5 причин, почему крупные проекты терпят неудачу

Однако чем больше и сложнее становится проект, тем меньше у него шансов на успех. Рассказываем о причинах провалов и о том, как их избежать.

Проекты — от разработки новых продуктов до улучшения инфраструктуры — помогают внедрять инновации и изменения. В развитых странах на их долю приходится около 30% экономической активности.

Неправильный проект

Такие проекты игнорируют традиционное технико-экономические обоснование и приносят результаты, которые либо нужны лишь нескольким людям, либо почти не имеют ценности, либо не приносят желаемых выгод, потому что их трудно достичь.

Примеры:

«Мост в никуда» на Аляске стоимостью $223 млн должен был соединить город с 8 тыс. жителей с отдаленным островом, где живет всего 50 человек (впоследствии проект отменили).

В 2011 году CEO HP Лео Апотекер приобрел компанию Autonomy за $11 млрд — на 79% выше ее рыночной цены. Спустя год стоимость Autonomy снизилась на $8,8 млрд, а Апотекер вскоре был уволен.

Необоснованные ограничения

Когда проекту не хватает финансирования, людей, времени и других основных ресурсов, это также приводит к провалу — не спасет даже хорошее управление.

Пример:

Чтобы конкурировать с Airbus A320 Neo, Boeing ускорила разработку Boeing 737 Max, вдвое сократив сроки и пожертвовав функциями безопасности. Это привело к двум авиакатастрофам с 346 погибшими, расходам в более чем $20 млрд и серьезному репутационному ущербу.

Неэффективное руководство

Иногда крайне сложно реализовать проект, и для этого требуется сильное руководство. При его отсутствии — особенно среди проджект-менеджеров, контролирующих повседневную работу, и спонсоров, которые поддерживают ход работы и команду, — провалы случаются часто.

Пример:

1 октября 2013 года был запущен онлайн-портал Healthcare.gov, посвященный Закону о доступном здравоохранении в США. Изначально он практически не работал, и на устранение проблем ушло два месяца. Причина — отсутствие четких указаний и недостаток технических знаний у руководства.

Сложность

Проекты, в которых участвуют несколько команд, подразделений, географических регионов и организаций, сложны по своей сути. Еще больше ситуацию усложняет нестабильность в динамике отрасли и на рынках, непроверенные технологии и отсутствие четкого решения от заинтересованных сторон.

В корпоративном мире особой сложностью отличаются проекты в области планирования ресурсов предприятия (ERP). По подсчетам Gartner, доля проектов в этой области, которые не достигают поставленных целей, составляет от 55% до 75%.

Пример:

В течение более чем двух лет Revlon пыталась внедрить ERP-систему SAP. Это обернулось катастрофой: компания потеряла миллионы долларов продаж и столкнулась с судебным иском от акционеров.

Плохой проджект-менеджмент

Чем больше и рискованнее проект, тем тщательнее нужно контролировать его реализацию. К проблемам может привести как чрезмерное внимание к деталям, так и недостаточный контроль.

Пример:

Из-за неудачного обновления ПО Knight Capital Group потеряла $440 млн менее чем за час. Руководство не сумело осознать, к каким последствиям может привести даже небольшая проблема, а впоследствии признало, что следовало позаботиться об управлении проектом, в том числе о контроле качества.

Как избежать этих ошибок

Для этого компаниям следует нанимать опытных руководителей и специалистов по управлению проектами, которые понимают, с какими макроэкономическими проблемами им предстоит столкнуться. Вот еще несколько стратегий.

Назначайте ответственных за всю экосистему проекта.

Прежде чем выделять ресурсы на реализацию, внедрите последовательный процесс для проверки, определения приоритетов, планирования реализации и контроля.

Выберите среди спонсоров и менеджеров тех, кто поможет принимать решения на ранних этапах жизненного цикла проекта.

С самого начала вовлекайте в процесс проджект-менеджеров, чтобы они не просто «следовали приказам», а играли более стратегическую роль.

Эти стратегии не гарантируют успеха, но благодаря им проект не будет обречен на провал еще до начала.

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