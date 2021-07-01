Как правильно реагировать на критику и не разочароваться в себе

Однако некоторые воспринимают критику довольно болезненно, что может привести к психологическим травмам и разочарованию в собственных навыках. Вот несколько советов, как этого избежать и научиться реагировать на замечания окружающих.

Регулярная, критическая обратная связь позволяет нам замечать недостатки в работе, подталкивает нас к изучению новых идей и открывает новые перспективы.

То, как мы воспринимаем обратную связь, зависит от двух видов факторов — внешние и внутренние.

Внешние факторы — это то, как именно мы получаем фидбэк. Например, была ли критика высказана публично, один на один, по телефону или через электронную почту.

Внутренние факторы — это индивидуальное восприятие критики, отношение к личности критикующего и собственный опыт в данной области.

Мы не можем контролировать внешние факторы, но именно от нас зависит наше отношение к тем или иным ситуациям.

Представим идеальную ситуацию, в которой критикующий человек дает обратную связь наилучшим образом. Вот несколько причин, по которым мы все еще можем испытывать неприятные чувства.

Нам хочется слышать комментарии, которые подтвердят наши навыки и интеллект.

Когда нам указывают на недостатки, мы можем испытать синдром самозванца.

Мы считаем, что наших навыков недостаточно для обратной связи.

Пять стратегий, который позволят изменить свое отношение к критике

1. Определитесь, хотите ли вы получать обратную связь

Подумайте о том, кто дает вам обратную связь и о его намерении. Этот человек более опытен, чем вы? У него есть полезный опыт в той же сфере? Он использует ваш продукт? Он обладает другим жизненным опытом? Есть ли у него личная заинтересованность в критике?

Необязательно прислушиваться ко всем отзывам. Мы сами решаем, чья точка зрения важна, а чью можно проигнорировать.

2. Доберитесь до сути критики

От того, как именно мы получаем обратную связь, зависит ее эффективность. Мы не в состоянии контролировать внешние факторы, и если критикующий человек чрезмерно негативен, мы можем полностью его проигнорировать его замечания. Но что, если оппонент делает действительно ценный комментарий?

Постарайтесь сдержать свою реакцию. Дайте себе время обдумать замечания и решить, сможете ли вы извлечь из них полезные уроки.

Предполагайте добрые намерения. Возможно, критик просто не смог выразить свое замечание более корректно.

Будьте открыты к обсуждению. Постарайтесь выяснить первопричину реакции оппонента.

Простой вопрос «почему» в различных формах помогает понять причину и обосновать отрицательную критику. Не могли бы вы рассказать мне немного больше о том, почему вы думаете, что что-то не так? Какие аспекты дизайна затрудняют использование? Почему, по-вашему, это может запутать пользователей?

3. Проанализируйте, чего вы ждете от обратной связи

Людей мотивирует признание и похвала. Это универсальный аспект человеческой природы, который позволил нам создавать сложные иерархические общества. Чувство гордости и самоуважения связаны с уровнем нейромедиатора серотонина в мозге.

Неудачи и отрицательные отзывы подавляют действие этого гормона и приводят к снижению самооценки. Стремление к признанию коренится в биологии человека, и вполне понятно, почему оно часто нами движет.

Однако признание — это не главная причина, почему мы просим окружающих высказывать свое мнение. Если все вокруг будут постоянно восхищаться нами и тем, что мы делаем, мы не сможем расти и совершенствоваться. Напоминайте себе, что благодаря критике мы можем многому научиться.

4. Не пытайтесь избавиться от неприятных чувств

Иногда критика может быть болезненной и это нормально. Вы потратили много времени и усилий на свою работу, продумали каждую мелочь. И желание получить похвалу и признание совершенно естественно.

Однако работа все еще может быть несовершенной. Возможно, вы пропустили какой-то элемент данных или использовали не самый удачный шаблон.

Иногда сложно признавать, что в вашей работе присутствуют недостатки. Это также абсолютно естественное чувство. Однако вам не стоит стараться избавиться от него или пытаться свести к минимуму. Примите его и отпустите, когда будете готовы.

5. Не позволяйте критике определять вас

Обратная связь может быть резкой и разрушительной, и если вы вы только учитесь, велик шанс опустить опустить руки и бросить любимое занятие. Критика может заставить чувствовать себя недостойным и неспособным.

Однако важно помнить, что многие навыки можно улучшить с помощью настойчивости, правильной стратегии и поддержки.

Вспомните как вам удалось обучиться чему-то в прошлом: говорить на иностранном языке, кататься на велосипеде или играть на музыкальном инструменте. Все это требует времени, усилий и поддержки близких людей.

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