Где зарождаются компании-единороги и куда они релоцируются

На сегодняшний день в мире насчитывается больше единорогов, чем когда-либо — так показал отчет Global Startup Ecosystem от Startup Genome за 2022 год. В 2021 году этого статуса достигло рекордное число компаний (540), при этом в 113 экосистемах появился как минимум один гигант стоимостью более $1 млрд. В каких странах запускаются эти стартапы и куда они отправляются потом — эти вопросы исследовал сервис Startup Genome.

Северная Америка привлекает единорогов со всего мира

В анализе учитывались место основания и расположение текущей штаб-квартиры единорогов, основанных до конца 2021 года.

Глобальное общее число экосистем с одним и более единорогами. Инфографика: Startup Genome

Среди всех глобальных единорогов 7,6% переместили штаб-квартиру из экосистемы, в которой они были запущены, в другую. Из них большинство релоцировалось в США (41%): 14,3% — в Кремниевую долину, а 50% — Нью-Йорк. Кроме того, 27% релоцировавшихся компаний были основаны в США и переместили свои штаб-квартиры в другие регионы страны.

Количество единорогов, созданных в мире, по годам. Инфографика: Startup Genome

Израиль может похвастаться сильной стартап-сценой. Тем не менее страна произвела второе по величине количество релоцировавшихся единорогов — 14% стартапов со всего мира, переместивших свои штаб-квартиры в другое место, были основаны в Израиле.

Инфографика: Startup Genome

За страной следуют Китай, Канала и Португалия — на каждую из них приходится по 3% от релоцировавшихся единорогов.

Почему стартапы выбирают Кремниевую долину и Нью-Йорк

Как правило, основатели перемещаются в поисках лучших инвестиционных возможностей, а также талантов и знаний. В развитых экосистемах на этапе интеграции, таких как Кремниевая долина и Нью-Йорк, проживают много людей, склонных к предпринимательству, и сформировано местное сообщество с хорошими связями.

Экосистемы на этапе интеграции глобально взаимосвязаны, и в них происходит обмен знаниями, который поддерживает интеграцию стартапов. Они способны производить передовые бизнес-модели и достигать высокого охвата глобального рынка — эти факторы привлекают основателей, которые стремятся преуспевать, а также расширять компанию.

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Фото на обложке: Sergey Mironov / Shutterstock