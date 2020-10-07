Полезные привычки, которые помогут сохранить энергию и жизненные силы

Психолог Рой Баумейстер, автор бестселлера «Сила воли», утверждает, что усталость от принятия решений мешает сохранять самоконтроль и достигать целей. Ограниченное время и необходимость быстро принимать важные решения вынуждают предпринимателей и политиков постоянно быть вовлеченными в процесс. Однако с этим приходится сталкиваться и обычным людям: в среднем в день мы принимаем около 35 000 решений.

Как известным предпринимателям и политикам удается сохранить силу воли? У президента Барака Обамы, CEO Facebook Марка Цукерберга и других известных личностей есть одна полезная привычка: они носят одно и то же каждый день. Однако помимо упрощения гардероба, можно оптимизировать и другие аспекты жизни, которые мешают сосредоточиться на главном.

Почему мы устаем от принятия решений

Каждое решение требует временных и энергетических затрат. Исследование Journal Of Experimental Social Psychology показало, что усталость от принятия решений приводит к истощению эго и неприязни к планированию. Участники, чья деятельность часто прерывалась другими делами и требовала переделки, с меньшей вероятностью хотели строить планы в конце эксперимента, чем участники контрольной группы.

Известные бизнесмены и политики не считают «нежелание» весомой причиной. Вот почему многие из них предпочитают систематизировать свой гардероб, чтобы сохранить сил для более важных дел:

Барак Обама считается одним из самых стильных экс-президентов США, при этом в одежде он отдает предпочтение минимализму.

Марк Цукерберг известен тем, что носит одну и ту же серую футболку каждый день. В интервью 2014 года он иронически отметил: «Я действительно хочу организовать свою жизнь так, чтобы мне приходилось принимать как можно меньше решений во всех областях, кроме служения сообществу».

Ричард Брэнсон с удовольствием признает, что любимая вещь в его гардеробе — это синие джинсы, которые он носит каждый день.

Принятие решений — несложный, но обременительный процесс, особенно если нужно изменить существующую привычку или создать новую. Поэтому прежде чем браться за новое дело, сначала стоит проанализировать другие аспекты жизни.

Как сохранить энергию

Переизбыток информации, синдром самозванца и снижение эффективности в выполнении дел — вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели из-за усталости от принятия решений. Чтобы сохранить силы и энергию, полезно соблюдать одно или несколько из этих правил:

Систематизировать повседневную деятельность. Некоторые дела можно переложить на других, чтобы сохранить ценную энергию. Например, воспользоваться службой доставки еды вместо того, чтобы самому стоять у плиты. Забота о себе и делегирование работы помогут разгрузить плотный график.

Некоторые дела можно переложить на других, чтобы сохранить ценную энергию. Например, воспользоваться службой доставки еды вместо того, чтобы самому стоять у плиты. Забота о себе и делегирование работы помогут разгрузить плотный график. Восстановить мозговой баланс. Рабочий день, полный требующих принятия решений задач, ограничивает творческий потенциал. Процесс принятия решений нагружает аналитическое левое полушарие, при этом творческое правое полушарие остается бездействующим. Альтернативное занятие, которое поможет отвлечься от монитора, сбалансирует мозговые процессы.

Рабочий день, полный требующих принятия решений задач, ограничивает творческий потенциал. Процесс принятия решений нагружает аналитическое левое полушарие, при этом творческое правое полушарие остается бездействующим. Альтернативное занятие, которое поможет отвлечься от монитора, сбалансирует мозговые процессы. Сделать паузу для обдумывания. Большинство людей никогда не достигают целей, потому что не делают паузу, чтобы проанализировать обстоятельства и принять решение. Однако на этот подход стоит обратить внимание: он помогает сохранить большое количество свободного времени.

Источник.