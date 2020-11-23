UX-писатель: чем он занимается и какими качествами должен обладать

UX-писатель – довольно новая профессия, и бизнес лишь недавно начал осознавать ценность таких специалистов. Разберемся, чем UX-писатель отличается от копирайтера, и какие качества для него важны. Возможно, вы уже выполняете его функции, не подозревая об этом.

Разница между UX-писателями и копирайтерами

Грубо говоря, задача копирайтера — попытаться что-то продать. Он пишет слоганы, описания продуктов, тексты для PR-кампаний и продвижения.

UX-писатель работает над продуктом, который уже используется, например, приложением или программой, и стремится сделать его как можно легче и доступнее. Для этого он использует не архитектуру или дизайн, а текст.

Копирайтер в первую очередь концентрируется на том, что выделить продукт с помощью текста. UX-писатель старается писать просто и понятно, чтобы неудобные или непонятные подписи не отвлекали пользователя от продукта. Только у лучших специалистов получается совместить функциональные задачи с творческими аспектами копирайтинга.

Какие качества важны для UX-писателя

Он понимает силу и важность слов.

Он творчески мыслит, предлагает неожиданные решения и готов полностью изменить подход, чтобы решить проблему.

Он замечает все детали и постоянен в своей работе.

UX-писатели умеют работать с данными и определяют ключевые точки, над которыми необходимо поработать.

Всему вышеперечисленному можно научиться. Но самое главное — UX-писатель должен чувствовать эмпатию. Он должен постоянно спрашивать: «Что?», «Зачем?», «Как?», «Чего захочет пользователь?», «Почему путешествие пользователя внутри приложения прерывается?», «Как это упростить для пользователя?».

Кроме этого, нужно понимать основы UX-дизайна. Совместная работа с дизайнером необходима, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт.

Искусство создания UX

UX-писатель общается с клиентом через интерфейс цифрового продукта, помогая ему на каждом этапе путешествия и постоянно пытаясь облегчить и улучшить его опыт.

При этом UX-писатель не только инструктирует, но и просвещает. Например, кроме текста «Произошла ошибка» появляется объяснение, почему это случилось и что пользователь может сделать сейчас. На пустом поле будет написано не «Вы еще не добавили ни одного продукта», а «Измените настройки, чтобы добавить продукты».

UX делает все возможное, чтобы оказать поддержку и принести пользу. Чтобы улучшить пользовательский интерфейс, нужно проводить тесты — от A/B-тестирования до количественных и качественных исследований.

Профессия UX-писателя относится к сфере контент-стратегии и использует язык, чтобы помочь пользователю достичь цели. Во многих аспектах она похожа на работу обычного писателя — труд должен быть постоянным, а результат – понятным и уместным для целевой аудитории. При этом тексты для пользователей являются частью дизайна, учитывают визуальную иерархию и должны быть переводимы.

Эмпатия — самое важное качество для UX-писателя. Оно помогает добиться значительных результатов в этой профессии.

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