«Белые списки» позволяют дешево покупать NFT. Вот как в них попасть

Вероятно, вы слышали о том, что на продаже NFT можно хорошо заработать — вплоть до нескольких тысяч долларов. И конечно, чем дешевле вы купите, тем больше прибыли получите. В этом помогают белые списки, участники которых получают доступ к распродаже коллекций NFT раньше других. Попасть в них может быть непросто, но усилия окупаются.

Какие проблемы возникают при покупке NFT

Один из лучших способов дешево приобрести NFT — совершить покупку (Mint) на первоначальной распродаже коллекции токенов по единой цене. Она проходит по принципу лотереи — пользователю может выпасть любая картинка. Так вы не столкнетесь со скачками цен, которые происходят, когда токен попадает на вторичные рынки.

Однако не все так просто. На этом этапе могут возникнуть две проблемы.

Высокий спрос. Хорошие проекты привлекают много заинтересованных покупателей — высока вероятность, что кто-то заберет NFT себе раньше вас. «Газовые войны». Плата за газ (gas fee) — комиссия за транзакцию в сфере NFT. Чем больше газа готов заплатить покупатель, тем быстрее будет подтверждена транзакция. Из-за высокого спроса многие готовы платить больше газа, что приводит к «газовым войнам» и немыслимо высоким комиссиям, который доходят нескольких тысяч долларов.

Чтобы решить эти проблемы, NFT-проекты представили «белые списки» или вайтлисты (whitelists). В них входят люди, которые получают ранний и гарантированный доступ к свежевыпущенным NFT в определенный день и время.

В чем преимущества белых списков

Гарантированный доступ к первоначальной распродаже. Это устраняет первую проблему.

Возможность купить дешево или даже бесплатно. Удобно как для новичков (не рискуют потерять большие суммы), так и для профессионалов (шанс получить большую прибыль при перепродаже).

Никаких «газовых войн». Участники белого списка могут выбирать определенное время для покупки в предложенном промежутке времени. Таким образом транзакции распределяются по времени, что сокращает конкуренцию, сетевой трафик и плату за газ, устраняя вторую проблему.

Например, NFT-проект Prime Ape Planet запустился по mint-цене в 0,25 ETH (без учета платы за газ) и подскочил до 2,3 ETH на вторичном рынке спустя двое суток после запуска. Выходит, что тот, кто попал на первоначальную распродажу, почти в 10 раз увеличил свои вложения.

Благодаря таким преимуществам, белые списки крайне востребованы в мире NFT. И иногда в них нелегко попасть.

Как попасть в белый список

Найдите хороший проект до его запуска

Белый список работает, только если вступить в него заранее. Поэтому важно найти хороший проект до того, как он будет запущен и привлечь массовое внимание. Для этого можно воспользоваться сайтом Rarity.tools или подписаться на экспертов и инфлюенсеров в сфере NFT на YouTube и в Twitter.

Присоединитесь к Discord-каналу проекта

В Discord происходит основная деятельность по NFT-проекту — знакомство с командой основателей, важные объявления, розыгрыши, план выпуска, инструкции по вступлению в белый список и т. д. Ссылку на канал в Discord обычно размещают в описании профиля проекта в Twitter.

Соблюдайте критерии участия

У каждого проекта есть собственные требования к участникам вайтлиста. Все, что нужно от вас, — их соблюдать.

После принятия в список нужно предоставить адрес криптокошелька (но никому не сообщайте пароль), чтобы вас допустили к первоначальной распродаже. Затем выберите удобное для вас время из предложенных.

Белые списки взаимовыгодны как основателям NFT-проекта, так и покупателям. Самый распространенный критерий для вступления в них — активно участвовать в жизни сообщества. Дело в том, что основателям нужна поддержка, чтобы продвигать проект и успешно распродать его.

Как поддерживать активность в сообществе

Общайтесь с участниками и продвигайте проект

Чаще всего в вайтлисты принимают тех, кто действительно заинтересован в проекте и способствует его продвижению. Чтобы команда основателей вас заметила, нужно активно общаться (но не спамить) в Discord-чате с другими участниками сообщества. Помимо этого, можно рассказывать о проекте и в своих социальных сетях.

Приглашайте новых людей

Многие NFT-проекты приветствуют, когда их сторонники приводят новых заинтересованных покупателей. Для этого можно отправить уникальный пригласительный код своим друзьям и на другие сервера Discord.

Сделайте фан-арт

Чтобы выразить свою поддержку, также можно создать собственный фан-арт, посвященный проекту. Эта бесплатная реклама поможет привлечь к вам внимание основателей.

Участвуйте в розыгрышах

NFT-проекты также часто проводят розыгрыши в Twitter и Discord, которыми можно поделиться, чтобы получить возможность попасть в белый список. Старайтесь участвовать как можно в большем количестве.

Вступите в сообщество как можно раньше

Чтобы создать первоначальный спрос на белый список, многие проекты просто раздают места в нем первым людям, которые их поддержали. Главное — найти проект на ранней стадии присоединиться к Discord-каналу в числе первых.

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Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock