Что делать, если WhatsApp не работает: 7 советов

WhatsApp — один из главных мессенджеров мира. Сбои в приложении вызывают панику, так как люди используют его для общения не только с родными, но даже с коллегами и партнерами по бизнесу. Если WhatsApp работает нестабильно или совсем недоступен, попробуйте эти семь способов — они помогут обнаружить источник проблемы и устранить его.

Убедитесь, что ваш аккаунт не удален

Эта проблема может коснуться тех, кто долго не заходил в приложение WhatsApp. Сервис имеет право удалить учетную запись, если она не использовалась в течение 120 дней. В таком случае потребуется создать новый аккаунт.

Проверьте качество интернета

Перебои в беспроводном соединении — еще одна из возможных причин неработающего WhatsApp. Проверьте, отображается ли сигнал WiFi или сотовой связи в строке состояния телефона. Чтобы убедиться в его стабильности, попробуйте открыть другое приложение с доступом к интернету.

Иногда проблему можно исправить, если отключить и повторно включить интернет. Для этого проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть «Центр управления» на iPhone или «Быстрые настройки» в Android. Затем нажмите на иконку «Режим полета». Подождите несколько секунд и снова коснитесь ее, чтобы активировать беспроводное соединение.

Перезапустите приложение

Во многих случаях достаточно просто закрыть приложение WhatsApp, а затем заново его открыть. Вот как это сделать.

Android: нажмите на кнопку «Последние приложения» в нижней части экрана (расположена справа или слева в зависимости от модели устройства). Выберите нужное окно и смахните его вверх.

нажмите на кнопку «Последние приложения» в нижней части экрана (расположена справа или слева в зависимости от модели устройства). Выберите нужное окно и смахните его вверх. iOS: проведите пальцем вверх от нижней части экрана и удерживайте касание, пока не откроется «Переключатель приложений». Выберите нужное окно и смахните его вверх.

После этого перезапустите WhatsApp и проверьте, сохранилась ли проблема.

Выясните, произошел ли общий сбой

Время от времени у каждого онлайн-сервиса случается сбой. Чтобы узнать, доступен ли WhatsApp другим пользователям, перейдите на страницу состояния сервиса на сайте Downdetector или же введите «сбой WhatsApp» в поисковике.

Перезагрузите телефон

Попробовать перезапустить можно не только приложение WhatsApp, но и само устройство. Большинство телефонов Android можно выключить, удерживая кнопку блокировки в течение нескольких секунд. Для iOS следуйте инструкциям для своей модели.

Обновите приложение

Если вы долго не обновляли WhatsApp, ваша версия может работать нестабильно из-за ошибки или несовместимости.

Откройте приложение App Store (iOS) или Google Play (Android).

В поисковой строке введите WhatsApp.

Если для приложения доступно обновление, на кнопке отобразится надпись «Обновить». В противном случае там будет «Открыть» — это означает, что у вас установлена актуальная версия.

Очистите кэш

Кэш WhatsApp может содержать поврежденные данные, препятствующие работе приложения. Поэтому попробуйте очистить его. В системе iOS эта опция недоступна, поэтому нужно просто удалить приложение и заново установить его из App Store.

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Для Android откройте «Настройки», в разделе «Приложения» найдите WhatsApp и нажмите на него. Затем откройте «Память» → «Очистить кэш». Перезапустите приложение.

Если проблема сохраняется, выполните те же шаги, но вместо «Очистить кэш» нажмите «Сброс», чтобы очистить хранилище приложения. Обратите внимание, что это действие удалит ваш логин и прочую информацию, сохраненную в WhatsApp.

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Фото на обложке: Marcelo Mollaretti / Shutterstock