Walmart: из-за «Оземпика» люди стали покупать меньше продуктов

«Оземпик» и его аналог для снижения веса «Вегови» помогают людям меньше есть — и от этого могут пострадать продуктовые ритейлеры. Walmart проанализировала анонимные данные клиентов и обнаружила: люди, которые принимают эти препараты, покупают меньше продуктов.

«Мы определенно видим небольшие изменения по сравнению со всем населением, мы видим небольшой спад в общей корзине, — сказал Джон Фернер, CEO американского подразделения Walmart. — Просто меньше единиц, немного меньше калорий».

В качестве активного ингредиента в «Оземпике» и «Вегови» используется семаглутид. Он имитирует естественный гормон кишечника — глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), который формирует чувство насыщения. Семаглутид помогает контролировать уровень сахара в крови при диабете, а в 2021 году также был одобрен FDA в качестве препарата для снижения веса.

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Но если потребители меньше хотят перекусывать, это может сказываться на прибыли продуктовых ритейлеров, что беспокоит их CEO и инвесторов.

Согласно Wall Street Journal, производитель консервированных супов Campbell Soup и Slim Jim, который выпускает мясные закуски, уже получают от своих инвесторов вопросы о том, как они планируют «конкурировать» с семаглутидом.

По сообщениям Bloomberg, CEO Kellanova, дочерней компании Kellogg, производящей Cheez-Its и Pringles, уже изучает этот вопрос.

Согласно новым данным, препараты с семаглутидом прописали уже 1,7% американцев — это примерно 5,68 млн человек.

Тем не менее у Walmart есть возможность от этого выиграть, ведь компания торгует не только продуктами, но и лекарствами. В августовском разговоре с аналитиками CEO Walmart Дуг Макмиллон сообщил: поскольку в аптеках ритейлера продаются «Оземпик» и «Вегови», на деле его доходы выросли.

По словам Макмиллона, компания ожидает, что во второй половине года продукты питания, потребительские товары и товары для здоровья вырастут в процентах от общего объема.

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