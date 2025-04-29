Стоит ли покупать витринный образец и кому это может быть нужно

В статье узнаете, что такое витринный образец, для чего он нужен и какие витринные образцы техники покупать не стоит.

Что называют витринным образцом

Витринным образцом считается товар, предназначенный для демонстрации покупателю. Он имеет такие же характеристики, что и все изделия того же наименования и марки. Отличие в том, что товарная единица распечатана и выставлена в торговом зале для визуального восприятия потребителю.

Образец может работать в постоянном режиме в рабочие часы магазина или включаться в сеть периодически для проверки технологических характеристик товара.

Товар для демонстрации, как правило, подлежит продаже в последнюю очередь. И чаще всего реализуется, когда поставок подобного продукта не предвидится.

Продавцы-консультанты должны предупреждать, что перед потребителем образец с витрины или помечать его предварительно специальным знаком.

Представители некоторых сетей электроники утверждают, что многие демо-образцы не подлежат продаже и в дальнейшем возвращаются производителю или утилизируется. Однако есть и противоположные примеры, когда образцы с витрины, несмотря на постоянную демонстрацию, считаются новыми и продаются соответственно.

Нет однозначного общего мнения о том, стоит ли покупать подобную категорию товаров или отказаться от такого решения.

Многие потребители не приемлют покупку вещей, к которым прикасались множество раз и чьи функции многократно проверялись. Если же изделие имеет брак, то такая покупка для них даже потенциально невозможна, и покупатели требуют, чтобы товар был в «идеальном» состоянии.

Для других клиентов приобретение подобного образца, даже с небольшими дефектами, но со значительным дисконтом, может быть приемлемым и обдуманным решением. Они готовы легко скрыть небольшие внешние дефекты при использовании или не обращать на них внимание. Чаще всего основной мотивацией таких покупателей является возможность существенно сэкономить.

Некоторые потребители готовы приобрести товар, несмотря ни на что, так как это именно то, что они искали.

Выставочные образцы есть в магазинах одежды, мебели, техники и даже используются при продаже игрушек.

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Распространенные виды образцов техники

Гаджеты (девайсы)

К ним относятся планшеты, смартфоны, ноутбуки, электронные часы, браслеты и прочие «умные» цифровые приборы. Зачастую для демонстрации используют товары со специальными программами, которые не предназначены для продажи.

Образцы крупной бытовой техники

Как правило, работу данных устройств невозможно произвести в рамках торгового зала (например, стиральная машина). Их используют для демонстрации габаритов, качества сборки, особенностей дизайна и других параметров, которые можно оценить визуально.

Товары, относящиеся к категории «мелкая бытовая техника»

К ним относят кухонную электронику (например, блендеры, миксеры и кофемолки), технику для личного использования (щетки, утюжки, фены для волос) и прочие компактные полезные устройства.

Особенности образцов «с витрины»

Многие офлайн-площадки или сайты крупных магазинов могут предлагать приобрести витринные образцы как «товары с уценкой».

Подобные группы товаров предлагаются дешевле, так как они могли потерять первоначальную привлекательность для потребителя (из-за воздействия солнечных лучей, влаги, царапин, отсутствия оригинальной упаковки и прочих причин). И ожидаемая радость от покупки может смениться разочарованием или усложнить жизнь.

Принимая решение о покупке выставочного образца, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Стоит собрать подробную информацию о продукте, посетить независимые форумы и ознакомиться с отзывами покупателей (особенно негативными), чтобы выяснить самые «слабые» характеристики изделия. Приобретать образец следует только в крупных сетях и известных проверенных магазинах электроники. Это снизит вероятность того, что консультанты скроют информацию о товаре, его возврате или предыдущем ремонте. Проверить внешний вид товара и упаковку на наличие трещин, сколов, царапин и целостность. Возможно, продукт падал и серьезно повреждался, и сколы свидетельствуют именно об этом. Выяснить, как долго товар находился на демонстрации, как часто был включен в сеть, имели ли к нему доступ потенциальные покупатели, был ли товар закрыт защитным стеклом. Проверить, есть ли все части заявленного производителем комплекта (например, наушники и зарядка). Обратить внимание на наличие транспортировочной пленки и фиксаторов. Если они присутствует, то, скорее всего, образец просто демонстрировался в магазине, но не выполнял работу. Выяснить, является ли товар возвратным или он выставлен после гарантийного ремонта. Также уточнить, будут ли проблемы с зарядным устройством входить в гарантийное обслуживание. Поинтересоваться, может ли магазин предоставить дополнительную гарантию сверх того периода, что предусмотрен изначально для «неиспользованных» образцов. Узнать, есть ли на товар скидка и соответствует ли она состоянию образца. Проверить все доступные функции, которые можно протестировать в условиях торгового зала

Если вы остались довольны товаром в магазине, то при личном или домашнем использовании внимательно следите за его работой. При желании можно сбросить все настройки и прошивки до заводских.

При обнаруженных неполадках после покупки не стоит откладывать возврат (для этого рекомендуется сохранять паспорт изделия, гарантийный талон и чек).

Продукт б/у

Товар, выставленный для демонстрации, может быть уже использован ранее и возвращен по каким-либо причинам предыдущим покупателем. Консультанты обязаны донести информацию о том, что товар не является новым. Зачастую такая продукция предлагается со значительным дисконтом.

Проблемы с гарантийным обслуживанием

Если товар имеет один IMEI, а упаковка другой, то покупателю могут отказать в гарантийном ремонте. Такая ситуация может сложиться, когда продавец перепутал коробки или намеренно дал другую, потому что оригинальная утеряна (так как товар стоял долго на демонстрации).

Товар с активированной гарантией

Если приобретен товар из категории «б/у», а потребитель об этом не уведомлен, то гарантия уже активирована, и ее срок действия у последнего покупателя может быть значительно короче.

Некомплект

Если потребитель не знает изначально, что должно входить в полный комплект изделия (например, новая модель смартфона), то есть риск приобрести товар без каких-либо деталей, которые могли быть извлечены из коробки и отданы на замену.

В проверенных сетях все коробки и комплектующие, которые не могут быть продемонстрированы в торговом помещении, должны быть размещены на складе и в случае необходимости предоставлены потенциальному покупателю.

Если обнаружен недокомплект, то такой товар продаже подлежать не должен.

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Образцы с витрины со временем продаются (особенно, если они предлагаются со значительной скидкой). Однако такой товар может выставляться в магазине месяцы или годы.

Это приводит к потере первоначального глянца, микроцарапинам на экране, а также к повреждению механизмов, дверцей, панелей и крышек, так как они подвергаются постоянному механическому воздействию. А аккумуляторы и батареи снижают свою мощность и долговечность из-за частой подзарядки.

Кабели и провода в процессе частых манипуляций могут быстрее изнашиваться. А само изделие может падать и повреждаться при перестановке и переноске в стенах магазина.

Какие витринные образцы техники не стоит покупать

ТВ и компьютеры

Все без исключения образцы подобной техники (телевизионные системы, компьютеры и прочее) работают в максимальном разрешении много часов подряд, демонстрируя возможности устройств. Несмотря на то, что современные модели обладают большим ресурсом, подобная эксплуатация может существенно сократить срок службы изделия.

Кроме того, у таких товаров могут наблюдаться нарушения цветового баланса, всевозможные искажения или тусклость изображения.

Смартфоны и другие устройства

Все сказанное про товары с экранами актуально и для мобильных телефонов, также у них страдают аккумуляторные батареи, так как устройства требует систематической подзарядки. Как правило, при таком обслуживании батарея значительно слабеет.

Проекторы

Эту категорию лучше даже не рассматривать для покупки, так как эти товары обладают ограниченным сроком службы (в среднем 150 дней непрерывной работы).

Акустические системы

Всю технику, которая включена и играет на максимальной громкости, не стоит рассматривать для покупки (это касается динамиков, колонок, аудиосистем, домашних кинотеатров и саундбаров).

Выводы

Товар, который остался в магазине и представлял собой демонстрационный образец в целом может быть рассмотрен для покупки (за исключением нескольких категорий электроники). Однако он должен иметь заводскую упаковку и полный комплект.

Также в пользу покупки может склонить тот факт, что техника находилась постоянно на витрине под стеклом (например, бритва или эпилятор) или демонстрировалась в зале для визуальной оценки, но не была включена в сеть постоянно (например, микроволновая печь или холодильник).

Всегда можно запросить информацию, указанную в паспорте, например, дату сборки продукции, что позволит примерно предположить, как долго товар простоял на демонстрации.

Кроме внешнего вида стоит проверить кнопки, входы и разъемы (ничего не должно застревать, быть в расшатанном состоянии, индикаторы должны исправно светится, а детали изделия плотно примыкать).

Товар при включении должен исправно функционировать.

Демонстрационный образец не должен продаваться скрытно. Даже оформляя покупку онлайн, покупатель имеет право знать, какой товар ему отправляют (с витрины или со склада).

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Витринный образец, как и «обычный» товар, подлежит возврату в течение 14 дней (кроме техники и предметов, касающихся личной гигиены, например электрические зубные щетки) и имеет аналогичные гарантийные условия и сроки.

Возврат можно осуществить не только в случае обнаруженных изъянов или неисправностей, но даже в том случае, если товар не понравился. Чтобы иметь возможность вернуть изделие, в течение двух недель необходимо сохранять полный комплект продукции и целостность всех упаковочных материалов.

Некоторые витринные образцы абсолютно безопасны для покупки и имеют такой же процент возможного брака или неисправностей, что и товар со склада. Это товары, которые не включены постоянно в сеть и демонстрируются консультантами только перед продажей (например, холодильник или блендер).

На продукцию с витрины часто действует скидка. Если она менее 10%, то она не является значительной и такую покупку лучше не осуществлять.

Оптимальная скидка для подобной категории товаров от 30% до 70%. Самые большие скидки обычно предоставляются в период распродаж или необходимости обновить образцы с витрины, а также если на них честно заявлен брак или некомплект.

Если скидка не предусмотрена, то можно запросить снижение цены у продавца-консультанта или администратора торгового зала.

Если потребитель хочет максимально снизить вероятность покупки витринного образца, то необходимо, чтобы распаковка и проверка производилась непосредственно в его присутствии.

Особое внимание стоит обратить на внешний вид продукции, наличие документов, их содержание, записи в паспорте изделия и особенности гарантийного и постпродажного обслуживания.

Кроме того, следует избегать импульсивных покупок, особенно дорогостоящей техники. Хорошо, если у вас есть возможность обдумать решение о покупке, предварительно изучить отзывы о товаре и ознакомиться с его характеристиками и функциями онлайн.

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