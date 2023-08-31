Walmart запустит корпоративный ИИ для сотрудников

Американская сеть Walmart предоставит примерно 50 тыс. офисных сотрудников генеративный ИИ, который обучен на корпоративной информации. Новая функция под названием My Assistant поможет выполнять различные задачи, от пересказа длинных документов до создания контента.

Генеративный ИИ доступен в рамках корпоративного приложения для сотрудников Me@Campus и работает как на компьютерах, так и на смартфонах. Он использует данные Walmart и большие языковые модели сторонних разработчиков.

Этот шаг показывает: одна из крупнейших американских компаний видит ценность в том, чтобы предоставить широкий доступ к самой «горячей» новинке в технологической индустрии.

Walmart надеется, что это не только повысит производительность работников, но и освободит их от монотонных, повторяющихся задач.

«Мы убеждены: чтобы достичь нашей цели — помогать людям экономить и жить лучше, — потребуются как люди, так и технологии», — сообщили на LinkedIn директор по персоналу Walmart Донна Моррис и исполнительный вице-президент Шерил Айноа.

Сейчас руководства компаний задаются вопросом о том, стоит ли использовать генеративный ИИ для бизнеса и каким образом это делать. Одни агрессивно внедряют технологию в работу, другие запрещают применять потребительские сервисы с ИИ, такие как ChatGPT, опасаясь утечки конфиденциальной информации.

Walmart часто обращается к технологиям, чтобы улучшить свои внутренние процессы — как в офисах, так и в магазинах. С 2021 года компания предоставила персоналу более 740 тыс. смартфонов, чтобы у работников магазинов был доступ к корпоративному приложению, где можно просматривать график, отмечать время начала и окончания работы, общаться с коллегами и находить товары.

Walmart планирует добавить в приложение больше функций, таких как ориентация новых работников, бронирование конференц-залов и выбор льгот.

В своей публикации Walmart также намекает на то, что в дальнейшем может начать применять генеративный ИИ и для работы с клиентами, чтобы обеспечить «более персонализированное взаимодействие».

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Фото на обложке: kevin brine / Shutterstock