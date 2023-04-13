Due diligence: что это за процедура и как ее пройти стартапу

В материале — о том, как выглядит эта процедура, сколько времени занимает и почему стартап может ее не пройти.

Вы решили привлечь финансирование для стартапа и нашли заинтересованного инвестора. Что дальше? Деньги не поступят на ваш счет сразу — для начала нужно пройти due diligence или комплексную проверку со стороны инвестора.

Что такое due diligence?

Дью-дилидженс (due diligence) — комплексная оценка стартапа, которую проводит инвестор, планирующий в него вложиться. Процедура позволяет ему подтвердить слова основателя и убедиться, что он может предоставить стартапу не только деньги, но и иную ценность.

Комплексная проверка охватывает три направления.

Коммерческая сторона: какую проблему пытается решить стартап, как планирует расти и соответствует ли его продукт рынку.

Технология: как работает продукт стартапа, кто его разрабатывает и учитываются ли такие факторы, как масштабируемость и безопасность.

Финансовые и юридические вопросы: рассматриваются финансовые показатели стартапа, информация о прибылях и убытках, балансовые отчеты.

Как проходит комплексная проверка стартапа?

Это зависит от инвестора и стадии развития компании. Сроки — от нескольких недель до нескольких месяцев. Большинство вопросов, связанных с коммерческой стороной и технологией, рассматривают до того, как будут разработаны условия сделки. После проводится более глубокая проверка финансовых и юридических документов.

Чем более зрелым является стартап, тем дольше длится дью-дилидженс, поскольку нужно изучить огромный объем информации. В зависимости от раунда инвестор фокусируется на разных аспектах.

Так, на ранних стадиях имеется меньше информации, и большую роль может сыграть потенциал фаундеров и команды. На более поздних у стартапа больше документации, клиентов и сотрудников. К тому же ставки выше — инвестор вкладывает крупные суммы при высоких оценках — поэтому проверка будет масштабнее.

Что может отпугнуть инвестора во время due diligence?

Наиболее очевидные тревожные сигналы — ложь, мошенничество и грубые проступки. Еще одним «красным флагом» может стать большой отток клиентов: это косвенно указывает, что продукт не соответствует рынку.

Как стартапу упростить проверку?

Главное — подготовить нужные документы. К этому можно приступить сразу после запуска компании, если в будущем она планирует привлекать финансирование.

Это может быть «комната данных» — облачное пространство, которое содержит всю необходимую инвестору информацию об истории стартапа, его деятельности и планах на будущее.

Кроме того, стоит сразу выяснить, каким образом венчурная компания проводит дью-дилидженс и зачем ей нужны те или иные документы.

Как стартапу оценить инвестора?

Компании, которая планирует привлекать средства, также следует проверить потенциального инвестора. Для начала — спросить, какую поддержку он оказывает помимо денежной, и поискать информацию о том, что он сделал для своих портфельных компаний.

Помимо этого, можно связаться с другими фаундерами, которые уже сотрудничали с этим инвестором.

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