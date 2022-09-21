Большинство венчурных капиталистов никогда не работали в стартапах — исследование

Платформа Vauban, которая помогает инвесторам привлекать и распределять денежные средства, изучила профессиональный опыт инвесторов. По статистике, большинство венчурных капиталистов из Европы никогда не запускали стартапы и даже не работали в них. Так, 48,3% работали в сфере финансов, а 16,6% — работали в консалтинге и прочих отраслях. Доля фаундеров составила 24,7%.

Опыт в сфере финансов

Vauban изучила профессиональный опыт 379 венчурных партнеров из 180 компаний. Около 40% из них базируются в Великобритании, примерно 40% — в остальной части Европы и 20% — в других частях мира. Эти данные запрашиваются при регистрации на платформе Vauban.

Выяснилось, что прежде чем стать инвесторами, 48,3% пользователей Vauban работали в сфере финансов, 24,7% — основывали стартапы, а 16,6% — работали в консалтинговых и прочих компаниях (в основном на руководящих должностях). Лишь 1,8% ранее были операционными партнерами.

Это практически совпадает с результатами предыдущих исследований и указывает на то, что за последние годы, как и раньше, немногие операционные партнеры становятся венчурными капиталистами.

В 2019 году некоммерческая организация Diversity VC изучила профессиональную историю более 2 тысяч сотрудников из сферы венчурного капитала в Великобритании. Выяснилось, что 20% из них работали в сфере консалтинга, 18% — в области финансов и 12% — в инвестиционном банкинге. Лишь 8% работали в стартапах и только 4% — в технологической сфере.

В 2021 году издание Sifted изучило профессиональный опыт венчурных партнеров-женщин из Европы. Оказалось, что 27% занимались инвестированием, 17% — консалтингом, 16% — корпоративной работой и 13% — финансами. Только 10% работали в стартапах, а 8% основывали собственные.

Из основателей в инвесторов

Данные Vauban показывают, что все же довольно много основателей переключаются на карьеру в венчурном капитале. Это отличается от результатов, ранее обнаруженных Diversity VC и Sifted.

Недавно несколько известных бывших основателей запустили собственные венчурные компании.

В июне Таавет Хинрикус (Wise), Ян Хогарт (Songkick) и Стен Тамкиви (Teleport) открыли фонд Plural в размере $247 млн. Все трое ранее активно занимались ангельскими инвестициями.

В июле братья-предприниматели Фабиан и Ферри Хайлеманн запустили фонд AENU в размере $99 млн, который будет вкладываться в климатические технологии. Ферри Хайлеманн — сооснователь берлинского стартапа-единорога в области логистики Forto.

Кроме того, стартапы все чаще привлекают средства от более крупной группы инвесторов-ангелов (многие из них — основатели или операционные партнеры). Отчасти это возможно благодаря таким платформам, как Vauban, Odin и Bunch.

Эта тенденция может привести к тому, что все больше операционных партнеров получат опыт в инвестициях, а позже присоединятся к сфере венчурного капитала.

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Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock