VR-гарнитура сокращает потребность пациента в анестезии — исследование

Исследователи из медцентра Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне обнаружили, что технология VR может быть полезна в хирургии. Эксперимент показал, что если во время операции погрузить пациента в виртуальную реальность, то ему потребуется меньший объем местной анестезии. В результате он быстрее приходит в себя и меньше рискует столкнуться с осложнениями.
Исследование описано в журнале PLoS ONE. В нем участвовали 34 пациента, которым была назначена плановая операция на руке. Их разделили на две равные группы.
- Первая получила VR-гарнитуры, чтобы смотреть расслабляющие программы во время операции. Среди них — 360-градусный обзор на поляну, вершину горы и лес, руководства по медитации и ролики, играющие на фоне звездного неба.
- Вторая отправилась на операцию без VR-гарнитуры.
Чтобы обезболить руку, первой группе требовалось 125,3 мг седативного препарата (пропофола) в час — намного меньше, чем второй. Для сравнения, в среднем для анестезии расходуют 750,6 мг в час.
VR-группа также быстрее покинула отделение реабилитации. В среднем ее участники провели там 63 минуты, а второй — 75 минут.
По мнению исследователей, это связано с тем, что благодаря виртуальным визуальным образам пациенты из VR-группы были более отвлечены, чем участники первой. Однако команда признает, что, отправляясь на операцию, VR-группа, вероятно, уже была уверена в эффективности технологии. Это будет изучено в последующих испытаниях.
Сокращение объема анестезии может уменьшить и время пребывания пациента в больнице, а также снизить риск осложнений. Кроме того, так можно сэкономить на стоимости самих лекарств.
Команда продолжит изучать VR как инструмент для борьбы с тревогой во время операций. Она проведет аналогичное испытание с пациентами, которым предстоит операция на бедре и колене, сообщает Адиль Фаруки, доцент кафедры анестезиологии из Колорадского университета, возглавивший исследование.
Все больше данных говорят о том, что VR может пригодится в хирургии, например во время кесарева сечения и операций на сердце, утверждает Бренда Видерхольд, сооснователь медцентра Virtual Reality Medical Center, которая не участвовала в исследовании.
Тем не менее медицинским экспертам потребуется проследить, чтобы пациенты не столкнулись с «киберукачиванием», которое возникает у некоторых VR-пользователей.
По словам Видерхольд, виртуальная реальность может применяться не только во время медицинских процедур, но и после них, так как она снижает риск возникновения хронической боли.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
- 2 «Хотим обучать сотрудников в VR». А вам это правда нужно?
- 3 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
- 4 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей
- 5 TechTrends-дайджест: Пентагон запустил ИИ-платформу, слухи о XR-гарнитуре Apple и судебные проблемы Facebook
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022