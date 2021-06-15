Как дождь, ветер и жара влияют на интернет

Случается, что во время грозы у онлайн-сервисов наблюдаются проблемы с соединением. И этому есть объяснение: погода может повлиять на скорость интернета. Вот как это происходит.

Интернет объединяет разную инфраструктуру — медные провода и современное оптоволокно, Wi-Fi, микроволны и спутники.

Большая часть кабелей находится под землей. Во время наводнений влага может попасть в кабели или соединения. Это может создать серьезные помехи для сигнала или даже полностью заблокировать его, ограничив пропускную способность или вызвав короткое замыкание.

Но под угрозой не только домашний интернет. Дождь может повлиять на беспроводное соединение за пределами зданий: капли могут частично поглощать сигнал и уменьшить площадь покрытия.

Даже когда дождь прекратится, его влияние будет сохраняться. Высокая влажность может замедлить скорость соединения.

Медные кабели и изменения в поведении

Если вы используете ADSL или NBN-подключение, вероятно, на каком-то участке магистрали провода будут старыми. Изначально их разрабатывали для передачи голоса, а не данных, и им может быть не один десяток лет.

Существует и поведенческий фактор. Во время дождя больше людей решают остаться дома, а эт неизбежно приводит к повышению нагрузки на сеть, и, в результате, падение скорости.

Это происходит не только в пределах одного дома. Сеть охватывает другие дома, а иногда даже и города.

Тепловые волны и ветер

В некоторых регионах проблемой становится не холод, а жара. В таких условиях оборудование работает медленнее. Даже кабели испытывают физический ущерб, который может повлиять на соединение.

Спутниковый интернет в сельских территориях также испытывает влияние экстремальных погодных условиях, поскольку сигнал проходит значительные расстояние по воздуху.

Обычно ветер не влияет на радиосигнал. Однако оборудование, например спутниковые тарелки, могут сместиться, вибрировать или даже согнуться.

Чаще всего проблема в людях

Для большинства влияние дождя будет незначительным, если, конечно, они не попытаются использовать Wi-Fi на улице, а кабель не будет поврежден.

Подведем итог.

Может ли погода повлиять на интернет-соединение? Да.

Пострадают ли от этого пользователи? Вряд ли.

Поэтому если стриминговый сервис плохо работает во время грозы, скорее всего, стоит винить людей — тех, кто как и вы спрятался дома и залез в интернет.

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