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Истории

«Пожалуйста, дайте мне шанс»: WeChat требует от пользователей извиниться для разблокировки аккаунта

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

WeChat — главный мессенджер в Китае. Учетные записи используются не только для общения, но и чтобы заказать еду, вызвать такси или расплатиться за продукты, и блокировка аккаунта означает означает отключение от контактов, цифровых кошельков и основных социальных услуг. Чтобы восстановить доступ, пользователи готовы идти на многое, например, публично раскаяться в нарушении политики сервиса.

«Пожалуйста, дайте мне шанс»: WeChat требует от пользователей извиниться для разблокировки аккаунта

В июне живущий в Калифорнии студент из Китая упомянул в WeChat запретную тему: разгоны протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Несколько часов спустя его учетная запись была заблокирована, лишив его связи с семьей и друзьями на родине.

Чтобы восстановить доступ, он был вынужден в письменном виде принести искренние извинения Tencent, материнской компании приложения.

«Я обещаю не публиковать ничего, что нарушает законы и нормативные акты, чтобы защитить социальную стабильность и бизнес Tencent, — говорилось в письме. — Спасибо Tencent за то, что предоставила нам такую хорошую коммуникационную платформу».

Впрочем, он признался, что не был искренним. Но он сделал это, потому что в WeChat потребовали написать от руки письмо с признанием вины и приложить к нему фотографию, на которой он держит свое китайское национальное удостоверение личности.

Письма с извинениями, написанные от руки, — не новое явление. Родители и учителя часто просят детей написать, что они раскаиваются в проступках. В Китае даже полицейские просят предполагаемых преступников написать обещание, что они не повторят прошлых ошибок.

Но теперь тот же метод используют WeChat и Weibo, демонстрируя, насколько сильна власть этих монополий над обычными пользователями, когда их продукты проникают во все сферы повседневной жизни.

WeChat — главный мессенджер в Китае. Учетные записи используются не только для общения, но и чтобы заказать еду, вызвать такси или расплатиться за продукты. Во время пандемии WeChat использовали для входа в общественные места — для этого требовалось отсканировать QR-код, присвоенный правительством.

Потеря учетной записи WeChat означает отключение от социальных сетей, цифровых кошельков и основных социальных услуг. Однако все больше людей соприкасаются с этим опытом, поскольку приложение регулярно блокирует пользователей за нарушения, начиная от рассылки спама и заканчивая критикой правительства. 

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В октябре произошла очередная волна блокировок. Множество пользователей лишились доступа к учетным записям после того, как поделились изображениями пекинских протестов. Из-за этого пользователи не могли связаться с друзьями, семьей и рабочими контактами.

Учетные записи WeChat настолько важны для социальной и профессиональной жизни людей, что пользователи готовы пойти на многое, чтобы вернуть их. В некоторых случаях у людей просят написать письмо с извинениями от руки, и пользователи выполняют это требование.

Вот лишь несколько цитат из их писем.

  • «Я умоляю вас. Этот аккаунт действительно очень важен для меня. Я студент. К этой учетной записи WeChat привязано множество сервисов. И теперь я не могу получать групповые сообщения...»
  • «Если меня разблокируют, я немедленно сменю свой пароль и внимательнее будут защищать свою учетную запись. Правда, пожалуйста, дайте мне шанс. Вы все так усердно работаете. Спасибо вам!».
  • «Если я снова нарушу правила в будущем, я соглашусь с тем, что Tencent навсегда заблокирует мою учетную запись WeChat в соответствии с законами, правилами и условиями предоставления услуг».

Сянь Цзинцзин из юго-западной провинции Сычуань, рассказала, что ее заблокировали в WeChat в октябре 2021 года после того, как кто-то взломал ее аккаунт и рассылал с него спам. В то время она еще училась в университете. Поскольку платежные сервисы были отключены, Сянь не могла даже самостоятельно сходить за продуктами.

После того, как Сянь подала апелляцию, служба поддержки клиентов Tencent запросила у нее письмо от руки.

«Теперь я действительно понимаю, что я сделала не так. Я очень сожалею об этом, — написала девушка. — Пожалуйста, дайте мне шанс. Вы все так усердно работаете. Спасибо вам!».

письмо в техподдержку WeChat, китайский язык

Фото в тексте: Rest of World

Она также представила свою фотографию, на которой она держит удостоверение личности. Ее соседка по комнате, которая сделала снимок для нее, сказала, что это было похоже на магшот — снимок арестованного, сделанный в полицейском участке.

Другая пользовательница WeChat из центральной провинции Хубэй Вэнь Вэнь (назвала лишь свое имя из соображений конфиденциальности) сообщила, что ее аккаунт был заблокирован в сентябре после того, как она устроилась на неполный рабочий день, размещая рекламу в групповых чатах.

Ей тоже пришлось написать письмо, чтобы повторно активировать свою учетную запись. В нем она подтвердила, что осознала свой проступок благодаря наставлениям сотрудников службы поддержки Tencent.

Лотус Жуань, исследователь из Лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто, которая изучала цензуру в WeChat, объясняет, что таким образом социальные сети перекладывают ответственность за цензуру на отдельных пользователей.

Доминирование WeChat в повседневной жизни означает, что у пользователей нет иного выбора, кроме как подчиниться всем требованиям.

«WeChat стал такой неотъемлемой частью жизни китайских пользователей, не только для китайцев, живущих в Китае, но и для многих иностранных студентов и китайской диаспоры, — отметила она.

«Если заблокировать учетную запись, то это все равно, что отнять большую часть личности», — добавила Жуань.

Пока неясно, поможет ли письменное раскаяние разблокировать любую учетную запись в WeChat. Многим пользователям приходится добиваться даже того, чтобы их извинения были замечены. Интернет-пользователи назвали хэштег для обращений к Tencent «киберисповедью»

Те, кто не может повторно активировать учетные записи, регистрируют новые и тратят несколько часов на то, чтобы вручную добавить сотни или даже тысячи контактов. По мнению пользователей и исследователей, страх перед блокировкой создает сдерживающий эффект, не позволяя людям вести политические дискуссии на платформе.

Подобные письма с извинениями также пишут пользователи Weibo и торговой площадки подержанных товаров Alibaba, Xianyu. Об этом свидетельствуют сообщения на таких социальных платформах, как Douyin, Xiaohongshu и Bilibili. Weibo и Alibaba не ответили на запросы о комментариях.

На социальных платформах многие другие поделились фотографиями своих рукописных текстов, наполненных раскаянием и благодарностью. В письме, опубликованном в 2021 году, один пользователь писал, что его учетная запись WeChat была заблокирована за рассылку спама другим пользователям: «Я полностью осознал ошибку, которую совершил. Мне действительно стыдно».

«Я очень сожалею об этом. Братья и сестры из службы клиентской поддержки, я прошу вас, пожалуйста, помогите мне разблокировать аккаунт» — писал он.

Другие более сентиментальны.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы сделал все возможное, чтобы сохранить этот аккаунт, — написал пользователь, который разместил фото письма на ресурсе Xiaohongshu в июне. — Пожалуйста, поверьте в члена Коммунистической лиги молодежи, который совершил ошибку. Мне очень жаль!!!».

Источник.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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