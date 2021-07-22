Для важных решений: 4 метода глубокой рефлексии

Часто мы принимаем решения второпях и не совсем осознанно. Однако это не позволяет просчитать риски и учесть последствия. Рассказываем о методах рефлексии, которые помогут глубже вникнуть в непростую проблему.
Не торопитесь
Глубокая рефлексия требует времени. Основательно обдумать идею практически невозможно в условиях сжатых сроков. Универсального рецепта тут нет: некоторые могут сидеть и думать часами, а другие не готовы посвящать этому больше 15 минут.
В следующий раз, когда вам нужно будет принять решение, попробуйте определить время от выявления проблемы до окончательного решения. Учитывайте весь период, а не только активный промежуток размышлений. Эти знания позволят определить временные рамки для принятия решений в будущем.
Но необязательно вписывать в распорядок дня время для рефлексии. Иногда полезнее прогуляться наедине со своими мыслями, чем обдумывать проблему в четырех стенах.
Интересуйтесь мнениями окружающих
Прежде чем принимать решение, можно попросить совет у трех людей, которые в курсе ситуации. Совпадают ли их выводы с вашими? С чем они не согласны? Что может повлиять на ваше решение?
Не размышляйте в одиночестве. Чем больше дополнительных точек зрения, тем лучше мы в этом становимся.
Пишите и размышляйте
Эффективнее всего размышлять, параллельно занимаясь чем-то другим. Можно рисовать, писать заметки или двигать ручкой по бумаге — это словно заставляет нас думать глубже и яснее.
Разговор с кем-то также может положительно сказаться на качестве размышлений. Рефлексия в вакууме — не лучший способ принять важное решене.
Думайте наперед
Мы часто анализируем проблему, пытаясь понять, что именно пошло не так. Однако последствия решений уже не изменить.
Используйте стратегию премортем: продумайте все возможные варианты развития событий, прежде чем принимать окончательное решение. Такой подход требует больше времени в начале, но позволяет сэкономить его в конце.
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
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