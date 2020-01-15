Почему сарафанное радио по-прежнему остается самой эффективной маркетинговой тактикой

Энциклопедия портала Entrepreneur так определяет термин «сарафанное радио»: «Это неоплачиваемая форма продвижения, при которой довольные клиенты рассказывают другим людям, как им нравится бизнес, продукт или услуга». Блогер Брианна Беннет рассказывает, почему компаниям стоит сосредоточиться на распространении информации о своих товарах из уст в уста.

Сначала нужно разобраться с разницей между рекламой и маркетингом. Маркетинг начинается до того, как продукт станет доступным для потребителя, а реклама — после того, как это случится. Это не означает, что маркетинг и реклама не могут случайно совпасть. Более того, реклама попадает в зону маркетинга.

Можно подумать, что соцсети делают целенаправленное развитие сарафанного радио излишним, и, на первый взгляд, это действительно так. Существуют десятки приложений, которые позволяют смехотворно легко создавать объявления и делиться рекламой о том, что вы пытаетесь продать.

Но дело в том, что это максимум, на который способны соцсети. Может показаться, что люди приклеены к телефонам, но ведь они не только листают Instagram или Twitter. Они также смотрят расписание поездов, дослушивают любимый подкаст и так далее.

Смартфоны предназначены для самых разных целей, поэтому не стоит считать, что соцсети — это единственный способ продвижения. Они отлично справляются с этой задачей, но все же не оказывают такого влияния, как ваш язык тела или интонации.

Люди обращают внимание на ваши эмоции. Они хотят знать то, что знаете вы, а чтобы донести информацию правильно, вам нужно самостоятельно ее сообщить.

Наряду с этим, развитие сарафанного радио позволяет создавать доверительные обсуждения среди целевой аудитории. Так считает Джона Бергер, профессор в области маркетинга в Пенсильванском университете и автор двух книг о вирусности и общественном влиянии.

Если потребитель доверяет вам, он будет рекомендовать вас другим, и, пока вы будете придерживаться того же цикла, результаты останутся положительными. Например, моя мама познакомилась с хорошим строителем через коллегу, и каждый раз, когда она хочет что-то изменить дома, то сначала звонит ему. Даже если он не может выполнить данную задачу, то рекомендует кого-то, кому доверяет сам. Доверие — это ценный инструмент.

Обсуждения среди целевой аудитории также позволяют вам поделиться своими знаниями по отдельной теме в полном объеме, а не по частям. Вот почему я предлагаю вам подружиться с другими предпринимателями из вашей сферы и поддерживать эти отношения. Никогда не знаешь, какую выгоду принесут эти небольшие, но значимые взаимодействия.

В материале для журнала Forbes Кимберли А. Уитлер, профессор в области бизнеса из Виргинского университета спрашивает: «Почему вы предпочитаете просто сидеть сложа руки и надеяться, что разговоры вокруг вашего бренда начнут появляться сами по себе?»

Интернет в целом заставил людей с подозрением относиться к мошенничеству с финансовыми пирамидами и фейковыми аккаунтами. Ни одна компания не захочет выглядеть так, будто начала разговор только ради того, чтобы продать товар, даже если потребитель прекрасно понимает, что именно происходит.

Уитлер объясняет, что массовость получила преимущество над взаимодействием, а это значит, что число попыток продать превышает количество покупателей. Это проблема, потому что людям кажется, будто им говорят о чем-то не напрямую, а просто громко, в расчете на то, что они услышат. Вряд ли кому-то действительно хочется это ощущать.

В конечном счете, общение и построение отношений с другими людьми — это лучший способ установить прочные и взаимовыгодные связи. Но имейте в виду, что сарафанное радио работает медленнее большинства современных видов рекламы, хотя и меньше всего раздражает. Люди были созданы для того, чтобы общаться друг с другом.

В конце концов, только вам решать, хотите вы поговорить о своем продукте лично или нет. Это ни в коем случае не единственный способ повлиять на ситуацию, но его важно иметь в виду на долгосрочную перспективу.

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