11 причин, почему UX-исследователь — лучшая работа на свете

Как и другие современные профессии, работа UX-исследователя окружена стереотипами. Не стоит верить всему, что о ней пишут, — гораздо лучше обратиться к первоисточнику. UX-исследователь Хуссейн Распберри рассказал, что ему особенно нравится в его работе.

1. Несколько дисциплин в одной работе

Как мы все знаем, UX-исследования находятся на пересечении нескольких областей. Это позволяет UX-исследователям использовать научный подход. Мы также участвуем в творческом процессе, когда работаем с дизайнерами и редакторами.

UX-исследование нельзя проводить, только изучая поведение пользователей. Для создания продукта приходится тесно сотрудничать с дизайнерами, разработчиками, копирайтерами, менеджерами по продукту, менеджерами проектов, тестировщиками и так далее.

UX-исследователи не могут эффективно выполнять свою работу, не зная, как другие члены команды делают свою. Это ежедневное взаимодействие с окружающими делает работу UX-исследователя действительно приятной.

2. Мы заглядываем в чужие жизни

Важная часть работы UX-исследователя — говорить с людьми и узнавать об их мире. Вы исследуете проблему, встречаясь с реальными пользователями, чтобы обсудить, как она влияет на них, как они себя чувствуют и каковы их потребности. Проникать в чужую жизнь, мысли и мотивы всегда увлекательно и полезно.

Забираться в сознание человека и искать, что заставляет его кликать, — верный способ узнать массу информации обо всех типах людей из самых разных сфер.

Мы заглядываем в их жизнь, чтобы оказать на нее ощутимое влияние. Это невероятно приятно и очень мотивирует.

3. Интересен каждый день

В UX всегда есть чему научиться. Это растущее направление, которое меняется по мере развития технологий. Мы можем использовать и адаптировать различные методы исследований на протяжении всего проекта, исходя из сроков, бюджета и даже влияния пандемии.

Как и представители других профессий из технологического сектора, UX-исследователи также претерпевают множество профессиональных изменений. Они могут быть большими (ограничение ресурсов или знакомство с новыми командами, процессами, менеджерами и продуктами) и малыми (изменения в приоритетах, графике или проектах).

Все эти факторы влияют на повседневную работу UX-исследователей, вопрос лишь в том, как они адаптируются. Они учатся приспосабливаться к любым обстоятельствам, в которых оказываются. Такая гибкость — залог успеха специалиста и его исследований, которые являются частью крупного процесса.

4. Мы соединяем точки

Мы связываем различные модели поведения конечных пользователей и факторы, влияющие на них при взаимодействии с продуктом, системой и другими объектами.

«Каждый дизайн — гипотеза о рынке, потребностях, решении и взаимоотношениях (Что мы должны проектировать? Для кого? Зачем? Насколько хорошо мы справились?). Именно этими вопросами мы руководствуемся в исследованиях. Мы тщательно соотносим потребности и цели пользователей с основной ценностью, обеспечиваемой продуктами», — Эрик Мальштедт, менеджер по исследованию поведения пользователей, IBM.

Мы учимся задавать вопросы, проявляем творческий подход, когда время или бюджет ограничены, и применяем научный метод для строгой проверки гипотез о проблемах пользователей.

5. Мы создаем ценность для бизнеса

Благодаря UX-исследованиям, клиенты становятся счастливее, продажи растут, а жалоб и брошенных корзин оказывается все меньше. Более того, предложение услуг, созданных на основе потребностей пользователей, улучшает восприятие бренда в целом.

UX-исследования могут доказать, что изменения, которые мы внесли в дизайн, улучшили пользовательский опыт, увеличили продажи и число клиентов или сделали рабочие процессы более эффективными. Есть и более веская причина инвестировать в UX-исследования.

У них есть невидимый ROI: коэффициент затрат на что-то бесполезное, которых удалось избежать. Вот парадокс: если будущую выгоду от изменений, предлагаемых исследованиями, нелегко оценить, потенциальные затраты на создание негодного продукта можно рассчитать за несколько минут. Например, количество дней разработчиков, необходимых для создания цифрового продукта, всегда будет превышать количество дней, необходимых для проведения UX-исследования. Это деньги, сэкономленные в затратах на рабочую силу, но также деньги, сэкономленные на альтернативных издержках, связанных со временем выхода на рынок.

6. Мы формируем будущее, исследуя интернет вещей.

Когда мы слышим о UX, первыми в голову приходят мобильные приложения или сайты. Однако UX-дизайн и исследования в значительной степени связаны с каждым продуктом, который мы используем. И все это может измениться, поскольку IoT занимает все больше и больше места в общественном сознании.

Люди покупают самые разные гаджеты для удовольствия (очки Snapchat), здоровья и мотивации (ScanWatch, FitBit) и даже для лучшего сна (Beddit, Wave Bracelet). У каждого устройства своя аудитория со своими потребностями и целями. Коммерческая жизнеспособность новых IoT-устройств всегда неопределенна, однако это позволяет исследователям экспериментировать, проверять гипотезы и внедрять инновации.

7. Мы даже помогаем спасать жизни... Да, это правда!

Это может показаться смелым утверждением, но есть много примеров UX-исследований, которые спасли жизни, а также примеры интерфейсных проблем, из-за которых люди погибали только потому, что проблемы не были выявлены вовремя.

В больницах UX-исследования помогают упростить сложные рабочие процессы, которые врач или медсестра должны быстро и интуитивно понимать в критических ситуациях. UX-исследования в медицине сокращают потребность в интерпретации, снижая вероятность человеческих ошибок и позволяя персоналу принимать более эффективные решения.

Кроме того, когда речь заходит о коммерческих проектах, сделать продукт удобным и интересным в использовании — это наш способ помочь другим удовлетворить их потребности.

Независимо от того, что это за продукт, UX-исследователи изучают опыт людей на трех уровнях, описанных Ким Флаэрти: взаимодействие, путешествие и отношение к организации. Исследователь помогает людям, заботясь об их нуждах на протяжении всего цикла разработки продукта.

8. UX-исследование — основа любого хорошего пользовательского опыта

Вы не можете создать отличный пользовательский опыт без понимания потребностей аудитории. UX-исследование является одним из наиболее важных компонентов проектирования пользовательского опыта.

«Когда нет понимания того, что видят, чувствуют и переживают пользователи, дизайн — бессмысленная задача», — Тим Браун, CEO IDEO.

Таким образом, UX-исследование — способ глубже понять контекст, цели пользователя и ход его мыслей, необходимые для разработки действительно хорошего интерфейса.

9. Мы помогаем сделать технологии доступными для всех

Передовые технологии, требующие сложного взаимодействия человека и машины, становятся необходимыми даже для самых базовых аспектов жизни, от покупки продуктов в интернете до голосования на выборах. Кроме помощи среднему пользователю, UX-исследования удовлетворяют потребности пожилых людей и инвалидов, позволяя создавать для них удобные, понятные и полезные продукты.

«Точно так же, как пандус можно использовать для инвалидных колясок и багажа на колесиках, доступность сайта или любых других цифровых продуктов показывает, что у них чистый, актуальный код, который правильно маркирован и следует знакомым шаблонам. Хорошая доступность и удобство использования идут рука об руку», — Кэролайн Гарнер, старший UX-исследователь.

10. Мы помогаем ИИ стать умнее

«UX-исследователи обладают уникальной возможностью помочь преодолеть разрыв между специалистами по машинному обучению и сбором, интерпретацией и использованием данных о человеческом поведении для включения в алгоритмы искусственного интеллекта», —доктор Джанет М. Сикс.

UX-исследователи могут гарантировать меньшую предвзятость ИИ. Результаты исследований отражают человеческий опыт и дают надежные качественные данные, которые должны лежать в основе любого приложения. Это также может уменьшить исходную предвзятость продуктовой команды и гарантировать, что она выберет правильные данные для машинного обучения.

11. Мы — часть великого сообщества, которое добровольно обучает друг друга

Одна из самых удивительных вещей в UX-исследованиях заключается в том, что в этой сфере нет недостатка в опытных специалистах, готовых поделиться знаниями со специалистами начинающими. Наша культура действительно поощряет наставничество, которое полезно как для того, кто получает знания, так и для того, кто является наставником. Эта культура обмена знаниями и заботы о людях вокруг нас — совершенно особый аспект нашей отрасли, который не свойственен многим другим профессиям.

Если вы ищете квалифицированных специалистов, которые добровольно помогают новичкам в UX, загляните на UX Coffee Hours или просто свяжитесь с ними на LinkedIn.

Когда я начинал карьеру в UX, то обратился к Стиву Бромли, который работал в PlayStation и британском парламенте. Он всегда отвечал на мои вопросы и давал мне советы, когда я сталкивался с трудностями. Вот их краткое изложение:

Обратитесь к людям, которые вас вдохновляют. Возможно, вы уже читали их книги или статьи в интернете. Не ждите помощи, если вы обращаетесь к случайным людям, ничего о них не зная.

Никогда не начинайте с вопроса: «Вы не хотели бы стать моим наставником?» Вы же не станете спрашивать незнакомца, хочет ли он быть вашим другом? Здесь действует то же самое правило.

Имейте в виду, что наставники существуют, чтобы направлять вас и показывать вам верный путь. Не ждите, что они ответят на все ваши вопросы, особенно если вы ищете простые решения.

Будьте осторожны и не требуйте слишком много чьего-то времени. Сделайте так, чтобы людям было легко помогать вам.

В течение многих лет мы слышали, что лучше давать, чем получать. И нигде это утверждение не звучит более правдиво, чем в разговорах об удовлетворенности работой. В этом нет ничего нового. В исследовании, проведенном среди представителей пяти поколений, одним из наиболее распространенных утверждений об удовлетворенности работой было «помогать другим».

Анализировать что, почему, когда и как делают люди удивительно интересно. Еще больше удовольствия мы получаем, когда выясняем, как применить полученные результаты к продукту. Как UX-исследователи мы используем наши навыки на работе с единственной целью — помогать пользователям и защищать их.

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Фото на обложке: Jack Frog / Shutterstock