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Истории

Технологии для свадьбы: главные тренды на 2022 год

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Похоже, следующей индустрией, которая претерпит технологический переворот, станет свадебная. Благодаря большому разнообразию технологий, свадебные торжества меняются, а возможностей запомнить столь знаменательный день стало гораздо больше.

Рассказываем о тенденциях в сфере свадебных технологий на 2022 год — последних приложениях и гаджетах, которыми можно удивить гостей.

Технологии для свадьбы: главные тренды на 2022 год

«Умные» кольца

Традиционные свадебные кольца заменяют носимые устройства, которые подключаются к приложениям и отслеживают состояние здоровья, к примеру сон и сердечный ритм. Помимо этого, есть и обручальные кольца-проекторы, с помощью которых можно просматривать свадебный альбом в любом месте и на любой поверхности.

«Умные» браслеты

Если вы не хотите носить технологичный девайс на пальце, то обратите внимание на умный браслет. Он обладает теми же возможностями, что и кольцо, и избавляет от необходимости заглядывать в телефон во время церемонии.

Дроны

Это не новая технология, но во время свадебных церемоний она раскрывается с совершенно другой стороны. Дроны позволяют получить снимки крупным планом и с необычных ракурсов, а также могут принести кольца и даже держать шлейф платья невесты. Способы применения ограничены лишь вашей фантазией.

Научиться управлять дроном несложно. Однако на свадьбе у вас будет много других обязанностей, поэтому, вероятно, лучше доверить эту задачу обученному гостю или профессионалу.

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Камера GoPro

Камеры GoPro не только очень компактны, но и предлагают видео с высоким разрешением. Конечно, традиционный свадебный фотограф все еще может порадовать молодоженов интересными снимками, однако эта технология открывает совершенно новые ракурсы. Например, камеру можно прикрепить на воротник жениху или даже поместить в букет невесты.

GIF-фотобудка

Интересные фотографии — один из самых важных элементов свадьбы. Традиционные фотобудки получили интересное обновление — вместе обычных неподвижных изображений современные устройства позволяют создавать анимации в формате GIF. Такими фото можно с легкостью поделиться или даже распечатать.

Прямая трансляция

Некоторые из ваших друзей или родственников хотели посетить церемонию, но не смогли приехать? Не беда — сегодня с легкостью можно провести прямую трансляцию свадьбы. Вы можете как организовать ее самостоятельно, так и приобрести готовый пакет услуг. Это отличный способ запечатлеть памятный день.

3D-технологии

Они отлично дополнят ваш набор технологических инструментов для свадьбы. Виртуальные 3D-туры позволят выбрать идеальное место для церемонии, 3D-макеты — спланировать подходящее оформление, а 3D-печать — создать реалистичное украшение для торта в форме жениха и невесты.

Фото в тексте: taro911 Photographer / Shutterstock

И это еще не все — сейчас на 3D-принтере можно распечатать практически любой элемент. Например, букет, о котором вы всегда мечтали, и копию бриллианта.

Селфи-палки

Практически каждый гость будет делать снимки на телефон — селфи-палки помогут улучшить их качество. Даже если вы не сможете закупить их оптом, подумайте об этом варианте. Он заменит относительно дорогую фотобудку и сбережет деньги.

Световое шоу на свадебном торте

Если вы не хотите тратить целое состояние на световые проекции по всему помещению, то можно ограничиться тортом. Формат набирает популярность, и все больше компаний предлагают такую услугу.

В световое шоу можно добавить как необычные узоры, так и совместные фотографии.

Виртуальная подготовка

Это отличный способ спланировать свадьбу и настоящее спасение для тех, кто организует ее за границей. Современные технологии позволяют общаться и придумывать декор, находясь в разных городах и даже странах. А 3D-моделирование еще больше упрощает задачу, избавляя от необходимости визуализировать задуманное в голове.

Прочие тренды

3D-печать, виртуальная/дополненная реальности и искусственный интеллект — эти три направления скоро найдут еще большее применение в свадебной индустрии. Например:

  • роботы для обслуживания и развлечений;
  • интерактивные приглашения;
  • интерактивные развлечения и декор;
  • плейлисты, которые в режиме реального времени выбирают песни на основе реакции гостей.

Последние пять лет свадебные технологии активно развиваются. И если это продолжится в том же темпе, то уже скоро счастливые пары будут уезжать со свадьбы на беспилотных автомобилях.

Источник.

Фото на обложке: md-pictures / Shutterstock

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