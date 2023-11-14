5 причин, почему крупные проекты терпят неудачу

Проекты — от разработки новых продуктов до улучшения инфраструктуры — помогают внедрять инновации и изменения. В развитых странах на их долю приходится около 30% экономической активности.
Однако чем больше и сложнее становится проект, тем меньше у него шансов на успех. Рассказываем о причинах провалов и о том, как их избежать.
Неправильный проект
Такие проекты игнорируют традиционное технико-экономические обоснование и приносят результаты, которые либо нужны лишь нескольким людям, либо почти не имеют ценности, либо не приносят желаемых выгод, потому что их трудно достичь.
Примеры:
- «Мост в никуда» на Аляске стоимостью $223 млн должен был соединить город с 8 тыс. жителей с отдаленным островом, где живет всего 50 человек (впоследствии проект отменили).
- В 2011 году CEO HP Лео Апотекер приобрел компанию Autonomy за $11 млрд — на 79% выше ее рыночной цены. Спустя год стоимость Autonomy снизилась на $8,8 млрд, а Апотекер вскоре был уволен.
Необоснованные ограничения
Когда проекту не хватает финансирования, людей, времени и других основных ресурсов, это также приводит к провалу — не спасет даже хорошее управление.
Пример:
- Чтобы конкурировать с Airbus A320 Neo, Boeing ускорила разработку Boeing 737 Max, вдвое сократив сроки и пожертвовав функциями безопасности. Это привело к двум авиакатастрофам с 346 погибшими, расходам в более чем $20 млрд и серьезному репутационному ущербу.
Неэффективное руководство
Иногда крайне сложно реализовать проект, и для этого требуется сильное руководство. При его отсутствии — особенно среди проджект-менеджеров, контролирующих повседневную работу, и спонсоров, которые поддерживают ход работы и команду, — провалы случаются часто.
Пример:
- 1 октября 2013 года был запущен онлайн-портал Healthcare.gov, посвященный Закону о доступном здравоохранении в США. Изначально он практически не работал, и на устранение проблем ушло два месяца. Причина — отсутствие четких указаний и недостаток технических знаний у руководства.
Сложность
Проекты, в которых участвуют несколько команд, подразделений, географических регионов и организаций, сложны по своей сути. Еще больше ситуацию усложняет нестабильность в динамике отрасли и на рынках, непроверенные технологии и отсутствие четкого решения от заинтересованных сторон.
В корпоративном мире особой сложностью отличаются проекты в области планирования ресурсов предприятия (ERP). По подсчетам Gartner, доля проектов в этой области, которые не достигают поставленных целей, составляет от 55% до 75%.
Пример:
- В течение более чем двух лет Revlon пыталась внедрить ERP-систему SAP. Это обернулось катастрофой: компания потеряла миллионы долларов продаж и столкнулась с судебным иском от акционеров.
Плохой проджект-менеджмент
Чем больше и рискованнее проект, тем тщательнее нужно контролировать его реализацию. К проблемам может привести как чрезмерное внимание к деталям, так и недостаточный контроль.
Пример:
- Из-за неудачного обновления ПО Knight Capital Group потеряла $440 млн менее чем за час. Руководство не сумело осознать, к каким последствиям может привести даже небольшая проблема, а впоследствии признало, что следовало позаботиться об управлении проектом, в том числе о контроле качества.
Как избежать этих ошибок
Для этого компаниям следует нанимать опытных руководителей и специалистов по управлению проектами, которые понимают, с какими макроэкономическими проблемами им предстоит столкнуться. Вот еще несколько стратегий.
- Назначайте ответственных за всю экосистему проекта.
- Прежде чем выделять ресурсы на реализацию, внедрите последовательный процесс для проверки, определения приоритетов, планирования реализации и контроля.
- Выберите среди спонсоров и менеджеров тех, кто поможет принимать решения на ранних этапах жизненного цикла проекта.
- С самого начала вовлекайте в процесс проджект-менеджеров, чтобы они не просто «следовали приказам», а играли более стратегическую роль.
Эти стратегии не гарантируют успеха, но благодаря им проект не будет обречен на провал еще до начала.
Фото на обложке: Unsplash
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