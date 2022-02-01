Технологии для свадьбы: главные тренды на 2022 год

Похоже, следующей индустрией, которая претерпит технологический переворот, станет свадебная. Благодаря большому разнообразию технологий, свадебные торжества меняются, а возможностей запомнить столь знаменательный день стало гораздо больше.
Рассказываем о тенденциях в сфере свадебных технологий на 2022 год — последних приложениях и гаджетах, которыми можно удивить гостей.
«Умные» кольца
Традиционные свадебные кольца заменяют носимые устройства, которые подключаются к приложениям и отслеживают состояние здоровья, к примеру сон и сердечный ритм. Помимо этого, есть и обручальные кольца-проекторы, с помощью которых можно просматривать свадебный альбом в любом месте и на любой поверхности.
«Умные» браслеты
Если вы не хотите носить технологичный девайс на пальце, то обратите внимание на умный браслет. Он обладает теми же возможностями, что и кольцо, и избавляет от необходимости заглядывать в телефон во время церемонии.
Дроны
Это не новая технология, но во время свадебных церемоний она раскрывается с совершенно другой стороны. Дроны позволяют получить снимки крупным планом и с необычных ракурсов, а также могут принести кольца и даже держать шлейф платья невесты. Способы применения ограничены лишь вашей фантазией.
Научиться управлять дроном несложно. Однако на свадьбе у вас будет много других обязанностей, поэтому, вероятно, лучше доверить эту задачу обученному гостю или профессионалу.
Камера GoPro
Камеры GoPro не только очень компактны, но и предлагают видео с высоким разрешением. Конечно, традиционный свадебный фотограф все еще может порадовать молодоженов интересными снимками, однако эта технология открывает совершенно новые ракурсы. Например, камеру можно прикрепить на воротник жениху или даже поместить в букет невесты.
GIF-фотобудка
Интересные фотографии — один из самых важных элементов свадьбы. Традиционные фотобудки получили интересное обновление — вместе обычных неподвижных изображений современные устройства позволяют создавать анимации в формате GIF. Такими фото можно с легкостью поделиться или даже распечатать.
Прямая трансляция
Некоторые из ваших друзей или родственников хотели посетить церемонию, но не смогли приехать? Не беда — сегодня с легкостью можно провести прямую трансляцию свадьбы. Вы можете как организовать ее самостоятельно, так и приобрести готовый пакет услуг. Это отличный способ запечатлеть памятный день.
3D-технологии
Они отлично дополнят ваш набор технологических инструментов для свадьбы. Виртуальные 3D-туры позволят выбрать идеальное место для церемонии, 3D-макеты — спланировать подходящее оформление, а 3D-печать — создать реалистичное украшение для торта в форме жениха и невесты.
Фото в тексте: taro911 Photographer /
И это еще не все — сейчас на 3D-принтере можно распечатать практически любой элемент. Например, букет, о котором вы всегда мечтали, и копию бриллианта.
Селфи-палки
Практически каждый гость будет делать снимки на телефон — селфи-палки помогут улучшить их качество. Даже если вы не сможете закупить их оптом, подумайте об этом варианте. Он заменит относительно дорогую фотобудку и сбережет деньги.
Световое шоу на свадебном торте
Если вы не хотите тратить целое состояние на световые проекции по всему помещению, то можно ограничиться тортом. Формат набирает популярность, и все больше компаний предлагают такую услугу.
В световое шоу можно добавить как необычные узоры, так и совместные фотографии.
Виртуальная подготовка
Это отличный способ спланировать свадьбу и настоящее спасение для тех, кто организует ее за границей. Современные технологии позволяют общаться и придумывать декор, находясь в разных городах и даже странах. А 3D-моделирование еще больше упрощает задачу, избавляя от необходимости визуализировать задуманное в голове.
Прочие тренды
3D-печать, виртуальная/дополненная реальности и искусственный интеллект — эти три направления скоро найдут еще большее применение в свадебной индустрии. Например:
- роботы для обслуживания и развлечений;
- интерактивные приглашения;
- интерактивные развлечения и декор;
- плейлисты, которые в режиме реального времени выбирают песни на основе реакции гостей.
Последние пять лет свадебные технологии активно развиваются. И если это продолжится в том же темпе, то уже скоро счастливые пары будут уезжать со свадьбы на беспилотных автомобилях.
Фото на обложке: md-pictures /
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