Почему поколение Z готово уволиться из-за конфликта ценностей

Нередко конфликт ценностей связан с климатической повесткой, из-за чего тренд получил названия climate quitting, «увольнение из-за климата».

Работодатель не придерживается заявленных принципов, и это беспокоит вас настолько, что вы хотели бы перейти в другую компанию? Это все чаще происходит с поколением работников, рожденных в период с конца 1990-х по начало 2010-х.

«Увольнение из-за климата» (англ. climate quitting) — так называют ситуацию, в которой человек покидает организацию, считая, что ее деятельность пагубно сказывается на экологической обстановке, или потому, что хочет заниматься вопросами климата.

Если вы задумываетесь о том же, вы не одиноки.

Так, в Великобритании половина работников из поколения Z (рожденных в период с конца 1990-х по начало 2010-х) когда-либо увольнялись из-за конфликта ценностей.

48% британцев в возрасте от 18 до 41 года признаются, что готовы получать меньше, чтобы работать в компании, которая соответствует их ценностям.

Тенденцию уже заметили нефтегазовые компании: на фоне климатического кризиса отношение к ним меняется, и привлекать новые кадры стало труднее. Увольнения из-за климата усугубляют проблему с кадрами.

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Deadlock: как не допустить корпоративного конфликта

Принять решение об увольнении всегда непросто, и те, кто покинул своего работодателя из-за конфликта ценностей, признаются: прежняя работа во многом им нравилась. Им хорошо платили, задачи приносили интеллектуальное удовлетворение, у них были возможности расти в карьере и путешествовать.

Так что побуждает людей увольняться из-за неравнодушия к окружающей среде?

Актуальность климатического кризиса

Согласно результатам опроса 2022 года, возрастная группа 16-29 лет больше других склонна испытывать «сильное беспокойство» по поводу изменения климата.

Большинство опрошенных заявляли, что климатический кризис надвигается все быстрее, и бороться с ним нужно срочно. Многие упоминали доклад Международного энергетического агентства за 2021 год, в котором говорилось, что новые разработки нефти и газа должны быть немедленно прекращены, если мы хотим достичь целей в области изменения климата.

При этом участники опроса отмечали, что действия и приоритеты их работодателей никак не соответствовали ситуации. Некоторые компании игнорировали свои обязательства и отказывались от них.

Конфликт ценностей

Исследование 2021 года показало, что многие участники энергетического сектора не торопятся воплощать в жизнь реальные изменения.

В основном работники нефтяной и газовой промышленности могут смириться с этим диссонансом. Но немало людей сообщали о растущем чувстве дискомфорта и конфликте ценностей на работе, что в конечном итоге заставило их задуматься об уходе.

Неспособность к изменениям изнутри

Предыдущие исследования показали, что люди часто приходят в команду с конкретной целью — заставить работодателей лучше решать проблемы изменения климата и устойчивого развития, беря на себя новые роли, такие как менеджеры по устойчивому развитию.

Однако многие из опрошенных потерпели неудачу и в конечном счете решили уволиться. Некоторые присоединились к рабочим группам по устойчивому развитию, другие стремились занять должности, связанные с энергопереходом. Но, по большому счету, они не чувствовали, что добиваются желаемого эффекта.

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Выявить ценности вместе с сотрудниками: опыт компании

Вероятно, это объясняется тем, что большинство нефтегазовых компаний направляют лишь малую долю своих инвестиций и операций на альтернативные виды топлива. У неравнодушных сотрудников не так много возможностей повлиять на ситуацию изнутри.

Исследования показывают, что работникам нефтяной и газовой промышленности, которые испытывают конфликт ценностей, легче поменять свое мнение, чем работу. Но с развитием сектора возобновляемых источников энергии у специалистов появляется все больше карьерных возможностей.

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