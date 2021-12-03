Недвижимость в метавселенной: какие компании продают и можно ли на ней заработать

Разбираемся, как обстоят дела сейчас: какие компании продают виртуальную недвижимость, какие возможности это открывает для владельцев и почему метавселенные можно сравнить с ранним интернетом.

Развитие метавселенных сформировало новый рынок недвижимости. Теперь те, у кого хватает денег и смелости, могут приобрести цифровые участки и строения — от концертных площадок и торговых центров до домов и памятников.

Сейчас множество компаний, в том числе Meta, создают собственные метавселенные в надежде, что скоро там будут собираться люди в виде цифровых аватаров, чтобы играть, совершать покупки и взаимодействовать с рекламой. Одна из первых вошедших в этот бизнес — Metaverse Group, которая управляет виртуальным миром под названием Decentraland.

На прошлой неделе Token.com, родительская компания Metaverse Group, объявила о том, что «участок в центре района Fashion Street в Decentraland» был продан за рекордные $2,5 млн. Новый владелец сможет получать хорошую прибыль, если Louis Vuitton захочет открыть там магазин.

В сделке не использовались реальные деньги. Цифровая недвижимость была продана за 618 тысяч MANA — это криптовалюта, используемая в Decentraland.

«Представьте, что вы приехали в Нью-Йорк, когда там еще ничего не было, и у вас появилась возможность купить квартал Сохо», — рассказал сооснователь Metaverse Group Майкл Горд. Сохо — элитный район Нью-Йорка с большим количеством бутиков и галерей. Сейчас там невозможно приобрести недвижимость — Горд считает, что то же самое произойдет с метавселенной.

Все это может озадачить: кто же будет платить реальные деньги за право на владение частью виртуального мира, который еще не достроен и никогда не будет существовать в реальности?

Тем не менее последние годы многие люди вкладывают миллионы в цифровые активы, такие как NFT и криптовалюты, ожидая, что в будущем другие заплатят за них еще больше. Те же ожидания возлагаются и на виртуальную недвижимость. А что самое заманчивое — возможность зарабатывать, сдавая ее в аренду или продавая рекламу.

Новая эпоха развития интернета

По своей сути, концепция метавселенной не сильно отличается от ранней эры интернета. С конца 1980-х годов с помощью языка программирования для интернета (HTML) люди начали создавать сайты, которые содержали контент или предлагали услуги. В конечном счете, когда эти сайты привлекли большую аудиторию, их владельцы начали зарабатывать на рекламе и подписках.

Однако основное отличие в том, что интернет по умолчанию был бесплатным, а метавселенными, похоже, будут владеть крупные компании. Незадолго до того, как Facebook сменила название на Meta, Марк Цукерберг сообщил инвесторам, что в течение года компания потратит более $10 млрд на развитие метавселенной. Другим будет трудно соревноваться с такими суммами.

Однако некоторые все же пытаются. Сейчас цифровой участок можно купить не только в Decentraland, но в таких метавселенных, как Somnium Space, Sandbox и Upland. Компания Spotselfie, которая разрабатывает приложение дополненной реальности, также скоро начнет продавать виртуальную недвижимость через функцию Spotland.

Недвижимость от Spotselfie будет связана с GPS-координатами реального мира. Ее можно будет приобрести за криптовалюту этой метавселенной, подобной MANA из Decentraland. Пользователь получает право владения радиусом вокруг GPS-координаты. Если Spotselfie начнет продавать рекламу в этом месте, то владельцу достанется определенный процент.

Основное отличие метавселенной Spotselfie — это дополненная, а не виртуальная реальность. Чтобы ее увидеть, нужно навести камеру смартфона на реальную локацию, и ПО Spotland наложит цифровой мир с рекламой и прочим на экран.

Возможно, так будет выглядеть будущее. Когда (или если) очки смешанной реальности войдут в широкое употребление, мы будем прогуливаться, наблюдая за столкновением реального и цифрового миров. Некоторые аналитики считают, что Apple выпустит такие очки уже в 2022 году.

Однако пока до конца неясно, кому именно будут принадлежать будущие метавселенные. Сооснователь Spotselfie Рэй Шинглер надеется, что, предлагая пользователям возможность приобретать участки, его технология привнесет своего рода демократический дух Web 1.0 в зарождающийся виртуальный мир.

«Я пытаются придумать способ, при котором пользователи будут получать что-то, находясь в приложении, и смогут контролировать метавселенную», — рассказывает Шинглер.

С другой стороны, ожидания Марка Цукерберга по поводу метавселенной могут не оправдаться. Может оказаться так, что не многие люди захотят бродить по виртуальному миру, встречаться с другими аватарами и покупать NFT за криптовалюту.

Возможно, не каждому будет по душе бескрайнее виртуальное пространство, переполненное рекламой и способное отслеживать действия невиданными ранее способами. Однако, если метавселенная все же станет следующим шагом в развитии интернета, то приобрести ее часть можно уже сейчас. И стоит поторопиться.

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