Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Как перенести сообщения из WhatsApp с Android-смартфона на iPhone

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Недавно сменили смартфон c операционной системой Android на iPhone? Рассказываем, как перенести сообщения из WhatsApp на новое устройство.

Как перенести сообщения из WhatsApp с Android-смартфона на iPhone

Способ №1. Перенос с помощью специального приложения

Передавать сообщения из WhatsApp между любыми гаджетами позволяет приложение dr.fone. Вот как отправить данные с Android-смартфона на iPhone с его помощью.

  • Установите и запустите dr.fone на компьютере, а затем подключите к компьютеру Android-смартфон и iPhone. На главном экране приложения выберите «Восстановить приложение для общения» → WhatsApp → «Перенести сообщения из WhatsApp».
  • Как только dr.fone обнаружит Android-смартфон и iPhone, вы увидите следующий экран.
  • Нажмите «Перенести», чтобы отправить сообщения из WhatsApp с Android-смартфона на iPhone.
  • После завершения передачи вы сможете просмотреть все имеющиеся сообщения на iPhone.

Способ №2. Перенос с помощью электронной почты

Здесь получится отправлять лишь по одной переписке за раз, так что этот метод пригодится только в том случае, если нужно передать не все сообщения, а от некоторых контактов.

  • Откройте WhatsApp на Android-устройстве, зайдите в «Настройки» и нажмите «Настройки чата». В раскрывающемся списке выберите «Отправить чат по электронной почте».
  • Выберите беседу в WhatsApp, которую хотите перенести. Появится всплывающее окно с предупреждением: «Прикрепление мультимедиа увеличит размер электронного письма». Вы можете выбрать «Без мультимедиа» или «Прикрепить мультимедиа».
  • Введите адрес электронной почты и нажмите «Отправить».
  • Войдите в почтовый ящик на iPhone. Там вы сможете просмотреть сообщения, переданные из WhatsApp, но синхронизировать их с аккаунтом в самом мессенджере не получится.

Способ №3. Перенос с помощью резервной копии

Если первые два метода вам неудобны, попробуйте воспользоваться передачей сообщений из WhatsApp с помощью резервной копии.

  • На Android-устройстве создайте резервную копию сообщений. После завершения процесса зайдите в «Настройки» и нажмите «Настройки чата». В появившемся выпадающем списке выберите «Отправить чат по электронной почте».
  • Удалите WhatsApp с Android-устройства — это важно для успешного завершения переноса.
  • Установите WhatsApp на iPhone. Используйте в нем свой актуальный номер телефона, чтобы активировать существующий аккаунт на новом гаджете. После этого вы увидите всплывающее окно с информацией о том, что резервная копия сообщений найдена.
  • Нажмите команду «Восстановить». Ваши сообщения из WhatsApp будут перенесены с Android-устройства на iPhone. Процесс передачи данных займет некоторое время в зависимости от размера резервной копии.

Способ №4. Перенос с помощью специальной программы

Одной из таких программ является Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer. Она позволяет отправлять резервные копии сообщений с Android-устройства на компьютер и с компьютера — на iPhone. Также возможна прямая передача данных между смартфонами.

Нужен Android-разработчик? Только проверенные компании в B2B-магазине Rusbase.
  • Установите Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer на компьютер и запустите ее.
  • С помощью USB-кабелей подключите Android-устройство и iPhone к компьютеру. Во всплывающем окне, которое появится на экране телефона, нажмите «Резервное копирование моих данных», когда он всплывает, но не указывайте пароль.
  • На компьютере откройте папку Android-устройства. Программа автоматически отобразит все ваши разговоры в WhatsApp. Щелкните правой кнопкой мыши на имя гаджета и выберите «Передать сообщения с Android на iPhone».

Источник.

Фото: dr.fone

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Хитрости, которые сделают работу с iPad удобнее
  2. 2 21 скрытая функция iPhone на iOS 13
  3. 3 5 лайфхаков для предпринимателей, у которых есть iPhone
  4. 4 9 неочевидных возможностей iPhone, о которых вы могли не знать

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ