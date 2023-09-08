Проверено на себе: 23 лайфхака для хорошего самочувствия от фаундеров и VC

Однако ментальное здоровье перестает быть табуированной темой. Фаундеры и инвесторы все чаще обсуждают свой опыт, а некоторые венчурные компании даже запускают программы благополучия для портфельных стартапов .

Не секрет, что работа в индустрии стартапов — это сильный стресс. И основатель, который надеется закрыть сделку с крупным клиентом, и венчурный капиталист, за спиной которого стоят партнеры, часто идут на риски и могут пренебрегать собственным самочувствием.

Крис Смит, управляющий партнер Playfair

Уберите смартфон из спальни. Так у вас не будет соблазна проверять его перед сном и сразу после пробуждения, а спальня станет местом, свободным от работы. Чтобы проснуться, я использую дешевый радиобудильник, и он вполне справляется с задачей.

Откажитесь от носимых устройств. Я проходил с одним несколько дней, и меня просто с ума сводил непрерывный вибросигнал, говорящий, что мне нужно встать, сесть, повернуться, ответить на звонок или написать email.. Конечно, уведомления можно отключить, но носимые устройства используют наше желание всегда оставаться на связи и могут спровоцировать нездоровое гипервозбужденное состояние.

Никогда не платите за Wi-Fi на борту самолета. Долгий перелет — отличная возможность наконец-то посмотреть фильмы, поглядеть в окно, почитать и отдохнуть.

Огустин Гилисасти, CEO и основатель HumanForest

При каждой возможности выходите из дома. Пожалуй, неудивительно, что велосипед дает мне возможность ненадолго отдохнуть от напряженной жизни фаундера и отца. Проносясь мимо Биг-Бена или вдоль прекрасной реки Темзы, я получаю возможность перезагрузиться, прежде чем окунуться в чудесное безумие, которое ждет меня в конце поездки.

Ник Кармонт, сооснователь и CTO Connect Earth

Откажитесь от пуш-уведомлений. Для технического сооснователя, работающего удаленно, постоянные сообщения и уведомления могут быть серьезным отвлекающим фактором. Настройте смартфон, чтобы оставить себе время для концентрации. Возможность получать уведомления в выбранный промежуток дня вместо постоянных «пушей» стала одним из главных преимуществ для моего ментального здоровья и работы.

Сделайте полноценный перерыв на обед. Это очень важно. Полноценный обед, возможность сесть и подкрепиться, поговорить с кем-то или прогуляться, необходим, чтобы сохранять высокий уровень ментального здоровья и энергии на протяжении всего дня и до вечера. Я частно замечаю, что если пропускаю обед, то в конце дня чувствую большую усталость и туман в голове, даже если работал не дольше обычного.

Дорота Матула, соучредитель и CMO Activy and Mindy

При возможности используйте велосипед в качестве транспорта. Ежедневно я еду 10 км до офиса, и это не просто способ добраться на работу — это моя тренировка: 20 км в день, 100 км в неделю. Иногда я слушаю подкасты, чтобы впитать новые идеи, а иногда просто медитирую и готовлю свой разум к работе. На обратном пути я разгружаю голову, используя поездку как способ релаксации.

Джоанна Грейвер, венчурный инвестор Fuel Ventures

Занимайтесь хобби, не связанными с работой. Это может быть что угодно, посещение тренажерного зала, чтение романов или освоение нового навыка. Смысл в том, чтобы делать что-то, что вам нравится, приносит удовольствие и отвлекает от работы. Перерывы не должны вызывать чувство вины — такая возможность отключаться важна для психического здоровья и благополучия и может значительно улучшить общую работоспособность.

Включите в рутину личное общение. Неважно, работаете вы в офисе, в кофейне или организуете встречи, для нашего ментального здоровья необходимо контактировать с другими людьми. Поскольку рабочая жизнь становится все более цифровой и удаленной, сегодня можно с легкостью проводить целые дни, не выходя из дома и ни с кем не встречаясь лично.

Поэтому обязательно включите общение в свой распорядок дня. Лично мне легче погрузиться в задачи, когда у меня меньше звонков и я могу поработать в местной кофейне.

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Далия Ага-Шоу, партнер-основатель 3 Sisters Ventures

Найдите мотивацию двигаться по утрам. Ранним утром я посещаю тренажерный зал, и это всегда помогает мне очистить разум, вот почему я три раза в неделю хожу на кроссфит в 6 утра. После я всегда чувствую прилив сил и оптимизма, что помогает задать настроение на весь день.

В дни, когда я не занимаюсь, сразу после пробуждения я трачу до 20 минут на растяжку — это мои минуты спокойствия и саморефлексии, прежде чем все остальные проснутся, и начнется утренняя суматоха.

Никаких экранов в спальне. Чтобы полностью расслабиться и лучше выспаться, я оставляю свой телефон, ноутбук и блокнот в гостиной. В спальне у меня нет телевизора. Так у вас не будет соблазна проверить почту, добавить что-то в список дел или бесконечно скроллить ленту.

Левант Алтунель, соучредитель bunch

Организуйте свой рабочий стол. Я использую Arc, что позволяет мне быть организованнее и настроить в браузере несколько рабочих пространств для разных отделов, в которых я работаю, и создать для каждого папки по проектам. Основателю приходится часто переключаться, и когда таблицы, Slack, CRM и прочие закладки организованы таким образом, это экономит очень много времени и энергии.

Управляйте входящими. Я строго соблюдаю принцип inbox zero, и это помогает мне очистить свой разум. Все задачи, которые мне нужно выполнить, остаются в папке входящих, и откладываются точно на время, когда к ним потребуется приступить. Так меньше риск что-то упустить, и при этом у меня есть основная папка для всех задач — и если к вечеру папка Входящие пуста, я определенно лучше сплю.

Используйте календарь, чтобы организовать время. Я регулярно оставляю в календаре блоки для повторяющихся задач, таких как управление персоналом, управление расходами или очистка CRM. Это помогает гарантировать, что у меня есть хотя бы немного времени, чтобы позаботиться о вещах, о которых легко забыть. Важно беречь свое рабочее время, и эти изменения в графике помогут это запомнить.

Тоби Кэннон, основатель и CEO Myles Wellbeing

Планируйте задачи, не подлежащие обсуждению. Работая в стартапе, приходится решать бесконечное число дел, и я часто замечал, что заканчивал день с чувством неудовлетворенности. Теперь каждое утро я записываю (на бумаге ручкой, чтобы это нельзя было редактировать) три задачи на день, которые не подлежат обсуждению — они не обязательно самые важные, но они имеют наивысший приоритет.

Когда я завершаю рабочий день, если я выполнил эти три задачи, даже если все остальное прошло ужасно, я знаю, что день удался, и чувствую себя удовлетворенным.

Начинайте двигаться. Большинство людей смотрят на физические упражнения как на нечто, что истощает энергию, но я считаю, что верно обратное. Я почти всегда чувствую прилив энергии и готовность поработать, если в обеденный перерыв мне удается пройтись, пробежаться или прокатиться на велосипеде. Часто это дает мне больший заряд бодрости, чем чашка кофе после обеда.

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В этом помогает и стол для работы стоя (полезный прием — оставлять его в положении стоя всякий раз, когда вы встаете, поэтому, когда вы возвращаетесь, по умолчанию используется положение стоя).

Практикуйте благодарность. Каждое утро первое, что я делаю, садясь за свой стол, — это записываю три вещи, за которые я благодарен. Многие люди скептически относятся к такого рода вещам, но я советую попробовать делать это несколько дней, чтобы увидеть, как это поднимает настроение по утрам. Общие темы в моем списке включают команду Myles, здоровье, солнечный свет, семью или теплую постель. Это отличный способ взглянуть на вещи в перспективе и начать день на позитивной ноте.

Яра Аленази, юрист MassMutual Ventures

Начните планировать. Даже если это может показаться нелогичным, я планирую все и даже больше, чтобы оставаться полностью расслабленной и при этом сохранять продуктивность. Мой любимый лайфхак — блокировать промежутки времени в течение дня, чтобы обозначить свои приоритеты как для себя, так и для команды.

После работы я стараюсь хотя бы две остановки пройти пешком, прежде чем сесть в метро — жизнь в Лондоне облегчает ходьбу и помогает мне поддерживать себя в форме, а также переваривать рабочий день и расслабляться.

Разделите выходные дни. Для меня выходные — повод полностью отключиться, и если я встречаюсь с коллегой или фаундером, то исключительно за каким-нибудь нерабочим занятием, например бегаем в новом парке или идем в ресторан, который собирались посетить.

Пион Ли, основатель и CEO Jude

Каждую неделю ходите на спиннинг-тренировки. Это лучший способ провести 45 минут, чтобы погрузиться в контекст бизнеса. По сути, и бизнес, и тренировки на велотренажере ставят перед вами одну задачу — преодолеть собственные ментальные ограничения, одновременно наращивая потенциал и силы для большего. Разница в том, что в зале вы будете получать постоянную поддержку, чего порой не хватает основателям.

Вот чему я научился: отмечать достижения и радоваться трудностям, потому что все это возможности стать сильнее — плюс, вы получаете дополнительный заряд эндорфинов.

Микаэль Йонссон, генеральный партнер и сооснователь Oxx

Завершайте дела перед тем, как лечь спать. Я плохо сплю, и мне очень помогает ежедневная привычка «закрывать книги», чтобы успокоиться и не просыпаться ночью. Я трачу 15-30 минут, чтобы воспроизвести все, что произошло за день, — встречи, беседы, трудности и так далее — и мысленно делаю заметки, что нужно сделать, а что запомнить. Закончив с делами, я стараюсь открыть настоящую книгу и почитать что-нибудь, не связанное с работой.

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Итсасо дель Паласио, генеральный партнер Notion Capital

Кухня закрывается в 6 вечера. Человеческие тела устроены так, чтобы бодрствовать, пока светит солнце. Завершая свой последний прием пищи до захода солнца, мы даем организму время переварить пищу и подготовиться ко сну. Речь не только о времени между последним и первым приемом пищи за день, но о циркадных циклах, которые естественным образом проходят в организме.

Не лишайте себя сна. Научно доказано, что при недостатке сна падают внимательность и концентрация. Когда мы недостаточно спим, наш мозг затуманивается, и мы не можем работать в полную силу. Поспать не менее 8 часов — лучший способ прояснить мысли и оставаться продуктивнее.

Лаура Кейлхофер, юрист Burda Principal Investments

Ограничьте время в LinkedIn. Это очень хороший инструмент, но, как и другие социальные сети, он легко может создать FOMO (англ. страх упущенных возможностей). Мне нравится устанавливать ограничение по времени (например, 15 минут в день) и пытаться не использовать его до конца в выходные или во время отпуска.

Находите друзей за пределами пузыря. Мы все знаем, как важен нетворкинг в экосистеме фаундеров и VC, но многие из нас склонны проводить много свободного времени в одном и том же круге.

Я нахожу полезным иметь друзей на разных работах и этапах жизни, чтобы иметь возможность взглянуть на вещи в перспективе, узнать их мнение и, следовательно, другой взгляд на все, что происходит в моей жизни (хорошее или плохое!).

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