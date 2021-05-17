Жизнь и карьера во Флориде: «Тут все живут в кредит»

Анастасия Мельчихина (33) и Константин Мальковский (32) — семейная пара, которая уже год живет во Флориде. Анастасия работает байером, а Константин получает лицензию пилота. «Мы уже раз двадцать были в США и думали, что все знаем», — говорит девушка. Из-за локдауна и отсутствия местных документов переезд оказался сложнее, чем ожидали. Зато сейчас пара наслаждается всеми красотами Флориды: знаменитым заповедником с крокодилами Эверглейдс, побережьем, Ки-Уэстом и не только. Константин и Анастасия рассказали о жизни в Штатах, местном менталитете и особенностях работы за рубежом.









Анастасия: До 12 лет мы с семьей жили в Узбекистане, а затем переехали в Россию. На втором курсе университета я впервые в жизни полетела за границу по программе Work and Travel. Поездка в США изменила мою жизнь: мне уже было тесно в Подмосковье, я хотела чего-то большего. И устроилась в израильскую службу безопасности, где познакомилась с Костей. Мы активно путешествовали и во время одной из командировок поженились — и стали жить вместе.

Константин: Мы с семьей переехали в Израиль из Алма-Аты. Я служил в летных войсках, работал в авиакомпании и параллельно учился в университете. Небольшой период я проработал представителем на перроне в аэропорту. Потом мы с Настей уехали на пять месяцев в большое путешествие по Южной Америке. Мне хотелось продолжить карьеру в авиаиндустрии, поэтому я решил получить лицензию пилота. Эта профессия востребована по всему миру и позволяет много путешествовать. Я начал искать возможности: оказалось, что у моей компании есть обучающая программа в небольшом городке под Флоридой.

Анастасия: Костя успешно прошел все тесты и получил приглашение. Мы подкопили денег, съехали с квартиры, собрали все вещи, даже столовые приборы и подушки с одеялом. И сели на самолёт в один конец.







«Нам казалось, что мы все знаем об Америке»

Анастасия: К тому моменту мы уже раз двадцать были в США. Нам казалось, что мы все знаем про местный быт и удивить нас нечем. В реальности все оказалось иначе. Мы живем в Порт-Сент-Люси — это городок в полутора часах езды к северу от Майами. Здесь нет русского комьюнити и очень мало мигрантов. Если бы мы приехали в столицу штата, проблем было бы меньше. Но школа Кости находилась именно в Сент-Люси. Думали, что быстро снимем жилье и купим машину. И только на месте обнаружили, что цены в два раза выше, чем заявлено на сайте. Все дело в страховке, которую местные могли не покупать. Но самый большой «эпик фейл» вышел с жильем.

Поиски затянулись, и нам пришлось переехать в мотель, так как на весенних каникулах все приличные места были заняты. Пришлось соседствовать с тараканами. Один из них залез ко мне в ухо и умер. Через месяц его вытаскивали в госпитале, счёт за посещение которого я выплачивала ещё долго.

При покупке и аренде дома ты должен показать или хорошую кредитную историю, или выписки о зарплате, банковский счет с накоплениями. У нас, конечно, этого не было. Да еще через неделю после приезда все закрылось из-за коронавируса. Местные не спешили сдавать дома иностранцам без нужных документов. Нам говорили прямо: «У вас нет документов, можете не приходить на просмотр». Пришлось снять дорогие апартаменты, а через семь месяцев — это был самый короткий контракт на аренду — мы переехали.









Чем Константин и Анастасия занимаются в Америке

Константин: Для оплаты обучения компания помогла взять мне льготный кредит, который я буду выплачивать после. Сейчас у меня идет теоретическая часть обучения на инструктора и практические полеты. Я ухожу из дома утром и возвращаюсь в 9-10 вечера. Зарплата начинающего пилота — около $60 тысяч в год, у опытного специалиста минимум в два раза больше. В авиации нет понятия топ-пилот, но есть вершина карьеры — captain, капитан воздушного судна. Звание вполне можно получить за пять лет, если делать успехи.

Анастасия: Я работаю байером. Мне всегда нравилось красиво одеваться, находить эксклюзивные вещи, следить за модой. Поэтому решила, что в США займусь одеждой. Многие думают, что байер — это человек, который покупает одежду с большими скидками и перепродает ее. Это не так. Между байером и перекупщиком есть разница. Перекупщики заказывают вещи онлайн со скидками, а я сама хожу по магазинам и иногда провожу в них по 12 часов.

Около нас два огромных аутлета — по 220 тысяч метров! Они невысокие, но очень растянуты в длину: я даже затрудняюсь сказать, сколько там магазинов. В США удобная система для байеров: ты можешь зарегистрироваться в некоторых магазинах и получать информацию о скидках и новых поступлениях. Для этого нужно совершить покупку на определенную сумму, например, в Michael Kors — от $500 за раз.

Первыми клиентами были друзья, бывшие коллеги, потом заработало сарафанное радио. Я развиваю свое дело вместе с сестрой через Instagram. Из-за разницы во времени мы работаем 24/7: пока у нас ночь, аккаунт ведет сестра. В Москве вечер — просыпаюсь я и беру поддержку клиентов. Заказы можно разделить на несколько частей. Что-то с огромными скидками я выкупаю сама, что-то беру под заказ или предлагаю альтернативные варианты.

У русских и американцев разное отношение к брендам. В России статусно носить Calvin Klein, Michael Kors, Tommy Hilfiger. Тут эти бренды считаются масс-маркетом, а Zara и Calvin Klein стоят одинаково. Это все покупают рядовые американцы. А вот бренды для них — это Prada, Gucci, Louis Vuitton.

Секонд-хенды тут непопулярны, там одежда плохого качества; но есть несколько площадок с б/у-люксовыми марками. Еще в США существуют магазины типа «Фамилии», где можно купить футболку Adidas за доллар, джинсы за $10, сумку за $20.





Майами. Фото: Unsplash.com



«В США занудно соблюдают закон и знают свои права»

Константин: Американцы прямолинейные. Они мыслят категориями: или да, или нет. Во время поиска квартиры мы пытались объяснить, почему у нас нет местных документов, а нам сразу говорили: «Нет карты и выписки? До свидания». Они занудно соблюдают закон и знают свои права. Если американец ставит машину в определенном месте — его никто не сможет согнать. Если разрешено пить пиво на улице — он будет его там пить.



Анастасия: По моим наблюдениям, местные много пьют, но в основном некрепкий алкоголь — вино (от $2,5 за бутылку) или пиво (продается коробками, 18 банок могут стоить $16). Во Флориде все доступно с точки зрения услуг. Тут много приложений доставки: и из ресторанов, и из магазинов. Банки тоже работают онлайн и присылают карту за пару дней. По моим ощущениям, тут много индивидуальных предпринимателей и каждый хочет открыть свое дело. В Америке популярно работать на себя, многие оказывают услуги как «самозанятые».

В Штатах все живут в кредит: у американцев нет накоплений, зато есть 5-6 кредиток. И вся экономика работает только так.

Константин: Тут нет такого, как в России: накопить на что-то — телефон, машину, квартиру, и только потом оплатить.

Анастасия: Еще они религиозные: многие каждое воскресенье ходят в церковь. Из-за коронавируса службы проводят в режиме drive through: то есть все приезжают на церковную парковку и включают определенную волну. Многие церкви во время пандемии раздавали бесплатно горячие обеды.

Мы видим много больших семей: в среднем по три ребенка. И все праздники американцы отмечают в компании родственников.





В Мексике



«Местные пенсионерки выглядят хорошо и бегают в жару»

Константин: Американцы любят большие машины: неважно, какого размера семья, они, скорее всего, купят себе пикап-трак, а потом сделают его выше и поставят колеса побольше.

Анастасия: Еще они любят есть вне дома. Тут на каждом углу фаст-фуд, где даже в 8-9 утра очередь! Есть и другая крайность: те, кто принципиально ходит только в магазины органической еды. При этом некоторые думают, что в США много полных людей. Но мы с Костей редко таких видим. Наоборот — во Флориде даже бабушки стройные, загорелые и бегают вдоль побережья в +35 градусов!

В каждом доме обязательно есть бассейн и спортзал, поэтому качать мышцы можно круглосуточно. И, конечно, парки и побережье. В нашем городе есть организация Community fitness, которая бесплатно проводит тренировки на открытом воздухе два раза в день. Я хожу туда и мне безумно нравится!

Если говорить про бьюти-сферу, то салонов красоты много, но большинство из них — китайские, там даже нет аппаратного маникюра. А цены на услуги выше, чем в России, при этом сложно найти профессионала. Наращивание ресниц стоит $150, маникюр $50-60, педикюр $60-70.





Майами. Фото: Unsplash.com

Одноэтажная Америка

Анастасия: Мы живем в новом комплексе, который открыли в августе 2020 года: у нас две спальни, кухня, гостиная и большой балкон — все около 100 кв. метров. За воду и электричество мы платим $100, еще $45 — за интернет, вывоз мусора — $25.

Константин: Тут больше популярны отдельные малоэтажные дома, нежели квартиры. И обязательно у каждого дома есть свой бассейн и небольшой дворик. Тем не менее, тут много квартирных комплексов по типу нашего дома, но они также не выше трех этажей.

Из-за низкой ипотеки от 2% годовых тут выгодно покупать свое жилье, потому что условия аренды всегда зависят от управляющей компании. При съеме тебе дают контракт с кучей правил. Например, что можно, а что нельзя развешивать на балконе. Однажды мы не успели снять фонарики после новогодних праздников — и нам прислали предупреждение.

Анастасия: У нас безопасный город, но все равно территория дома окружена высоким сплошным забором, куда можно въехать только через личный код в приложении. Если говорить про еду, то можно заказать онлайн раз в неделю много продуктов сразу или ходить в супермаркет. Цены более-менее одинаковые. Еще во Флориде есть свой оптовый рынок и небольшие farmers markets выходного дня, где мы покупаем фрукты и овощи.

Константин: Вначале нам казалось, что тут другая еда. Но мы быстро привыкли. Тут можно найти все: и сырки, и докторскую колбасу, и даже пельмени и хумус. Литр молока стоит около $1,5, куриная грудка — около $6, большой багет — $2. Какой-нибудь шоколадный батончик вроде Sneakers — 66 центов. Многие продукты пачкой выходят дешевле, чем поштучно.





На Рождество



Почему многие летают рожать в Майами

Анастасия: Рожать во Флориде популярно из-за цены и получения американского гражданства для ребенка. Это стоит от $10 000, а по страховке — еще дешевле. Например, моя страховка покрывает ведение беременности и роды. Это все обойдется мне в тысячу долларов.

Тут большое русскоязычное комьюнити, поэтому много специалистов говорят на русском. К врачу я хожу раз в месяц: мне измеряют давление, берут кровь, делают УЗИ. Доктор говорит со мной ласково и шутит. Один раз мне выписали таблетки и потом звонили по несколько раз в день с уточнением, соблюдаю ли я рекомендации.



Про дружбу и открытость

Мне кажется, что сами американцы не стремятся общаться душевно. Я полгода хожу в женский фитнес, и как бы ни старалась с кем-то познакомиться или подружиться, это все заканчивается на «Увидимся через неделю».

В центре NASA

Про досуг и ураганы

Сложно ли завести друзей среди американцев? Мне кажется, что после 30 лет это в принципе труднее. Мы хорошо говорим по-английски, но ощущаем барьер. Я и Костя тесно дружим с интернациональной парой — Николь и Гаем, — она из США, а он из Израиля. Они нас поддерживают и помогают во всем. Николь работает адвокатом и много раз выручала нас в вопросах закона и права. Ребята даже одолжили нам машину, когда наша сломалась.

Константин: Наш штат омывается Атлантическим океаном и Мексиканским заливом, поэтому здесь круглый год можно отдыхать на побережье. Тут находится знаменитый заповедник Эверглейдс — это обширная болотная местность, где живут аллигаторы. Недалеко центр NASA, откуда регулярно запускают шаттлы. Они заранее предупреждают об этом, поэтому можно приехать и посмотреть. Да и сам комплекс крутой.

Анастасия: Но для нас это все скучно, потому что мы там уже были. Мы любим смотреть парки киностудий: Диснейленд, Universal и не только. Около нас есть ряд небольших островов, которые соединены тонкой песчаной дорогой — Ки-Уэст. Это самая южная часть Штатов и очень популярное место для пляжного отдыха. Там много баров и клубов, есть водные виды спорта. А еще вам покажут дом, где жил Хемингуэй, и дачу Эйзенхауэра.

Можно посмотреть Сент-Огастин, это самый старый город Флориды. Там приятно гулять, потому что он похож на Европу. А так — в каждом городе на побережье залива есть что делать: как минимум, это эффектные закаты и пляжи.

В нашем штате есть свои климатические особенности, например, сезон ураганов, который длится с июня по ноябрь. А с апреля до октября — сезон дождей. Они выглядят как тонна воды, которая льется с неба, но длятся недолго — минут 15.

Об ураганах предупреждают заранее, поэтому можно успеть запастись едой, водой, батарейками, поставить машины в безопасное место, убрать мебель с балкона и т.д. Есть так называемые hurricane shelters, где может остаться каждый на 2-3 дня. В прошлом году мы ждали ураган, но пока он дошел до нас, стал слабее. Но силу ветра прочувствовать удалось. В этом году я немного переживаю, потому что роды запланированы на август, и не хочется, как в американских сериалах, застрять где-то в дороге.



