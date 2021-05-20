Ученые продемонстрировали: в VR мы иначе воспринимаем время

Играя в видеоигры, очень легко потерять счет времени. Этот эффект особенно сильно проявляется в виртуальной реальности. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Крус провела эксперимент и продемонстрировала: для тех, кто играл в VR-гарнитуре, а не за монитором, время проходит быстрее.

В ходе эксперимента (подробно описан в статье, опубликованной в журнале Timing & Time Perception) научный сотрудник Грейсон Маллен и профессор психологии Николас Давиденко обнаружили, что участникам было гораздо труднее оценить ход времени, находясь в виртуальной реальности.

Участники играли в одну и ту же игру — упрощенную головоломку-лабиринт. От них требовалось подать ученым сигнал, когда пройдет 5 минут.

Те, кто использовал монитор, могли достаточно точно оценить время, не имея доступа к часам.

Однако те, кто играл в VR, давали сигнал в среднем на 72,6 секунд позже.

«Это первый раз, когда мы действительно можем понять, что дело не только в том, что вы играете в видеоигру или в контенте, который вы видите, — комментирует Маллен. — Дело действительно в том, что VR в сравнении с обычным экраном способствует эффекту сжатия времени».

Это означает, что время проходит быстрее, чем мы думаем.

Исследователи считают, что такой эффект связан с тем, что в виртуальной реальности мы меньше осознаем свое физическое тело.

Соавтор статьи Давиденко отмечает: «В виртуальной реальности, когда вы смотрите вниз, где обычно находится ваше тело, вы можете ничего не увидеть или увидеть подобие тела, но оно не будет похоже на ваше».

«Существуют теории, что наши сердцебиение и физиологические ритмы помогают мозгу отслеживать течение времени. Поэтому, если в VR вы хуже ощущаете свое тело, вы можете пропустить эти импульсы», — объясняет профессор психологии Николас Давиденко.

Это впечатляющее заключение, но к нему следует относиться осторожнее. Мы все еще многого не знаем о сжатии времени, и этот эксперимент также не является сверхнадежным.

Например, участников попросили сыграть в игру и в виртуальной реальности, и на обычном экране. Причем порядок был выбран случайным образом. Эффект сжатия времени испытали только те, кто сначала играл в VR.

В статье исследователи отмечают, что, возможно, участники смогли лучше определить время во второй части эксперимента, основываясь на своей первой оценке.

Однако, если эффект будет более широким, потеря контроля в VR может иметь и негативные последствия.

«Поскольку VR-гарнитуры становятся удобнее для ношения в течение длительных периодов времени, и для них создаются все более захватывающие игры, я думаю, было бы хорошо избежать того, чтобы эта среда была похожа на виртуальное казино, где вы в конечном итоге играете больше, потому что не осознаете, сколько времени вы тратите», — отмечает Маллен.

В любом случае, виртуальная реальность снова и снова доказывает, что она может быть невероятно захватывающей — а это сопряжено и с рисками, и с вознаграждениями.

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