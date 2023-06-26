Что такое соглашение о неразглашении и как оно защищает информацию компании

Представьте, что делитесь с коллегой идеей, над которой вы долго трудились, а после его увольнения узнаете, что он ее скопировал. Именно от таких ситуаций защищают соглашения о неразглашении или NDA.
В материале — о том, что это за договор и как он работает.
Что такое NDA?
Соглашение о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA) — договор, который позволяет сторонам делиться конфиденциальной информацией на определенных условиях. NDA заключают на определенный срок, обычно на два-три года, после чего обязательства снимаются.
Такой договор бывает двух типов.
- Односторонний: одна сторона делится конфиденциальной информацией. Под обязательства подпадает только принимающая сторона.
- Двусторонний: обе стороны обмениваются конфиденциальной информацией и подпадают под обязательства.
Основное обязательство по NDA — сохранять конфиденциальность информации. Ею можно делиться только с ограниченной группой лиц, которой она необходима, и при этом следить за тем, чтобы эти люди также сохраняли ее конфиденциальность.
Зачем нужен такой договор?
Его заключают, когда компания намерена поделиться секретной информацией, например при переговорах с новыми поставщиками и потенциальными инвесторами. Он также может пригодиться при работе с консультантами и подрядчиками, если договор об оказании услуг не содержит положений о конфиденциальности.
Что включает NDA?
Для начала важно разработать стандартный шаблон NDA совместно с экспертами — это сэкономит время и силы на последующих переговорах.
Обычно такой договор включает следующие элементы.
Идентификация сторон: имена и адреса участников соглашения. Иногда также указывают вовлеченные стороны, например адвокатов.
Определения: различные типы информации, которые охватывает NDA, и правила обращения с ней.
Обязательства: что произойдет, если договор будет нарушен, а защищенная информация раскрыта.
Сфера охвата: подробное описание того, что можно и нельзя передавать внешним сторонам.
Временные рамки: количество лет, в течение которых защищенная информация должна храниться в тайне. Если сроки не определены, то, как правило, указано, когда информация перестает быть защищенной.
Возврат информации: когда стороны завершили деловые отношения, получателю может потребоваться подтвердить, что секретная информация уничтожена или возвращена.
Исключения: информация, которую не охватывает NDA, например та, что уже находится в открытом доступе или была предоставлена ранее.
Средства правовой защиты: на случай нарушения соглашения. Среди них — возмещение ущерба и судебный запрет.
На что обратить внимание при подписании NDA?
Перед подписанием договора важно разобраться в его сути. Стороне, передающей информацию, стоит обратить внимание на следующие пункты.
- NDA четко определяет «цель» использования конфиденциальной информации.
- Определение «конфиденциальной информации» охватывает все сведения, которые могут быть предоставлены в рамках NDA. Здесь также нужно указать данные, которые были раскрыты до заключения соглашения.
- Если только вы делитесь секретной информацией, договор должен быть односторонним, а не двусторонним.
- Соглашение не должно предоставлять другой стороне права и лицензии на интеллектуальную собственность.
Ниже — важные моменты для принимающей стороны.
- Обязательства ограничены сроками.
- По возможности не соглашайтесь на какие-либо компенсации с вашей стороны.
- Договор разрешает делиться информацией с той группой лиц, которой она требуется.
- Обратите внимание на обременительные положения, такие как соглашение о неконкуренции. Убедитесь, что они соразмерны цели NDA и что вы можете их соблюдать.
- Понятие «конфиденциальной информации» четко определено.
- Соглашение должно быть двусторонним, если вы также будете делиться конфиденциальной информацией.
Фото на обложке: fizkes /
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