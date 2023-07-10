«Это худшая работа в моей жизни»: почему тяжело быть успешным основателем стартапа

Быть фаундером — это не только работать за ноутбуком и размышлять над блестящими идеями. На деле большую часть времени составляют рутинные и неблагодарные задачи, утверждает Томас Маловец, основатель и CEO Born Digital. Он рассказал, с каким трудностями сталкиваются создатели компаний и почему важно этим делиться.
Много рутинных задач
Основателю приходится делать все своими руками, и потому большую часть дня он уделяет далеко не самым интересным задачам.
Низкая оплата
Кроме того, я никогда не зарабатывал так мало. Работа и зарплата типичного фаундера не так уж привлекательны, как кажется. Большинство из них зарабатывают меньше своих сотрудников.
Конечно, в будущем есть шанс совершить успешный экзит — но только если компания выживет и добьется успеха.
Высокие риски
Выйти на новый рынок? Отказаться от продукта? Уволить одного сотрудника? Повысить зарплату другому? Основатели должны принимать трудные решения — часто в сжатые сроки и обладая небольшим количеством информации. Эти решения влияют на них самих, членов команды и их семьи.
Ежедневно создатель компании несет ответственность за ее успехи и неудачи, из-за чего может чувствовать себя загруженным и изолированным. У сотрудников есть возможность обратиться за поддержкой к менеджерам и основателю. Но к кому обращаться ему самому?
Успешный основатель вдохновляет других, но в реальности сталкивается с бессонными ночами и головной болью из-за стресса. Он постоянно о чем-то беспокоится — как о финансах и зарплатах сотрудников, так и просто о том, чтобы компания оставалась на плаву. Он пренебрегает своим здоровьем и семьей. Чтобы снять стресс и беспокойство, он может употреблять снотворное и алкоголь.
Запуск стартапа сопряжен с высокими рисками — и это сказывается на психическом и физическом благополучии.
Никто не видит, что стоит за успехом
Я начал рассказывать на LinkedIn об успехах моей компании. Люди ставили лайки и хвалили меня везде, где я появлялся.
Но мои публикации отражали лишь одну сторону этого пути. Это заставило меня задуматься: почему бы основателям не рассказывать более открыто и честно о реалиях этой работы? Мы должны изменить представление о том, что значит руководить молодой компанией, ведь это позволит лучше поддерживать друг друга.
Подумайте о новом поколении фаундеров: если они будут знать только лучшую сторону предпринимательства, то быстро в нем разочаруются.
Важно понять, что трудности — это часть развития стартапа. И временами основателю приходится целый вечер разбирать электронные письма в одиночестве.
Иногда «худшая» работа может стать той, ради которой хочется жить. И несмотря на все трудности, она может приносить наибольшее удовлетворение. По крайней мере, мне так кажется.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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