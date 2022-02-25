Все о первом российском электрогрузомобиле: как едет, сколько стоит, когда можно купить

Электрификация в нашей стране дошла и до грузового транспорта. Первый электрогрузомобиль EVM PRO отечественного производства представили на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Новинку в сотрудничестве c УАЗ разработала компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус».

УАЗ «Профи», только электрический

Концептуально общий проект питерского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг рус» с Ульяновским автозаводом заключается в следующем — УАЗ со своей стороны предоставил шасси для будущего электрического грузовика, а задачей разработчиков стартапа стало создание синхронного электродвигателя и силовой электроники.

Базой для первого российского электрогрузовика выбрали коммерческий автомобиль УАЗ «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с рамной конструкцией. Как заявил RB.RU Илья Рашкин, разработчик, учредитель и генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус», в будущем возможно появление модификации электрогрузомобиля с короткой базой, также планируется создание эксклюзивных вариантов EVM PRO, спроектированных под заказчика.

Сердцем машины стал маленький электромотор мощностью 80 ​​кВт, что соответствует примерно 110 лошадиным силам. Масса новинки — 3500 кг. Как заверяют в пресс-службе компании, весит двигатель всего 50 кг. Стоит отметить, что это один из минимальных показателей в этом классе в мире.

Первую «сотню» новинка смогла бы набрать за 9-9,5 секунды, но скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 80 км/ч. Одного заряда аккумулятора хватит на 300 км пути с грузом до одной тонны.

Электрогрузомобиль EVM PRO

Электромобиль оборудован стандартным зарядным разъемом. Заряжать машину можно как от бытовой сети, так и с помощью медленных или быстрых зарядных станций. Медленная станция от 6 кВт зарядит новинку на 100 км примерно за три часа. Быстрая зарядка сократит время ожидания до часа.

На сегодняшний день коэффициент аэродинамического сопротивления EVM PRO составляет 0,7–0,65. По заявлениям Ильи Рашкина, в будущем за счет работы с кузовом (сейчас у машины есть большая выпирающая часть над кабиной) планируется улучшить аэродинамические показатели новики, что может увеличить пробег электрогрузовика еще на 10%.

Кроме этого, для сохранения заряда батареи в автомобиль интегрирована система автономного отопления. У модели есть резервный бак с дизельным топливом на 40 литров. Бортовой компьютер отслеживает температуру батареи и температуру в кабине водителя. И если поступает информация, что температура батареи уходит вниз и теряется пробег, включается система автономного отопления, прогревая аккумулятор и сохраняя пробег. По такому же принципу внешним теплом в холодное время года обогревается и кабина водителя.

Под капотом EVM PRO электродвигатель

В управлении электрогрузомобиль прост. Вместо коробки передач здесь стоит шайба с тремя основными положениями: движение вперед, нейтараль и движение назад. Переключаются передачи так же, как и в машине с автоматом — через нажатие на педаль тормоза.

Еще одна необычная деталь, которую сразу заметят водители, — полнейшая тишина во время движения машины, совершенно не свойственная автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

По словам Игоря Гирдина, учредителя и финансового директора «Электромобили Мануфэкчуринг рус», в производство уже вложено 200 млн рублей, это личные средства учредителей. Также активно идут переговоры с крупнейшими финансовыми организациями, венчурными фондами, лизинговыми компаниями и частными инвесторами.

Сколько стоит электрогрузовик и выгодно ли его брать?

Цена электрогрузомобиля EVM PRO — 3,5 млн рублей. Но здесь нужно оговориться, что это стоимость машины до возможных льгот и субсидий от государства. С их помощью можно сократить сумму на 30% от указанной. Программа поддержки на покупку автомобиля рассчитана до конца 2023 года.

Кроме того, у новинки есть еще несколько плюсов — управлять электрическим грузовиком можно с правами категории В, к тому же этот тип машины имеет право заезжать в центр Москвы без дополнительного разрешения.

Илья Рашкин, проводя анализ новинки, рассчитал выгоду от использования электрогрузовика.

«Стоимость перевозки одной тонны на километр у классического коммерческого транспорта, например, у «Газели» на бензине или газу, составляет 12-13 рублей. Туда входит все — и топливо, и обслуживание, и страховки, и амортизация, то есть фактически это совокупная стоимость владения машиной для логистической компании. В случае с электромобилем при том же сроке эксплуатации аналогичная стоимость перевозки составляет 8 рублей, и это уже сама по себе уникальная ситуация — электрический коммерческий транспорт становится выгоден», — отметил он.

Но пока это только в теории, на практике могут получиться и другие цифры. Правда, теорией уже заинтересовался председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев. Питерский стартап договорился о продаже Лебедеву первой партии электрогрузомобилей EVM PRO. Кстати, размер пробной партии немаленький — 400 машин, это 40% от планируемого годового выпуска модели.

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» зарегистрирована в июне 2021 года

Также разработку стартапа оценили и на государственном уровне. В середине января Минпромторг завершил сбор конкурсных заявок на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа) для производства электрических автомобилей. Заявки подали всего две компании — ООО «Моторинвест» и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». И обе стали победителями.

Где будут собирать и когда можно купить электрогрузомобиль?

На сегодняшний день новинку показали СМИ и подготовили список тестов, которые перед серийным выпуском нужно будет пройти модели. В списке не только сертификация, но и другие испытания, благодаря которым покупателю будет обеспечена нормативная работа всех компонентов и безопасность. Тестирование запланировано на апрель-май 2022 года.

А вот первый серийный грузовой электромобиль, со слов разработчиков, сойдет с конвейера уже в сентябре этого года. Завод по производству новинки разместили в Особой экономической зоне «Технополис Москва», общая площадь территории — 2600 кв. метров. Полным ходом идет закупка оборудования, компания планирует выпускать 1000 коммерческих электромобилей в год. Если планы стартапа ничего не изменит, то ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус» станет первым серийным производителем электрогрузомобилей полного цикла в России.

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус»

Что касается сервисного обслуживания, то здесь ответственность по основным агрегатам разделена между УАЗ и «Электромобили Мануфэкчуринг рус». Каждый отвечает за свой продукт.

Но при этом разрабатывается методика технического сервисного обслуживания автомобилей и программное обеспечение для сервисных диагностических компьютеров. Сотрудники сервисов УАЗ будут проходить дополнительное обучение по работе с электрическими грузовиками EVM PRO.