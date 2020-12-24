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Истории

Вредные советы для бренда: как растерять всех подписчиков в социальных сетях

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Социальные сети — важный ресурс в интернет-маркетинге. Они являются источником трафика, который может способствовать успешному продвижению компаний в интернете. Однако некоторые бренды допускают ошибки в ведении своих профилей, что становится причиной массовых отписок. Вот некоторые из них.

Вредные советы для бренда: как растерять всех подписчиков в социальных сетях

Слишком часто размещать контент

Некоторые бренды публикуют слишком много похожих постов в день. Как правило, это не вызывает ничего, кроме раздражения. Если бренд публикует записи каждый час, то вероятность того, что пользователь увидит важную информацию, стремится к нулю. 

Сейчас компании используют социальные сети как площадку для рекламы продуктов. Чтобы завоевать внимание и лояльность клиентов, не стоит слишком часто публиковать контент. 

Не взаимодействовать с клиентами

Пользователи социальных сетей регулярно задают вопросы и пишут комментарии в аккаунтах брендов. Некоторые компании редко коммуницируют с подписчиками и в результате теряют их. Клиенты предпочитают бренды, которые более внимательны к их запросам. 

 Чтобы сохранить лояльность подписчиков, обеспечьте двустороннюю коммуникацию.

  • Размещайте контент, который будет провоцировать пользователей взаимодействовать: писать комментарии или задавать вопросы.
  • Укажите контакты для связи. 
  • Не раздражайтесь, если увидите забавные вопросы. Многие пользователи подписываются на ваши страницы именно потому, что их что-то привлекло.
  • Будьте искренни. 

Агрессивно вести рекламную кампанию

Многочисленные рекламные записи также являются довольно распространенной причиной отписок. Проанализировав аккаунты компаний, которые используют агрессивный метод продвижения, можно заметить очевидную взаимосвязь между этим методом и оттоком подписчиков. 

Стоит ли покупать рекламу у блогеров? Подробно про этот инструмент продвижения

Пользователи используют коммерческие аккаунты, чтобы узнать больше о продуктах. Навязчивые рекламные посты лишают их возможности получить нужную информацию. 

Компаниям, которые дорожат клиентами, стоит отказаться от подобных способов продвижения. 

Размещать скучный контент

Некоторые бренды недостаточно ответственно подходят к созданию контента или повторяются в своих публикациях. Важно помнить, что в любой отрасли конкуренция довольно велика, и необходимо уметь заинтересовать и удержать внимание потенциальных клиентов. 

Писатель создает произведение так, чтобы читатель хотел дочитать его до конца. Такой же подход необходимо использовать и в ведении аккаунта. 

  • Попробуйте проанализировать методы успешных конкурентов. Если кажется, что успех заключается в публикации привлекательных изображений — примените это и на своем продукте. 
  • Убедитесь, что каждый пост несет в себе новую информацию.
  • Участвуйте в обсуждениях в комментариях. 
  • Добавляйте развлекательный контент. 
  • Избегайте повторений. 
  • Используйте инструменты для создания хорошего контента. Например, на Giphy можно найти gif-анимации, а сервисы вроде Hemmingway Editor или Главред помогут проверить текст на читаемость.

Не приносить пользы

Пользователи подписываются на социальные сети брендов, чтобы больше узнать о самой компании и его продукте. Не получив нужной информации, они теряют интерес. Брендам необходимо занимать свою нишу и быть полезным. 

Важное значение имеет и профиль бренда. Заполненный бизнес-аккаунт без рекламного спама вызывает доверие пользователей. 

Публиковать оскорбительные изображения

Очевидно, что публикациям оскорбительных изображений не место в аккаунтах компаний. Нежелательные и порнографические фотографии могут сильно испортить репутацию бренда. 

Чтобы не запятнать имидж, используйте только профессиональные, актуальные фото. Если третье лицо получило доступ к аккаунту и опубликовало нежелательный контент от имени бренда, важно извиниться перед читателями и принять необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. 

Чтобы привлекать больше подписчиков и удерживать их внимание, необходимо с умом подходить к ведению социальных сетей. 

  • Публикуйте качественный контент.
  • Поддерживайте свой имидж. 
  • Полностью заполните свой профиль. 
  • Не публикуйте нерелевантную информацию, бесполезную для подписчиков. 
  • Отвечайте на запросы клиентов. 

Так можно заслужить лояльность покупателей и эффективно продвигать свой бренд. 

Источник.

Фото на обложке: Vadymvdrobot / Depositphotos

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