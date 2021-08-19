Почему не стоит доверять «Википедии»

«Википедия» считается не самым надежным источником информации в интернете. Однако июньский отчет «Фонда Викимедиа», управляющего «Википедией», показывает: проблема дезинформирования на сайте может быть куда серьезнее, чем кажется.

Идеологические манипуляции

В отчете «Фонда Викимедиа» говорится: небольшая группа волонтеров-администраторов, которая отвечает за хорватскую версию «Википедия», злоупотребляла своими возможностями. Она искажала статьи так, чтобы они «соответствовали взглядам политических организаций и групп, которые в широком смысле можно определить как хорватское праворадикальное движение»‎.

Почти десять лет администраторы реабилитировали преступления, совершенные хорватской фашистской организацией Усташи. Например, в 2018 году обнаружилось, что в хорватской версии «Википедии» Освенцим и Ясеновац, известный как хорватский Освенцим, упоминались как «сборные», а не «концентрационные»‎ лагеря, то есть с гораздо менее негативным оттенком.

С 2013 года пользователи хорватской версии «Википедии» обращали внимание на подобные расхождения. Но «Фонд Викимедиа» занялся этим вопросом лишь в прошлом году. Это указывает на недостаток краудсорсингового подхода сайта: он работает, только если группа редакторов многочисленна, разнообразна и достаточно независима, чтобы отсеивать утверждения, противоречащие фактам.

В целом, английская версия «Википедии» соответствует этим критериям. По данным на август 2021 года, у нее более 120 тысяч редакторов. Благодаря тому, что английский язык считается межнациональным, эта группа представляет различные географические и культурные слои.

Многие исследователи считают английскую версию «Википедии» почти, но не столь же точной, как традиционные энциклопедии.

«Википедия» доступна более чем на 300 языках, у половины из которых менее 10 активных редакторов.

Эти версии особенно подвержены манипуляциям со стороны идеологических групп.

Аналогичная проблема встречается и в японской версии сайта. Несмотря на то, что эта версия находится на втором месте по популярности после английской, она управляется лишь несколькими десятками администраторов и просматривается в шесть раз реже.

Как и в хорватской, в японской версии «Википедии» политически мотивированные пользователи преуменьшали военные преступления, совершенные японской армией во время Второй мировой войны. Например, в 2010 году заголовок страницы «Нанкинская резня»‎ был изменен на «Нанкинский инцидент». С тех пор этот термин стал популярен в Японии.

На деле многие неанглоязычные версии «Википедии» нужно отслеживать, чтобы обеспечить качество и точность. Особенно это касается тех языков, которыми управляют небольшие и однородные группы редакторов. Но «Фонд Викимедиа» не стремится это исправить. И дело не в нехватке средств: по данным Daily Dot, в этом году общий объем фонда вырос до $300 млн.

Возможное решение

Если «Фонд Викимедиа» не может обеспечить качество для всех версий на разных языках, возможно, стоит создать всего одну «Википедию». Это был бы общий авторитетный источник, который пользователи со всего мира могли бы прочитать и перевести на любой язык.

Например, некоторые жители Японии предпочитают английскую версию «Википедии», так как считают ее более полной и менее предвзятой. Для просмотра информации они используют Google Переводчик. За последние годы машинный перевод быстро улучшается, поэтому можно предположить, что пользователи других стран будут поступать так же.

По заявлению «Фонда Викимедиа», глобальная версия «Википедии» значительно изменит текущую модель сайта и создаст много проблем. Фонд добавляет, что в таком случае «будет доминировать позиция более крупных и устоявшихся сообществ»‎.

Однако «Фонд Викимедиа» уже запустил проект, чтобы объединить информацию со всего мира. «Викиданные» (Wikidata) — общая, многоязычная и машиночитаемая база данных. Чтобы контент на платформе был согласованным, различные версии «Википедии» используют информацию из «Викиданных».

Однако Марк Грэм, профессор Оксфордского института интернета, не уверен в надежности этого проекта. Он отметил, что универсальная база данных может не учитывать мнения маргинализированных групп.

Это обоснованный повод для беспокойства. Но текущая «Википедия» во многом и так подвержена влиянию большинства. Сайтом управляет фонд, чей попечительский совет состоит в основном из американцев и европейцев. К тому же он доминирует в интернете с тех пор, как Google начала размещать его в верхней части результатов поиска.

«Википедия», вероятно, уже заблокировала тех японских и хорватских редакторов (хоть и с опозданием). Но то же самое может произойти снова. Создание глобальной версии сайта — непростая задача. Но это может повысить прозрачность и точность одного из основных интернет-ресурсов.

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