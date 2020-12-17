Офис где угодно: как нам работается в новой реальности

2020 год заканчивается, но забудем мы о нем нескоро: последствия пандемии и экономический кризис ещё долго будут ощущаться на рынке труда. Тренд на работу удалённо — ещё одно из нововведений года, которое с нами надолго. Сегодня на дистанционный формат переходит все больше сотрудников и компаний.

Летом 2020 года создатель мессенджера Slack провел опрос среди 3 тысяч офисных работников по всему миру. Из них более трети были вынуждены трудиться удаленно. 83% опрошенных сотрудников на удаленке ожидали, что им и дальше придется сидеть дома. Но это их не слишком огорчало — возвращаться к привычному распорядку хотели всего лишь 12%. А среди всех участников опроса 72% планировали сочетать удаленку с эпизодическими поездками в офис.

Фото: предоставлено компанией



Схожие тренды выявила и Microsoft. Там опросили и рядовых сотрудников, и руководителей разных компаний — и узнали, что 71% хотели бы сохранить гибкое расписание и возможность не посещать офис ежедневно.

Отказ от офиса выглядит для многих руководителей перспективным: это экономит немало средств на аренду и прочие сопутствующие расходы. Кроме того, многие говорят и о том, что дома сотрудники работают лучше, да и времени у них на выполнение рабочих задач больше. Но такая организация труда — не панацея, и у нее есть свои сложности. Рассказываем, в чем они заключаются, и как их избежать.

Новая продуктивность

Что происходит с продуктивностью на удаленке? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Сторонники дистанционной работы, как правило, приводят в пример исследование стэнфордского профессора Николаса Блума. Тот наблюдал за сотрудниками китайского туроператора Ctrip, которые из дома работали на 13% эффективнее. Но важно помнить, что между теми условиями, в которых трудились сотрудники Ctrip, и теми, в которых оказалось большинство работников в РФ — огромная разница. Руководство Ctrip «отпускало» домой только тех, кто располагал отдельным кабинетом — сидеть с ноутбуком в спальне запрещалось. Сам Блум отмечает, что результаты эксперимента Сtrip нельзя распространять на все процессы вне офиса вообще.

Фото: da.antipina/Depositphotos

Консалтинговая компания 451 Research провела свое исследование, и выяснила, что на удаленке продуктивнее себя ощущали только 11% сотрудников. Как правило, это был руководящий состав — то есть те, кто мог позволить себе отдельный кабинет, и уже умел пользоваться всем необходимым ПО. Рядовые же сотрудники либо испытали серьезный стресс при сохранении эффективности, либо же работали менее продуктивно.

Так как в офисе любое действие кажется более значимым, в том числе и неформальная коммуникация с коллегами, дома происходит переоценка своей продуктивности, с большей доли самокритичности. Чтобы снизить напряжение, необходимо рационально ставить себе задачи на день. Ограничиться 5-6 наиболее важными и вычеркнуть каждую из них по завершении дня. Елена Насыбуллина, ICL Services, Менеджер по обучению группы внутреннего обучения

Что происходит?

Одна из самых распространенных жалоб сотрудников — отсутствие четкого представления о том, что происходит, и чем именно им сейчас надо заниматься. Все потому, что в офисе огромное количество задач решается неформально и на словах: во время обеденного перерыва или в курилке. Вне офиса общение происходит одновременно и в мессенджерах (часто в нескольких сразу), в почте, в видеоконференциях и по телефону. Такой переизбыток информации, поступающий из разных источников, трудно отсортировать и обработать.

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Вместе с повышенной нагрузкой мозг испытывает стресс — по данным Telus International, 75% сотрудников, работающих удаленно, жалуются, что им сложно сориентироваться в процессах и они больше устают. Еще 50% признаются, что с выходом на удаленку стали меньше и хуже спать, а у 45% пошатнулось душевное здоровье.

Наша команда заметила, что некоторые вопросы теперь решаются дольше. Если раньше мог подойти и спросить, то теперь надо писать или звонить, ответят не сразу. Еще появляется ощущение, что "теряешь контроль", когда рядом с тобой нет твоей команды и руководителя Алеся Ракитина, Директор по эффективности персонала, ВсеИнструменты.ру

Сама по себе удаленная работа стресса обычно не вызывает, но его оказывают окружающие факторы. Не каждый в состоянии создать себе комфортные условия труда. Также не стоит забывать, при каких условиях мы перешли на удаленную работу. Для большинства это вынужденная мера. Пандемия и вызванный ей кризис усиливают опасения людей за родных и свое будущее, что, на мой взгляд, является гораздо более существенным источником стресса, чем изменение рабочих процессов. Дмитрий Красичков, основатель Octasoft, заместитель генерального директора VERUS Consulting Group

Каждый сам по себе

Совместные походы в бар, кино, корпоративы и тимбилдинги — важный элемент корпоративной культуры. Робин Данбар, профессор психологии Оксфордского университета, объясняет: «Чем больше сотрудники знают друг о друге, тем больше они чувствуют себя частью команды и разделяют ценности компании. А значит, ответственнее подходят к исполнению задач». Особенно это важно, считает Данбар, для новых сотрудников и молодых специалистов — тех, кто еще не успел обрасти новыми контактами после учебного заведения. Основной их источник общения, в том числе и неформального — коллеги.

Раньше новичок становился частью компании быстрее и проще – ему достаточно было ходить каждый день в офис, общаться с командой и погружаться во внутреннюю социальную культуру и традиции. Сейчас же это четко управляемый процесс, который руководителю никак нельзя упускать из виду Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group

Все под контролем

Чем больше сотрудников остается дома, тем больше руководство хочет знать, чем именно они занимаются. Пока одни ограничиваются отметкой о логине в MS Teams, другие требуют ставить софт, следящий за активностью в разных приложениях. Третьи идут еще дальше и ищут способы следить за подчиненными без их ведома. Дэвид Хэнссон, сооснователь Basecamp (веб-приложения для удаленной работы) рассказал, что с начала 2020 года количество запросов на такие услуги вырос в несколько раз. Причем чем больше и старше компания, тем чаще она хочет получить инструменты для слежки за сотрудниками. Но сотрудники только нервничают больше или, боясь показаться неэффективными, начинают перерабатывать.

Склонное к микроменеджменту руководство и до пандемии увлекалось излишним контролем за деятельностью подчиненных, иногда доходящим до паранойи. В этом случае [на удаленной работе], конечно, ситуация усугубится. Но желание дополнительного контроля возникает не на пустом месте. Как правило, это говорит о недостатке объективной информации на уровне руководства или неумении с ней работать Дмитрий Красичков, основатель Octasoft, заместитель генерального директора VERUS Consulting Group



Один из главных недостатков удаленной работы состоит в том, что специалисты трудятся в режиме 24/7. Многим очень трудно дома установить границы между должностными обязанностями и личной жизнью, они не оставляют времени на отдых. В офис мы приходим и уходим, путь на работу с утра и домой вечером помогает переключиться, а общение с коллегами позволяет немного отдохнуть Светлана Белодед, руководитель отдела по работе с персоналом QBF

Как системы видеосвязи облегчают работу на удаленке

В условиях, когда живое общение невозможно, есть максимально приближенный к нему вариант — использование видеоконференцсвязи. Конечно, это не полноценная замена, но ВКС поможет избежать многих больных мест удаленной работы: можно собраться и оперативно обсудить, кто занимается какой задачей, и тут же отчитаться о выполненной работе. А после можно пообщаться и неформально.

Фото: предоставлено компанией

Хотя видеозвонки сейчас есть у многих мессенджеров (Telegram, Skype, Discord и другие), лучше проводить встречи в Microsoft Teams, Zoom или другом профильном ПО. А чтобы получить лучшее качество картинки и звука, пользоваться рекомендуется не встроенными камерой и микрофоном ноутбука, а специальными решениями для видеосвязи. Такие, например, есть у компании Logitech. Условно они делятся на персональные решения в виде гарнитуры и камеры с высоким разрешением, а также системы видеосвязи для переговорных комнат разного размера. Гарнитура и камера позволят комфортно общаться как дома, так и в офисном open space, никакие посторонние шумы не будут отвлекать от собеседника, и вас будет отлично слышно и видно. Logitech в данном сегменте предлагает беспроводную гарнитуру Zone Wireless и камеру Brio, которые уже заточены под наиболее распространенное ПО для конференций — в частности, для MS Teams и Zoom.

В решениях для помещений стоит обратить внимание на несколько моментов: насколько просто установить оборудование и легко ли им будет пользоваться сотрудникам без помощи технических специалистов. Logitech предлагает решения Meetup для небольших помещений и Rally для переговорок до 50 человек. Комплекс технологий RightSense позволяет автоматически компоновать кадр, включая в него всех присутствующих в комнате, распознавать лица и максимально естественно передавать оттенки кожи, а также выделять на фоне шумов человеческую речь.

Фото: предоставлено компанией

Rambler Group в марте 2020 года одной из первых перевела всех своих сотрудников на дистанционный режим работы. Мы достаточно давно работаем в формате удаленного управления командами, поэтому технически и операционно процесс полного перехода для нас был не сложным. Мы поддерживаем коллег и регулярно информируем их о жизни компании, даем возможность узнавать новости от первых лиц, и, конечно, продолжаем важные корпоративные традиции, соблюдая при этом все меры предосторожности – например, переводим привычные бизнес-мероприятия в новые форматы и планируем digital-корпоративы Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group

Мы проводим там [в ВКС] не только деловые встречи, совещания, сессии планирования. Например, каждую неделю у нас проходит звонок, который мы назвали «перерыв на кофе», где команда обсуждает, что происходит в странах нашего региона, обменивается новостями, идеями и ценными мыслями. Это позволяет поддерживать дружеские, открытые отношения в команде, помогает не чувствовать себя в информационной изоляции, работая вне офиса Юлия Балашова, директор по маркетингу компании Vertiv



Для рабочего общения с коллегами мы используем сервис Microsoft Teams и Skype для бизнеса, в период пандемии к ним добавились платформы Zoom, Google Hangouts и российская IVA MCU. Каждый день мы проводим внутренние совещания, видеоконференции с клиентами, онлайн-встречи с партнерами или просто используем чат. Чтобы сохранить «теплоту» при удаленном общении, многие руководители отделов, да и я сам, проводили онлайн-завтраки и ужины, чтобы неформально пообщаться за чашечкой кофе или чая. Это мотивационная часть коммуникаций не менее важна, чем рабочее взаимодействие. Многие семинары тоже перешли в режим онлайн – для их проведения используем открытые и платные вебинарные платформы. Сейчас это стало нормой для многих, и активность участников значительно выросла – больше вопросов, обратной связи и, что важно, новых потенциальных клиентов Евгений Сударкин, генеральный директор PROF-IT GROUP

Конечно, никакие технологии не заменят общения лицом к лицу — но правильно организованное рабочее пространство и грамотно подобранное оборудование помогут повысить продуктивность и свести разницу между онлайн и офлайн-переговорами к минимуму.

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