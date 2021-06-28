Дофамин и зависимость: как видеоигры влияют на наш мозг

Зависимость — это не единственный неврологический и психологический побочный эффект видеоигр. Разбираемся, как они влияют на наш мозг с научной точки зрения, и могут ли они улучшить наши когнитивные способности в долгосрочной перспективе.

Зависимость

Когда поднимается тема о влиянии видеоигр на мозг, первое, что приходит на ум, — это зависимость. Именно эта область больше всего изучается психологами и нейробиологами. «Грубо говоря, нет большой разницы между зависимостью от видеоигр и другими зависимостями», — сказал Марк Палаус, доктор наук в области когнитивной нейробиологии в Открытом университете Каталонии.

Один из ключевых аспектов различных зависимостей — это система вознаграждения мозга. Именно она определяет приятные стимулы (например, еда, вода, социальное взаимодействие, сексуальный контакт или видеоигры), которые влияют на наше поведение. Когда наш мозг подвергается воздействию чего-то приятного, нам хочется получить больше, и видеоигры — не исключение.

Учитывая впечатляющую популярность World of Warcraft (около 5 млн игроков в месяц), кажется вполне логичным, что пользователи начали создавать сообщества поддержки геймеров. Сабреддит /r/nowow — это безопасное пространство, где пользователи могут поделиться историей своей зависимости и получить поддержку. Оно насчитывает более тысячи участников.

«Я познакомился с World of Warcraft на втором курсе университета, в то время у меня были некоторые проблемы с психическим здоровьем. Благодаря игре у меня появились необходимые социальные связи, но я стал зависимым от нее. Ментальное здоровье ухудшалось, я ушел в игру с головой и стал избегать реальной жизни. После очередной изоляции, продлившейся несколько недель, родители забрали меня домой», — рассказал экологический психолог Ли Чемберс.

Выброс дофамина

Динамичные шутеры существенно отличаются от медленных MMORPG, таких как WoW, Final Fantasy XIV и Elder Scrolls Online. И именно Fortnite от Epic Games, яркий шутер на выживание, представляет особый интерес, когда речь заходит о влиянии видеоигр на мозг. Он сумел стать новым культурным явлением, особенно среди молодого поколения, чье сознание еще формируется.

По своей сути Fortnite — это быстрая игра с кооперативным режимом, королевской битвой и песочницей. Матчи Fortnite Battle Royale длятся около 20 минут, но игроки могут быть устранены и раньше. Острые ощущения от выживания в сложных цифровых сценариях, различные скины и постиронические танцы — все это высвобождает дофамин, который является одним из главных нейромедиаторов мозга. Чем больше гормона вырабатывается, тем сильнее желание сыграть еще один раунд.

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Fortnite отлично справляется с удержанием внимания пользователей. В 2018 году, через год после официального выпуска игры, 9-летняя девочка из Великобритании была доставлена ​​в реабилитационный центр после того справила малую нужду прямо за компьютером, чтобы не отрываться от матча. Год спустя, в 2019 году, юридическая фирма из Монреаля подала коллективный иск против Epic Games. Она утверждала, что компания намеренно разработала игру, которая вызывает зависимость. А принц Гарри однажды заявил СМИ: «Эту игру нельзя разрешать».

Несмотря на плохую репутацию в СМИ, Fortnite и другие подобные игры доказали свою эффективность для мозга. Шутеры от первого и третьего лица улучшают пространственное мышление, скорость принятие решений и внимание.

В статье, опубликованной в журнале Men's Health, писатель Йо Дзуси рассказал, что даже то бешеное давление, которое вы испытываете, когда противник преследует вашего героя в Fortnite, может быть полезным: «положительный стресс» в игровом контексте мотивирует вас и улучшает способность сосредотачиваться в реальной жизни.

Улучшение когнитивных навыков

Неврологические и психологические исследования видеоигр все еще находятся в зачаточном состоянии, так как эта индустрия появилась относительно недавно. И согласно уже имеющимся данным, игры не так вредны, как принято думать. Фактически, они даже могут эффективно улучшить мозг и его когнитивные навыки, особенно в долгосрочной перспективе.

Первые исследования игр начались в конце 90-х под руководством Дафны Бавелье и Шона Грина в Университете Рочестера. Они рассматривали необычную идею о том, что видеоигры могут оказывать влияние и, возможно, даже способствовать нейропластичности — биологическому процессу, при котором мозг изменяется и адаптируется под воздействием нового опыта.

После многих лет изучения данной темы они обнаружили, что такие экшн-игры, как классические Doom и Team Fortress Classic, обеспечивают ощутимые когнитивные преимущества, которые помогают нам в повседневной жизни.

«Люди, которые регулярно играют в экшн-игры, демонстрируют улучшенную способность сосредотачиваться на визуальных деталях, что могло бы быть полезно при чтении мелкого шрифта в юридическом документе или на упаковке с рецептом. Они обладают повышенной чувствительностью к визуальному контрасту, что важно при вождении в густом тумане. Также улучшается способность к многозадачности, необходимой для чтения меню и беседы с партнером по ужину», — отметили Бавелье и Грин.

В своем выступлении на TEDxCHUV Бавелье заявила, что такие экшн-игры, как Call of Duty, имеют положительный. Она призывает родителей рассматривать подобные увлечения детей как стимуляцию мозга.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне также обнаружили, что трехмерные игры могут улучшить работу гиппокампа, часть мозга, отвечающую за обучение и память. Между тем исследователи из Лондонского университета королевы Марии и университетского колледжа Лондона обнаружили, что видеоигры могут помочь в развитии умственных способностей и улучшить стратегическое мышление.

Здоровые отношения с играми

Согласно имеющимся исследованиям, видеоигры действительно могут иметь положительное влияние на наш мозг. Однако они могут и развить зависимость.

Но можно ли поддерживать здоровые отношения с видеоиграми? Шон Грин, кандидат наук в области исследований мозга и разработчик игр серии Doom, заметил: «Здоровый игровой процесс на практике может сильно различаться у разных людей. На самом деле не существует каких-либо универсальных правил, которые подойдут всем игрокам».

Важно отдавать себе отчет в том, как игры могут повлиять на другие области нашей жизни в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Если мы станем более осознанными в своих игровых привычках и научимся разграничивать виртуальную и реальную жизнь, видеоигры действительно могут стать инструментом, который позволит нам стать психологически более устойчивыми, быстрыми и умными.

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