Необычные способы выделиться на собеседовании

В нынешних условиях рынок труда стал более конкурентным, чем когда-либо прежде. Для устройства на работу мечты недостаточно иметь впечатляющее резюме и набор профессиональных навыков. Необходимо уметь выделяться на фоне других кандидатов. Вот необычные советы, как запомниться на собеседовании.

1. Изучите внутреннюю культуру компании

Многие перед собеседованием изучают сайт компании, чтобы собрать необходимые данные о ее принципах и целях работы. Так они глубже понимают всю бизнес-культуру потенциального работодателя.

Однако так они смогут узнать лишь то, что компания сама представляет взору общественности. Но это мало что говорит о внутренней культуре, условиях труда и климате в коллективе.

Довольно сложно будет найти ответы на данные вопросы, потому что информация об этом не общедоступна, поэтому необходимо провести собственное расследование. Вот несколько способов сделать это перед походом на собеседование.

Необходимо оценить размер команды и ее результаты, так вы поймете стиль управления. Например, если это небольшой коллектив с большой сетью клиентов, то стиль управления, вероятней всего, будет авторитетным, чтобы справляться с рабочей нагрузкой.

Проанализируйте социальные сети членов команды. Так вы лучше поймете, как они взаимодействуют друг с другом.

По возможности найдите действующего сотрудника и задайте ему интересующие вопросы.

Убедитесь, что вам это подходит

Обладая этой информацией, вы сможете принять обоснованное решение о том, подходит ли вам организация и ее культура. Соответствует ли стиль управления вашим сильным сторонам? Нравится ли вам климат в коллективе?

Если вы считаете, что это место не для вас, то просто не приходите на собеседование. А если вам оно подходит, используйте информацию в свою пользу. Объясните, что вам понравилось в культуре компании и почему именно ваша кандидатура впишется в нее наилучшим образом.

Что надеть на собеседование

На первой встрече необходимо выглядеть так, словно вы уже работаете в этой организации.

Желательно выглядеть профессионально, одновременно демонстрируя свою индивидуальность. Выберите элегантный повседневный образ, но в то же время непринужденный и легкий.

Задавайте правильные вопросы

Даже если вам предложат должность, вы не обязаны ее принимать. Если вы сомневаетесь в правильности своего решения, то стоит отказаться. Чтобы не возникало неуверенности, важно использовать любую возможность, чтобы узнать все необходимое о данной компании. Рекрутеры дают вам такой шанс, но, как правило, они заинтересованы в вашем согласии, а поэтому не откроют вам все секреты сразу.

После собеседования пройдитесь по офису и оцените обстановку. Найдите кого-нибудь, с кем можно было бы обсудить условия труда и впечатления от работы.

2. Обращайтесь к человеку, а не к организации

Не забывайте, что рекрутер — это обычный человек. Однако именно от него зависит успешно пройденное собеседование. От того, понравитесь ли вы ему, зависит ваша карьера.

Разумеется, не стоит пренебрегать правилами собеседования. Подготовьтесь сами и исследуйте организацию. Так вы сможете обнаружить точки соприкосновения с потенциальным работодателем.

Такой подход может быть полезен по двум причинам.

Он помогает запомниться вам на фоне других соискателей и поделиться с нанимателями своими интересами.

Он представляет вас, как подходящего кандидата для работы в конкретном коллективе.

Не стоит лгать или выдумывать биографию. Но если у вас есть схожие увлечения или цели, используйте их в своих интересах.

3. Найдите общий язык

Рекрутеры ищут надежного кандидата, с которым легко работать и на которого можно положиться. Но на самом деле они бы хотели принять в команду человека, с которым было бы приятно поддерживать общение.

Соответственно, на собеседовании они будут думать об одном важном вопросе: впишется ли этот человек в коллектив?

Конечно, важно преподнести себя как хорошего специалиста. Но если зацикливаться только на получении должности, вы, вероятно, будете вести себя как робот. А это, в свою очередь, может быть истолковано, как отсутствие сильного характера.

Шутите, смейтесь и будьте искренними. Это не только выделит вас на фоне угрюмых кандидатов, но и поможет работодателю оценить, подходите ли вы для этой работы.

Чтобы выделиться из толпы, необходимо сделать нечто необычное

Проведите собственное исследование и обратитесь к нынешним сотрудникам, чтобы лучше понять внутреннюю культуру компании. Используйте полученную информацию на собеседовании. Постарайтесь установить взаимопонимание с человеком, от которого зависит ваша работа мечты. Докажите, что вы не просто робот-трудоголик, вы тот, кто может как посмеяться с командой, так и поддержать в трудную минуту.

Следуя этим шагам, вы сможете выгодно представить себя на собеседовании и работодатель непременно разглядит ваш потенциал.

«Многие из нас очень хороши в работе, но абсолютно безнадежны на собеседованиях» — Карл Виггинс.

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