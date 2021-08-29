«Нет проблемы — нет бизнеса»: где искать идеи?

В книге автор делится своими бизнес-находками, разбирает собственные ошибки и дает советы, которые помогут сберечь время и деньги. Мы публикуем главу (с сокращениями), в которой Дмитрий рассказывает, где искать идеи для бизнеса.

В издательстве Bookwings вышла книга предпринимателя Дмитрия Симоненко «Управляя кризисом». Он основал более десятка компаний в различных областях — ритейл, пищевая промышленность, ИТ, космос, робототехника. В числе успешных проектов — Plesk, занимающая 98% мирового рынка автоматизации серверов, и Innalabs — один из ведущих мировых производителей высокоточных гироскопов для аэрокосмической и военной техники.

Курица или яйцо?

В основе любого бизнеса лежит продукт — то, что этот бизнес продает. Это не обязательно что-то материальное: устройство, приспособление или вещество. Продуктом вполне может быть и метод, услуга или сервис. Для нас в контексте этой главы важно лишь то, что продукт всегда является воплощением какой-либо идеи. Именно она лежит в основе любого бизнеса.

Новые идеи бывают двух видов — открытия и изобретения. <...> Без открытий невозможны никакие прорывные инновации, но, как правило, их невозможно сразу использовать на практике — прежде чем превратиться в продукт, они должны пройти длинный путь.

<...> Даже первый шаг на этом пути может занять десятки лет — слишком долго для того, чтобы построить на этом бизнес. Именно поэтому научные исследования, которые приводят к открытиям, так часто финансируют из некоммерческих источников — государственных или частных грантов, например.

Их полная противоположность — изобретения. В отличие от открытий, они появляются в результате целенаправленных попыток найти решение какой-либо прикладной задачи. Все великие бизнесы, как правило, возникают на основе изобретений. Но не всякое изобретение может стать основой успеха бизнеса — все зависит от того, что послужило отправной точкой для постановки задачи, в результате решения которой оно родилось.

Исходя из этого, существует два вида идей, которые могут стать основой для бизнеса — «идеи от продукта» и «идеи от рынка». И в зависимости от того, к какому виду она относится, есть два пути развития компании. Рассмотрим их подробнее.

Идеи «от продукта»

Как следует из названия, как правило, они представляют собой замысел какого-нибудь продукта. Таких идей всегда очень много, поскольку они случайным образом возникают в умах инженеров и изобретателей, часто от любопытства, скуки или в результате поиска ответа на какую-нибудь интересную задачу — от конкретной до чисто умозрительной.

Инженеру все равно, применима ли она в реальной жизни, можно ли на ней что-то заработать и тому подобные соображения. Ему интересен сам процесс поиска решения, его привлекает его красота и изящество. Поэтому он может долго корпеть над ним, улучшая и совершенствуя и в итоге влюбляясь в свое детище.

Иногда ему удается прельстить им кого-то, кто может профинансировать его воплощение в продукт. Если ему повезет, им окажется предприниматель, то есть тот, кто профессионально умеет превращать идеи в бизнес. Но чаще всего он находит инвестора, то есть того, у кого есть деньги, но далеко не всегда есть понимание рынка и его потребностей.

В итоге они все-таки доводят идею до стадии продукта и лишь затем начинают думать, куда его пристроить. Увы, в 90 % случаев их ждет жестокое разочарование. И дело отнюдь не в том, что продукт недостаточно хорош — он может быть гениальным, но, если под него нет достаточно емкой потребности, бизнес на нем не построить никогда.

Лишь в одном случае из десяти такие компании выживают — либо потому, что им просто повезло и их продукт совпал с какой-то существующей потребностью, либо потому, что им удалось трансформироваться и переработать свой продукт под реальный запрос рынка. Как правило, потратив на это кучу времени, нервов и денег.

Поэтому, несмотря на широкую распространенность идей «от продукта», строить на них бизнес — это тяжелый путь.

Идеи «от рынка»

Все великие компании, которые смогли пронести свой бизнес сквозь годы, строились не от продукта, а от рынка, от потребностей людей. Даже такой удивительный пример, как iPhone, который якобы создал рынок для самого себя. Как раз наоборот, его триумф является блестящей иллюстрацией подхода, когда компания, вместо того чтобы следовать принятым в индустрии представлениям, как должен выглядеть продукт, начинает мыслить с точки зрения того, чего же в действительности хочет потребитель.

Почему так получается? Потребности людей со временем изменяются гораздо медленнее, чем способы их удовлетворения, поэтому бизнес, построенный на идее «от рынка», по определению будет более жизнеспособен, чем тот, что строится на идее «от продукта».

Продукты, возникшие из идей «от рынка» очень часто не содержат никаких прорывных технологий. Напротив, в подавляющем большинстве случаев все великие продукты возникали на стыке уже известных решений. Например, мобильный телефон — комбинация телефона и радио, известных человечеству еще с позапрошлого века.

Сама идея переносного телефона также не нова — впервые ее озвучил американский журналист Роберт Слосс еще в 1910 году, а первые попытки создать такой телефон предпринимались уже в 1920-х. Появлению в 1973году первого настоящего мобильного телефона — Motorola DynaTAC 8000X предшествовали десятки разработок, многие из которых действительно работали.

Но ни одна из них не стала коммерчески успешной. DynaTAC 8000X, кстати, тоже провалилась — лишь спустя еще 10 лет на рынке возникла достаточно емкая потребность в телефоне, который можно носить с собой, и сделавшая мобильный телефон коммерчески успешным продуктом.

Наследник мобильника — смартфон, также является квинтэссенцией огромного количества уже известных технологий. Компьютер, Интернет, телевизор, тачскрин, плеер, фотоаппарат — внутри смартфона вы не найдете ни одного решения, которого не существовало бы до его появления. Это просто очень качественная концентрация существующих технологий.

Но это вовсе не означает, что придумать стоящую идею легко. История моей компании Innalabs — отличная иллюстрация того, как инженерная идея пробивалась на рынок и через сколько итераций прошла, чтобы превратиться в востребованный продукт.

Крутая идея — плохое решение

Компания Innalabs была создана благодаря конкретному изобретению, появившемуся как решение умозрительной задачи. То есть имел место классический «тяжелый путь». Чтобы объяснить суть разработки, которая легла в основу Innalabs, нужно провести небольшой ликбез.

Есть такое вещество — ферромагнитная жидкость, представляющая собой взвесь микроскопических частиц в органическом растворителе или воде. Эти частицы обладают магнитными свойствами, из-за чего вещество ведет себя как жидкий магнит.

Ферромагнитная жидкость используется в огромном количестве приборов, в том числе, например, в динамиках. Суть нашего изобретения была в том, что в емкость, наполненную ферромагнитной жидкостью, помещался стеклянный шарик и по трем осям вокруг нее создавались магнитные поля при помощи внешних катушек. При перемещении емкости с ферромагнетиком в пространстве по любой из трех осей шарик тоже смещался за счет инерции, толкая диполи жидкого магнита и вызывая изменения в магнитном поле.

Эти изменения можно было измерить с помощью все тех же катушек. Иными словами, у нас получилось устройство, при помощи которого можно было отслеживать перемещения в трехмерном пространстве.

Первой идеей было использовать его в игровой индустрии — в игровых контроллерах для виртуальной реальности или 3D-игр. Для этого я полетел в Токио, где представил эту разработку в Sony и Sega, затем в Сиэтле встретился с представителями Microsoft. У них был интерес к такому устройству, но им всем была нужна компактность и супернизкая цена.

Через два года эта идея трехмерного джойстика для игр была воплощена компанией Nintendo — они выпустили приставку Nintendo VII. Увы, не с нами — они использовали иной принцип. Как вы уже поняли, наша беда была в том, что наш прибор оказался очень дорогим и очень громоздким, он был нетехнологичным с точки зрения производства.

Да, он решал реальную задачу, которая была на рынке, но из-за особенностей конструкции был совершенно неконкурентоспособен, так как существовали и другие пути ее решения — гораздо более эффективные, дешевые и технологичные. В итоге использование акселерометров на основе MEMS позволило получить тот же самый трехмерный джойстик, но намного более компактный и недорогой.

Это отличный пример того, что продукты, придуманные в голове инженера, но без учета реальной потребности рынка, обычно не «взлетают». Я правильно определил, что будущее игровой индустрии — за трехмерными контроллерами. Моя догадка опередила время — на тот момент на рынке еще не было ничего подобного.

У меня даже был продукт, который принципиально решал задачу отслеживания перемещений в трехмерном пространстве. Но в том-то и проблема, что он решал ее лишь «в принципе», в то время как рынку всегда нужно конкретное решение конкретной задачи.

В итоге нашлись другие умные люди с финансами и ресурсами, которые посмотрели на нее со стороны рынка и смогли решить ее проще и эффективнее.

Так где же брать идеи?

Бизнес, как правило, решает какую-либо проблему. Нет проблемы — нет бизнеса. Суть в том, чтобы ваше решение его проблемы стоило меньше, чем те деньги, в которые он оценивает эту проблему. Самое интересное, что эти проблемы в нашей жизни встречаются сплошь и рядом. Мы просто к ним привыкли и порой не замечаем.

И как только кто-то их «неожиданно» решает, мы с удивлением задаем себе вопрос: «А как же я без этого жил вообще?» Например, нам всем нужно ходить в магазин, покупать продукты. Как здорово было бы, если бы холодильник сам заказывал привычный набор товаров и вам никогда не надо было бы ходить в магазин. Представьте, вы открываете дверцу, а там есть все, что вам нужно. Еще пару лет назад такой подход мог показаться утопией, но вот наступила пандемия, пошли в рост сервисы экспресс-доставки, и идея кажется уже не столь фантастической.

То есть источником идей является сама жизнь. Как правило, люди не осознают какую-то привычную ситуацию как проблемную. Десятилетиями люди пользовались обычными телефонами, и ни у кого не было ощущения, что что-то не так. Но стоило появиться мобильным телефонам, и классические аппараты просто пропали из наших домов и офисов.

Все чувствовали себя прекрасно с кнопками на мобильных телефонах, но как только появились тачскрины — кнопки за несколько лет превратились в раритет. А что будет завтра? Какую «проблему» из тех, что вы не замечаете, уже увидел новый «Стив Джобс»? Но есть каста предпринимателей и инженеров, которая все эти проблемы видит и все время ищет решения. Нас совсем немного, безусловно, это особый склад ума, но мы есть.

Когда я иду по улице, то постоянно вижу, где и как можно сделать бизнес. У меня просто голова разрывается: на что бы я ни посмотрел, я везде вижу какие-то нестыковки. И понимаю, как их исправить и начать зарабатывать. Это состояние ума и души. Оно было у меня с детства, но не хватало базовых понятий, фильтров. Сейчас я очень легко прогоняю любую идею или любой запрос через эти фильтры, и тут же появляется решение: либо отказаться либо начать что-то делать.

Надеюсь, эта книга поможет сформировать эти фильтры и вам. Проблемы всегда существуют на разных уровнях: на бытовом, государственном, геополитическом. Видеть их мешает зашоренность, а реализовать — страх ошибки.

Главное — всегда задавать себе вопросы, ставить под сомнение привычные нормы. Если ты пытаешься понять мир, то идеи приходят всегда. Как правило, ты понимаешь, что эта проблема есть не только у тебя, но и у других людей. И если ты находишь путь решения, то люди с удовольствием тебе заплатят. А если это настоящая проблема, не придуманная, то бизнес получится долгоиграющим.

Фото на обложке: marvent/shutterstock.com