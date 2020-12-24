Вредные советы для бренда: как растерять всех подписчиков в социальных сетях

Социальные сети — важный ресурс в интернет-маркетинге. Они являются источником трафика, который может способствовать успешному продвижению компаний в интернете. Однако некоторые бренды допускают ошибки в ведении своих профилей, что становится причиной массовых отписок. Вот некоторые из них.

Слишком часто размещать контент

Некоторые бренды публикуют слишком много похожих постов в день. Как правило, это не вызывает ничего, кроме раздражения. Если бренд публикует записи каждый час, то вероятность того, что пользователь увидит важную информацию, стремится к нулю.

Сейчас компании используют социальные сети как площадку для рекламы продуктов. Чтобы завоевать внимание и лояльность клиентов, не стоит слишком часто публиковать контент.

Не взаимодействовать с клиентами

Пользователи социальных сетей регулярно задают вопросы и пишут комментарии в аккаунтах брендов. Некоторые компании редко коммуницируют с подписчиками и в результате теряют их. Клиенты предпочитают бренды, которые более внимательны к их запросам.

Чтобы сохранить лояльность подписчиков, обеспечьте двустороннюю коммуникацию.

Размещайте контент, который будет провоцировать пользователей взаимодействовать: писать комментарии или задавать вопросы.

Укажите контакты для связи.

Не раздражайтесь, если увидите забавные вопросы. Многие пользователи подписываются на ваши страницы именно потому, что их что-то привлекло.

Будьте искренни.

Агрессивно вести рекламную кампанию

Многочисленные рекламные записи также являются довольно распространенной причиной отписок. Проанализировав аккаунты компаний, которые используют агрессивный метод продвижения, можно заметить очевидную взаимосвязь между этим методом и оттоком подписчиков.

Пользователи используют коммерческие аккаунты, чтобы узнать больше о продуктах. Навязчивые рекламные посты лишают их возможности получить нужную информацию.

Компаниям, которые дорожат клиентами, стоит отказаться от подобных способов продвижения.

Размещать скучный контент

Некоторые бренды недостаточно ответственно подходят к созданию контента или повторяются в своих публикациях. Важно помнить, что в любой отрасли конкуренция довольно велика, и необходимо уметь заинтересовать и удержать внимание потенциальных клиентов.

Писатель создает произведение так, чтобы читатель хотел дочитать его до конца. Такой же подход необходимо использовать и в ведении аккаунта.

Попробуйте проанализировать методы успешных конкурентов. Если кажется, что успех заключается в публикации привлекательных изображений — примените это и на своем продукте.

Убедитесь, что каждый пост несет в себе новую информацию.

Участвуйте в обсуждениях в комментариях.

Добавляйте развлекательный контент.

Избегайте повторений.

Используйте инструменты для создания хорошего контента. Например, на Giphy можно найти gif-анимации, а сервисы вроде Hemmingway Editor или Главред помогут проверить текст на читаемость.

Не приносить пользы

Пользователи подписываются на социальные сети брендов, чтобы больше узнать о самой компании и его продукте. Не получив нужной информации, они теряют интерес. Брендам необходимо занимать свою нишу и быть полезным.

Важное значение имеет и профиль бренда. Заполненный бизнес-аккаунт без рекламного спама вызывает доверие пользователей.

Публиковать оскорбительные изображения

Очевидно, что публикациям оскорбительных изображений не место в аккаунтах компаний. Нежелательные и порнографические фотографии могут сильно испортить репутацию бренда.

Чтобы не запятнать имидж, используйте только профессиональные, актуальные фото. Если третье лицо получило доступ к аккаунту и опубликовало нежелательный контент от имени бренда, важно извиниться перед читателями и принять необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Чтобы привлекать больше подписчиков и удерживать их внимание, необходимо с умом подходить к ведению социальных сетей.

Публикуйте качественный контент.

Поддерживайте свой имидж.

Полностью заполните свой профиль.

Не публикуйте нерелевантную информацию, бесполезную для подписчиков.

Отвечайте на запросы клиентов.

Так можно заслужить лояльность покупателей и эффективно продвигать свой бренд.

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