Глобальное потепление: инвесторы все больше интересуются погодными стартапами

Пожалуй, сейчас каждый готов обсудить погоду. В эпоху изменения климата мы ею буквально одержимы. И это вполне логично, поскольку странные метеорологические явления происходят все чаще. Этот интерес можно заметить и по инвестициям — все больше средств привлекают стартапы, которые предлагают инструменты для прогнозирования погоды.

На минувшей неделе треть территории Пакистана оказалась под водой в результате рекордного наводнения.

Европа столкнулась с сильнейшей засухой за последние 500 лет, поскольку реки пересыхают, посевы увядают, а опасность лесных пожаров возрастает.

Самая сильная за всю историю наблюдений жара в Китае продлилась более 70 дней, что привело к засухе и веерным отключениям электроэнергии в некоторых крупнейших городах страны.

Научные исследования показывают, что с изменением климата экстремальные погодные явления, такие как волны жары и сильные штормы, вероятно, станут более частыми или интенсивными. Вероятно, в будущем мы будем еще внимательнее следить за прогнозами погоды, оценивая свой риск расплавиться на жаре или попасть в шторм.

Как это связано со стартапами?

Как оказалось, погода в последнее время становится все более популярной темой и среди финансируемых стартапов. Выборка инвестиций в космическую отрасль выявила по меньшей мере 23 компании с бизнес-моделями, ориентированными на погоду, которые привлекли финансирование с прошлого года.

Совокупно эти компании, перечисленные ниже, на сегодняшний день привлекли около $880 млн.

Инвестиции в погодные стартапы. Инфографика: Crunchbase

Это самые разные проекты — от операторов спутниковых сетей до инструментов перестраховочного андеррайтинга. Однако большинство из них объединяет идея о том, что существующие инструменты прогнозирования погоды и погодных рисков крайне неадекватны для решения будущих задач.

Значительная доля финансируемых компаний предлагает услуги прогнозирования и аналитики страховым компаниям и другим игрокам, которые занимаются управлением рисками. Учитывая сложность климатических и погодных условий, зачастую такие задача не осуществить собственными силами.

«Актуарная наука — это не то же самое, что наука о земле, — говорит Карибу Хониг, партнер SemperVirens Venture Capital, специализирующийся на сфере insurtech. — Некоторые виды анализа рисков могут выходить за рамки компетенции традиционных андеррайтеров».

Оценка риска с неба и моря

В частности, страховщики, как правило, не занимаются эксплуатацией спутниковых сетей, флотов беспилотных летательных аппаратов и других технологий сбора данных, требующих большой инфраструктуры.

Такие начинания больше относятся к сфере стартапов.

В качестве примера можно привести Saildrone, который известен своими наземными беспилотниками для отслеживания ураганов. Стартап стал одним из крупнейших получателей финансирования, связанного с погодой. Проект из Аламеды, штат Калифорния, на сегодняшний день собрал $190 млн на морские беспилотники, которые предоставляют данные для использования в области климата, картографии и безопасности на море.

Спутники также являются перспективной областью для инвестиций в стартапы. Tomorrow.io , которая запускает группировку метеорологических спутников с радарами и микроволновыми эхолотами, на сегодняшний день привлекла более $180 млн. Бостонская компания даже собиралась стать публичной через SPAC, но отказалась от плана из-за рыночных изменений.

Тем временем Spire Global, оператор спутниковой сети, предоставляющей данные о климате и погоде, все-таки провел публичное размещение акций. Бумаги компании, которая базируется в Сан-Франциско и в прошлом году стала публичной через SPAC, упали более чем на 90% от пиковой стоимости. До того, как стать публичной компанией, Spire привлекла более $165 млн венчурного финансирования.

На частных рынках другие погодные стартапы, ведущие операции в небе, также привлекли финансирование. Среди них — GeoOptics, которая предоставляет спутниковые данные для Коммерческой программы метеорологических данных Национального управления океанических и атмосферных исследований. Тем временем, денверская компания Urban Sky привлекла начальное финансирование для масштабирования «стратосферных микробаллонов» с дистанционным зондированием.

Оценка данных с Земли

На Земле также существует широкое разнообразие проектов. Все больше стартапов предлагают инструменты для управления и аналитики, задействующие постоянно накапливающиеся хранилища экологических данных.

Компания Climavision из Луисвилла, штат Кентукки, в прошлом году собрала $100 млн на собственные инструменты сбора данных о погоде и прогнозирования. Его предложение сочетает в себе данные, полученные из космоса, с частной сетью радаров высокого разрешения, чтобы заполнить пробелы в метеорологическом освещении.

Тем временем, проект из Кремниевой долины Jupiter Intelligence на сегодняшний день привлек венчурное финансирование в $88 млн для предоставления аналитики погодных и климатических рисков в таких отраслях, как страхование, недвижимость и энергетика. Он предлагает оценку различных рисков, включая пожар, наводнение и ветер.

Что касается потребителей, компания Sensible Weather из Санта-Моники предлагает полисы, которые возмещают людям расходы на поездки или мероприятия на свежем воздухе в случае надвигающегося ненастья. Проект существует уже 3 года, и в мае закрыл раунд финансирование серии А на сумму $12 млн.

Страховая отрасль выглядит особенно активным потребителем продвинутых технологий управления рисками, связанными с климатом и погодой. И это логично, учитывая динамику расходов.

Согласно отчету исследовательской компании Capgemini, застрахованные убытки от стихийных бедствий за последние 30 лет выросли на 360%. Недавно проведенный опрос страховщиков показал, что около 40% назвали изменение климата главным приоритетом.

Но хотя сегодня эти проблемы стали актуальнее, нельзя назвать их новыми.

«Надо отдать должное, страховая отрасль всегда признавала важность рисков, связанных с погодой, для своего бизнеса», — заметил Хониг.

По его словам, серьезные убытки приносят не только громкие события вроде ураганов, наводнений и лесных пожаров, но и сильный град или снижение температуры до уровня, при котором замерзают водопроводные трубы.

Разумеется, никто не может ожидать, что предприниматели смогут всерьез повлиять на природные явления. Однако погодные стартапы пытаются сделать их более предсказуемыми. И, кажется, уже добиваются некоторого прогресса.

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