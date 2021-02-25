Выйти из FOMO: 5 шагов, чтобы преодолеть страх упущенных возможностей

FOMO может быть у планет, но не у Солнца

Секрет величия — в нерешительности.

Страдая FOMO, вы вращаетесь по орбите чужой Солнечной системы, а не занимаете законное место в центре собственной. <...> FOMO вызывает ощущение, будто ваша жизнь не отвечает некоему набору представлений, который, возможно, не имеет ничего общего с реальностью. Разрыв между тем, что у вас есть, и тем, что хотелось бы иметь, вызывает отрицательные эмоции, стресс и неудовлетворенность. Чем больше времени вы тратите на эти чувства, тем хуже, ведь реальность никогда не сможет состязаться с воображением.

Позволив страху оглядки сорваться с цепи, вы даете в руки FOMO оружие против себя — асимметрию информации. <...> Чтобы противостоять FOMO, когда это действительно важно, надо сначала убрать вредоносное противоречие между восприятием и реальностью. Так вы не дадите заглушить свою интуицию и сможете рассуждать, опираясь на факты, а не на эмоции. Систематически применяйте это оружие в борьбе с обоими типами FOMO, о которых мы уже говорили:

Амбициозный FOMO — в его основе лежит порожденное асимметрией информации ощущение, будто некая вещь или событие лучше, чем те, что уже есть в вашей жизни. Стадный FOMO — он подпитывается стремлением быть своим в группе и настоятельной потребностью участвовать в том, чего вам, на ваш взгляд, не хватает. <...>

Амбициозный FOMO: долой асимметрию информации

<...> Провоцировать FOMO могут разные факторы, но ваши эмоции в результате всегда одни и те же. Вы видите то, без чего просто не можете жить. Вас обуревают разнообразные чувства: тоска, сожаление, зависть, стресс и даже ощущение собственной никчемности. Все это признаки амбициозного FOMO.

Но вы не можете сказать с абсолютной уверенностью, что именно упускаете. Откуда вам знать, чего вам не хватает, если вы никогда этого не пробовали? Если вы не ясновидящий (еще одна разновидность средневекового практикующего медика), то между тем, что происходит в вашей голове, и тем, что происходит (или произойдет) в реальном мире, зияет гигантский провал.

Даже если речь идет о чем-то знакомом, о том, с чем вы уже сталкивались, — откуда уверенность, что и в этот раз все будет так, как вы себе представляете? Именно в этот момент нужно принять решение. Чем вы намерены заполнить этот провал — мечтами, предположениями и эмоциями или все-таки фактами? В момент осознания, что информация ценнее домыслов, вы начинаете контролировать ситуацию. <...>

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ FOMO, ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ СОХРАНЯЙТЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ: не влюбляйтесь в то, что заведомо вызовет у вас приступ FOMO. СОХРАНЯЙТЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ: не влюбляйтесь в то, что заведомо вызовет у вас приступ FOMO. ПОМНИТЕ О ВАЖНОМ: установите критерии, помогающие определить, соответствует ли возможность вашим целям. ОПИРАЙТЕСЬ НА ФАКТЫ, А НЕ НА ЭМОЦИИ: прежде чем принимать решение, соберите достаточно данных. ОПИРАЙТЕСЬ НА ФАКТЫ, А НЕ НА ЭМОЦИИ: прежде чем принимать решение, соберите достаточно данных. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ: не принимайте решения в информационном вакууме. Чтобы получить информацию и советы, привлеките знакомых (а также, возможно, людей, не входящих в ваше непосредственное окружение).

Теперь, когда у вас есть список правил, пора изгнать FOMO из процесса принятия решений первостепенной важности.

Шаг 1. Сформулируйте вопрос

Первый шаг состоит в том, чтобы четко сформулировать вариант или возможность, которые вызвали у вас приступ FOMO. <...> Отвлекитесь на пару минут, а потом сформулируйте вопрос, на который пытаетесь ответить, как можно четче и короче. Например: «Стоит ли проходить собеседование для работы в Калифорнии?» или «Стоит ли уйти с работы и открыть свое дело?».

Шаг 2. Установите критерии принятия решения

Чтобы принять любое решение, вы должны установить параметры, которые определят, соответствует ли новая возможность вашим стандартам. Тут нужен набор основных критериев. Постарайтесь, чтобы список требований был кратким и обязательно включал в себя пять важнейших вопросов:

Оправдан ли этот выбор? Могу ли я назвать хотя бы пять веских причин, по которым хочу иметь эту вещь или совершить этот поступок? Могу ли я себе это позволить? Сколько это стоит? Как еще я могу распорядиться этой суммой? Не повредит ли этот выбор другим, более важным целям? Есть ли у меня на это время? Как еще я мог бы потратить свое время и силы? Смогу ли я ясно увидеть отдачу от вложений, если я выберу этот вариант? Что я с этого получу? Будет ли отдача материальной, моральной или то и другое вместе? В моих ли это силах? Имею ли я в принципе эту возможность или нужно сфокусироваться на других вариантах, не менее привлекательных, но гораздо более реалистичных?

Шаг 3. Соберите данные

Ключ к преодолению амбициозного FOMO состоит в том, чтобы избавиться от эмоций и рассуждать, опираясь на данные и анализ. <...> В ходе этой процедуры вы задаете трудные вопросы, собираете как можно больше данных и стараетесь избавиться от асимметрии информации, искажающей суждения.

Не надо действовать в одиночку. Следует обращаться к другим — особенно к тем, у кого есть соответствующий опыт, — это поможет расширить кругозор. Остерегайтесь разбрасываться при выборе источников. Иначе возникает риск выдать прокрастинацию за активную деятельность.

Шаг 4. Запишите все

<...> Фиксирование мыслей на бумаге дает два очевидных преимущества. Во-первых, записывая мысль, вы делаете ее реальностью и теперь вынуждены придерживаться собственной логики. <...> Во-вторых, этот список пригодится и в дальнейшем. Если впоследствии вы обнаружите, что все же хотите вложить время, силы и деньги в то, что провоцирует у вас FOMO, пересмотрите свой анализ ситуации. <...>

Шаг 5. Вынесите предварительное суждение

<...> Если вы не можете найти пять причин пройти собеседование, то не ходите на него. Если у вас нет денег или времени, чтобы открыть свое дело, значит, это важная информация. Ваше сердце все еще может рваться к мечте, но разум знает: в данный момент ее воплотить невозможно и пора двигаться дальше.

Даже если вы не получили исчерпывающих ответов на все вопросы, у вас теперь гораздо больше информации, чем раньше. А если вы не можете ответить на эти главные вопросы, то вам еще придется потрудиться, чтобы ликвидировать разрыв между восприятием и реальностью. <...>

Как отбиться от стада: последняя «проверка на вшивость»

<...> Вот в чем опасность того, чтобы следовать за толпой. Это отвлекает от того, что следует делать вам самому, и заставляет вместо этого сосредоточиться на том, что делают другие. Отсюда соблазн сделать выбор, который совершенно не соответствует реальному положению дел, а это мешает четко придерживаться направления, в котором ясно указывает ваш внутренний компас.

Худшая точка, в которой вы можете оказаться, поистине трагичный пункт назначения, — это случай, когда вы чувствуете FOMO из-за того, чего вам на самом деле даже не хочется. Вы приняли чужие сигналы — от инфлюэнсера в социальных сетях или просто от сильно влияющего на вас знакомого — и совершенно сбиты с толку. Если вы в итоге получаете именно то, чего, как вам кажется, хотели, и при этом несчастны, это в самом деле трагично.

Вот почему, если мы хотим полностью обезвредить FOMO, борьбы только с его амбициозной разновидностью недостаточно. Прежде чем перейти к принятию решений первостепенной важности, вы должны задать себе только еще один вопрос: «Я правда хочу этого или просто следую за стадом?» Это и есть «проверка на вшивость». Этот вопрос <...> возвращает вас к собственным ценностям и тому, что вам действительно дорого. Иногда следовать за толпой вполне допустимо, но при этом вы должны осознавать, что именно делаете и почему.

<...> Теперь, взвесив выводы по собственным критериям и оценив мотивацию своих рассуждений, вы готовы принять решение. Ваш подход был четким и структурированным, и вы собрали информацию, необходимую для решительных действий. Здорово, да? Хотя победа над FOMO выглядит легкой, принимать серьезные решения трудно, даже если вы сделали для этого все нужные шаги. Если вы все еще в тупике, не беспокойтесь: это поправимо. Вам еще есть над чем поработать, но результат уже виден.

Все еще в тупике?

<...> Хотя вы, безусловно, все еще парализованы нерешительностью, ситуация уже совсем не та, что была вначале. <...> У вас никогда не будет исчерпывающей информации, и предсказать будущее не получится, но вы войдете в него с широко открытыми глазами, доверяя своей интуиции. В этот момент FOMO сменяется инерцией.

<...> Принятие любого решения требует сознательного риска, и сейчас вы готовы пойти на него. Применив научный подход, вы уже не поддаетесь FOMO. Вы вслушивались в свой страх, учились у него, а затем после вдумчивого анализа решили, что на этот раз он сыграл вам на руку. Всегда имеется риск, что все обернется не так, как хочется, но такова жизнь, она всегда сопряжена с риском.

Важно то, что решение приняли вы сами, а не ваш FOMO. Если вы все еще не уверены, что готовы броситься в воду с головой, можно начать с малого: попробовать воду ногой, потом зайти на пару шагов поглубже, а там уже и нырнуть безоглядно. <...>

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