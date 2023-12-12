7 трендов в UX- и UI-дизайне в 2024 году

Ожидания и предпочтения пользователей меняются каждую минуту, и в UI и UX-дизайне постоянно возникают новые тренды. Перечислим наиболее важные из них — они помогут создать интуитивно понятный продукт, который будет выделяться среди других.
Отсутствие кнопок
Кнопки используются с тех пор, как в 1968 году появился первый графический пользовательский интерфейс. Но с развитием обработки естественного языка, машинного обучения, распознавания голоса и других технологий такой дизайн, похоже, уходит в прошлое. Будущее — за отсутствием кнопок.
Фото в тексте: Design Studio
Чтобы управлять интерфейсом «без кнопок», используются альтернативные методы, такие как отслеживание глаз, голосовые команды и жесты. Эти технологии уже применяются в различных устройствах, например Apple Watch можно управлять жестами, а Google Pixel 4 позволяет платить за покупки через распознавание лиц.
Светлый режим
Пользователи полюбили темный режим еще в 2016 году, когда он стал доступен в Twitter. С тех пор эта функция появилась в Spotify, Telegram, TikTok, YouTube и многих других сервисах. В 2019 году ее добавили в настройки по умолчанию на все устройства Android 10 и iOS 13.
Фото в тексте: Design Studio
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Однако спустя семь лет после того, как функция приобрела огромную популярность, многие испытывают «усталость от темного режима» и возвращаются к светлому. Дизайнерам следует обратить внимание на этот тренд, особенно если они планируют добавить темный режим в настройки по умолчанию.
Персонализация
Чтобы преуспевать на перенасыщенном рынке цифровых продуктов, нужно предоставлять гиперперсонализированный опыт.
Фото в тексте: Design Studio
Но что еще можно сделать, если это уже реализовано в приложении или на сайте? Добавьте различные уровни персонализации.
- Индивидуальная: каждый пользователь видит свой интерфейс и контент. Пример — плейлисты по интересам в Spotify.
- Ролевая: пользователи группируются на основе общих характеристик. Так, сайт банка может выглядеть по-разному для личных и корпоративных счетов.
- На основе геолокации: интерфейс меняется с учетом местоположения пользователя. Например, главная страница Airbnb предлагает различные функции, контент и темы в зависимости от того, где находится человек.
Дата-сторителлинг
Дата-сторителлинг позволяет представить пользователям важные данные в формате истории.
Фото в тексте: Design Studio
Дизайнеры уже давно используют инфографику, интерактивные карты и визуализацию данных, чтобы сделать данные понятнее. В свою очередь, дата-сторителлинг позволяет сделать более интересными определенные функции. Так, раздел Year-in-Review на LinkedIn показывает пользователю его профессиональные достижения за прошедший год.
Минимализм
Этот тренд актуален уже более десяти лет. Свой интерфейс постепенно упрощают такие сервисы, как Slack, YouTube, Spotify, Netflix и Google Карты.
Фото в тексте: Design Studio
Минималистичный дизайн помогает привлекать внимание к основным функциям, делает сервисы менее загроможденными и более доступными для людей с ограниченными возможностями. К тому же так они работают быстрее, и их легче адаптировать под разные устройства.
VR и AR
В 2023 и последующих годах эти технологии будут играть все большую роль в дизайне.
Интерфейс для виртуальной и дополненной реальностей полностью отличается от традиционного. Для этого дизайнерам нужно использовать в работе новые навыки и методы, такие как пространственно-динамические UI, UX-концепции и прототипирование.
Фото в тексте: Design Studio
Это направление дизайна еще находится на начальной стадии. Однако с появлением новых технологий тренд становится все большее значимым.
Жирные шрифты
Бренды стремятся сделать свои сайты все более привлекательными, поэтому крупные и жирные шрифты — «горячий» тренд. За последние годы на 20% увеличился размер шрифтов в интерфейсах Twitter, Slack, LinkedIn и Canva.
Фото в тексте: Design Studio
В этом году популярны такие шрифты, как Bourton, Brocklyn, Roque и Manchego.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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