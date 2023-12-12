7 трендов в UX- и UI-дизайне в 2024 году

Ожидания и предпочтения пользователей меняются каждую минуту, и в UI и UX-дизайне постоянно возникают новые тренды. Перечислим наиболее важные из них — они помогут создать интуитивно понятный продукт, который будет выделяться среди других.

Отсутствие кнопок

Кнопки используются с тех пор, как в 1968 году появился первый графический пользовательский интерфейс. Но с развитием обработки естественного языка, машинного обучения, распознавания голоса и других технологий такой дизайн, похоже, уходит в прошлое. Будущее — за отсутствием кнопок.

Фото в тексте: Design Studio

Чтобы управлять интерфейсом «без кнопок», используются альтернативные методы, такие как отслеживание глаз, голосовые команды и жесты. Эти технологии уже применяются в различных устройствах, например Apple Watch можно управлять жестами, а Google Pixel 4 позволяет платить за покупки через распознавание лиц.

Светлый режим

Пользователи полюбили темный режим еще в 2016 году, когда он стал доступен в Twitter. С тех пор эта функция появилась в Spotify, Telegram, TikTok, YouTube и многих других сервисах. В 2019 году ее добавили в настройки по умолчанию на все устройства Android 10 и iOS 13.

Фото в тексте: Design Studio

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Однако спустя семь лет после того, как функция приобрела огромную популярность, многие испытывают «усталость от темного режима» и возвращаются к светлому. Дизайнерам следует обратить внимание на этот тренд, особенно если они планируют добавить темный режим в настройки по умолчанию.

Персонализация

Чтобы преуспевать на перенасыщенном рынке цифровых продуктов, нужно предоставлять гиперперсонализированный опыт.

Фото в тексте: Design Studio

Но что еще можно сделать, если это уже реализовано в приложении или на сайте? Добавьте различные уровни персонализации.

Индивидуальная: каждый пользователь видит свой интерфейс и контент. Пример — плейлисты по интересам в Spotify.

каждый пользователь видит свой интерфейс и контент. Пример — плейлисты по интересам в Spotify. Ролевая: пользователи группируются на основе общих характеристик. Так, сайт банка может выглядеть по-разному для личных и корпоративных счетов.

пользователи группируются на основе общих характеристик. Так, сайт банка может выглядеть по-разному для личных и корпоративных счетов. На основе геолокации: интерфейс меняется с учетом местоположения пользователя. Например, главная страница Airbnb предлагает различные функции, контент и темы в зависимости от того, где находится человек.

Дата-сторителлинг

Дата-сторителлинг позволяет представить пользователям важные данные в формате истории.

Фото в тексте: Design Studio

Дизайнеры уже давно используют инфографику, интерактивные карты и визуализацию данных, чтобы сделать данные понятнее. В свою очередь, дата-сторителлинг позволяет сделать более интересными определенные функции. Так, раздел Year-in-Review на LinkedIn показывает пользователю его профессиональные достижения за прошедший год.

Минимализм

Этот тренд актуален уже более десяти лет. Свой интерфейс постепенно упрощают такие сервисы, как Slack, YouTube, Spotify, Netflix и Google Карты.

Фото в тексте: Design Studio

Минималистичный дизайн помогает привлекать внимание к основным функциям, делает сервисы менее загроможденными и более доступными для людей с ограниченными возможностями. К тому же так они работают быстрее, и их легче адаптировать под разные устройства.

VR и AR

В 2023 и последующих годах эти технологии будут играть все большую роль в дизайне.

Интерфейс для виртуальной и дополненной реальностей полностью отличается от традиционного. Для этого дизайнерам нужно использовать в работе новые навыки и методы, такие как пространственно-динамические UI, UX-концепции и прототипирование.

Фото в тексте: Design Studio

Это направление дизайна еще находится на начальной стадии. Однако с появлением новых технологий тренд становится все большее значимым.

Жирные шрифты

Бренды стремятся сделать свои сайты все более привлекательными, поэтому крупные и жирные шрифты — «горячий» тренд. За последние годы на 20% увеличился размер шрифтов в интерфейсах Twitter, Slack, LinkedIn и Canva.

Фото в тексте: Design Studio

В этом году популярны такие шрифты, как Bourton, Brocklyn, Roque и Manchego.

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Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock