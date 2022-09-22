VR-гарнитура сокращает потребность пациента в анестезии — исследование

Исследователи из медцентра Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне обнаружили, что технология VR может быть полезна в хирургии. Эксперимент показал, что если во время операции погрузить пациента в виртуальную реальность, то ему потребуется меньший объем местной анестезии. В результате он быстрее приходит в себя и меньше рискует столкнуться с осложнениями.

Исследование описано в журнале PLoS ONE. В нем участвовали 34 пациента, которым была назначена плановая операция на руке. Их разделили на две равные группы.

Первая получила VR-гарнитуры, чтобы смотреть расслабляющие программы во время операции. Среди них — 360-градусный обзор на поляну, вершину горы и лес, руководства по медитации и ролики, играющие на фоне звездного неба.

Вторая отправилась на операцию без VR-гарнитуры.

Чтобы обезболить руку, первой группе требовалось 125,3 мг седативного препарата (пропофола) в час — намного меньше, чем второй. Для сравнения, в среднем для анестезии расходуют 750,6 мг в час.

VR-группа также быстрее покинула отделение реабилитации. В среднем ее участники провели там 63 минуты, а второй — 75 минут.

По мнению исследователей, это связано с тем, что благодаря виртуальным визуальным образам пациенты из VR-группы были более отвлечены, чем участники первой. Однако команда признает, что, отправляясь на операцию, VR-группа, вероятно, уже была уверена в эффективности технологии. Это будет изучено в последующих испытаниях.

Сокращение объема анестезии может уменьшить и время пребывания пациента в больнице, а также снизить риск осложнений. Кроме того, так можно сэкономить на стоимости самих лекарств.

Команда продолжит изучать VR как инструмент для борьбы с тревогой во время операций. Она проведет аналогичное испытание с пациентами, которым предстоит операция на бедре и колене, сообщает Адиль Фаруки, доцент кафедры анестезиологии из Колорадского университета, возглавивший исследование.

Все больше данных говорят о том, что VR может пригодится в хирургии, например во время кесарева сечения и операций на сердце, утверждает Бренда Видерхольд, сооснователь медцентра Virtual Reality Medical Center, которая не участвовала в исследовании.

Тем не менее медицинским экспертам потребуется проследить, чтобы пациенты не столкнулись с «киберукачиванием», которое возникает у некоторых VR-пользователей.

По словам Видерхольд, виртуальная реальность может применяться не только во время медицинских процедур, но и после них, так как она снижает риск возникновения хронической боли.

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