оскар.

В 2019 году Spotify объявила о сделке с продюсерским центром Барака и Мишель Обамы Higher Ground Productions. Контракт включал 9-серийный подкаст, организованный Мишель Обамой, среди гостей которого был и Барак.

Билл Клинтон подписал с iHeartMedia контракт на производство подкаста, премьера которого должна состояться в 2021 году.

Корпоративные советы директоров и другие почетные должности

Иногда бывшие президенты занимают должности в корпоративных советах, хотя это больше характерно для членов конгресса.

В 2016 году газета Washington Post сообщила, что бывший президент Клинтон заработал $18 млн в качестве почетного ректора коммерческого учебного заведения. В 2002-2009 гг. Билл Клинтон был советником своего друга и инвестора Рона Беркла. По оценкам The Wall Street Journal, за время работы с Берклом Клинтон заработал более $12 млн.

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