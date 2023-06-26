Что такое соглашение о неразглашении и как оно защищает информацию компании

В материале — о том, что это за договор и как он работает.

Представьте, что делитесь с коллегой идеей, над которой вы долго трудились, а после его увольнения узнаете, что он ее скопировал. Именно от таких ситуаций защищают соглашения о неразглашении или NDA.

Что такое NDA?

Соглашение о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA) — договор, который позволяет сторонам делиться конфиденциальной информацией на определенных условиях. NDA заключают на определенный срок, обычно на два-три года, после чего обязательства снимаются.

Такой договор бывает двух типов.

Односторонний: одна сторона делится конфиденциальной информацией. Под обязательства подпадает только принимающая сторона.

Двусторонний: обе стороны обмениваются конфиденциальной информацией и подпадают под обязательства.

Основное обязательство по NDA — сохранять конфиденциальность информации. Ею можно делиться только с ограниченной группой лиц, которой она необходима, и при этом следить за тем, чтобы эти люди также сохраняли ее конфиденциальность.

Зачем нужен такой договор?

Его заключают, когда компания намерена поделиться секретной информацией, например при переговорах с новыми поставщиками и потенциальными инвесторами. Он также может пригодиться при работе с консультантами и подрядчиками, если договор об оказании услуг не содержит положений о конфиденциальности.

Что включает NDA?

Для начала важно разработать стандартный шаблон NDA совместно с экспертами — это сэкономит время и силы на последующих переговорах.

Обычно такой договор включает следующие элементы.

Идентификация сторон: имена и адреса участников соглашения. Иногда также указывают вовлеченные стороны, например адвокатов.

Определения: различные типы информации, которые охватывает NDA, и правила обращения с ней.

Обязательства: что произойдет, если договор будет нарушен, а защищенная информация раскрыта.

Сфера охвата: подробное описание того, что можно и нельзя передавать внешним сторонам.

Временные рамки: количество лет, в течение которых защищенная информация должна храниться в тайне. Если сроки не определены, то, как правило, указано, когда информация перестает быть защищенной.

Возврат информации: когда стороны завершили деловые отношения, получателю может потребоваться подтвердить, что секретная информация уничтожена или возвращена.

Исключения: информация, которую не охватывает NDA, например та, что уже находится в открытом доступе или была предоставлена ранее.

Средства правовой защиты: на случай нарушения соглашения. Среди них — возмещение ущерба и судебный запрет.

На что обратить внимание при подписании NDA?

Перед подписанием договора важно разобраться в его сути. Стороне, передающей информацию, стоит обратить внимание на следующие пункты.

NDA четко определяет «цель» использования конфиденциальной информации.

Определение «конфиденциальной информации» охватывает все сведения, которые могут быть предоставлены в рамках NDA. Здесь также нужно указать данные, которые были раскрыты до заключения соглашения.

Если только вы делитесь секретной информацией, договор должен быть односторонним, а не двусторонним.

Соглашение не должно предоставлять другой стороне права и лицензии на интеллектуальную собственность.

Ниже — важные моменты для принимающей стороны.

Обязательства ограничены сроками.

По возможности не соглашайтесь на какие-либо компенсации с вашей стороны.

Договор разрешает делиться информацией с той группой лиц, которой она требуется.

Обратите внимание на обременительные положения, такие как соглашение о неконкуренции. Убедитесь, что они соразмерны цели NDA и что вы можете их соблюдать.

Понятие «конфиденциальной информации» четко определено.

Соглашение должно быть двусторонним, если вы также будете делиться конфиденциальной информацией.

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