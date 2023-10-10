Walmart: из-за «Оземпика» люди стали покупать меньше продуктов

«Оземпик» и его аналог для снижения веса «Вегови» помогают людям меньше есть — и от этого могут пострадать продуктовые ритейлеры. Walmart проанализировала анонимные данные клиентов и обнаружила: люди, которые принимают эти препараты, покупают меньше продуктов.
«Мы определенно видим небольшие изменения по сравнению со всем населением, мы видим небольшой спад в общей корзине, — сказал Джон Фернер, CEO американского подразделения Walmart. — Просто меньше единиц, немного меньше калорий».
В качестве активного ингредиента в «Оземпике» и «Вегови» используется семаглутид. Он имитирует естественный гормон кишечника — глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), который формирует чувство насыщения. Семаглутид помогает контролировать уровень сахара в крови при диабете, а в 2021 году также был одобрен FDA в качестве препарата для снижения веса.
Читайте по теме:
Популярность «Оземпика» меняет экономику Дании
Но если потребители меньше хотят перекусывать, это может сказываться на прибыли продуктовых ритейлеров, что беспокоит их CEO и инвесторов.
- Согласно Wall Street Journal, производитель консервированных супов Campbell Soup и Slim Jim, который выпускает мясные закуски, уже получают от своих инвесторов вопросы о том, как они планируют «конкурировать» с семаглутидом.
- По сообщениям Bloomberg, CEO Kellanova, дочерней компании Kellogg, производящей Cheez-Its и Pringles, уже изучает этот вопрос.
Согласно новым данным, препараты с семаглутидом прописали уже 1,7% американцев — это примерно 5,68 млн человек.
Тем не менее у Walmart есть возможность от этого выиграть, ведь компания торгует не только продуктами, но и лекарствами. В августовском разговоре с аналитиками CEO Walmart Дуг Макмиллон сообщил: поскольку в аптеках ритейлера продаются «Оземпик» и «Вегови», на деле его доходы выросли.
По словам Макмиллона, компания ожидает, что во второй половине года продукты питания, потребительские товары и товары для здоровья вырастут в процентах от общего объема.
Фото на обложке: Minerva Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сексуальный кризис: как технологии «отучают» мужчин и женщин заниматься сексом
- 2 Не только аспартам: 10+ пищевых добавок, которые могут нанести вред здоровью
- 3 С 1 сентября в России перестанут продавать некоторые лекарства без рецепта. Пора покупать?
- 4 Мифы о чекапах: почему не обязательно знать о здоровье все
- 5 Молекулярная медицина: как информация о собственных генах и белках помогает побороть рак
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023