Как установить границы на работе: девять способов

В профессиональной жизни приходится отстаивать границы так, чтобы не нанести ущерб заработку. Если с друзьями и партнерами мы находимся в равных позициях, то при общении с руководителями или клиентами ситуация выглядит иначе и мы испытываем больше стресса. Следующие девять способов помогут установить и сохранить личные границы на работе.

Сохранять баланс между работой и личной жизнью становится тяжелее. Мы взваливаем на себя все больше обязанностей, и если не следить за сохранением границ, то они сместятся — и не в нашу пользу.

Уважайте чужие границы

Относитесь к коллегам с уважением — если вы будете признавать и соблюдать их границы, они вероятнее всего будут делать то же самое.

Цените себя

Заботьтесь о своем ментальном и физическом здоровье и будьте уверены в своей ценности. Сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь спортом. Помните о своих достижениях и относитесь к себе как к близкому другу.

Помните о своих ограничениях

Если вы хотите, чтобы ваши границы уважали, важно сначала понять их. Подумайте о своих главных ценностях и приоритетах. Как вы отреагируете, если кто-то постоянно будет просить вас сделать что-то неудобное?

Озвучивайте свою позицию

Готовьтесь к обсуждению. Возможно, ваши ценности отличаются от того, что важно для вашего руководителя или клиента. Не стоит руководствоваться предположениями — озвучивайте свою позицию другим.

Обсуждайте решения

Предлагайте компромиссы и решения, которые устроят каждого. Возможно, вы готовы поработать на выходных, чтобы помочь ребенку с домашним заданием в будни.

Учитесь говорить нет

Если вы думаете, что вас просят сделать что-то ненужное или неэтичное, объясните свой отказ другому человеку и постарайтесь найти компромиссы, которые устроят всех.

Отстаивайте свою позицию

Учитесь отстаивать свои права. Следите за своими достижениями. Просите обратной связи, чтобы оценивать свою работу. Когда нужно будет установить границу, делайте это уверенно.

Будьте последовательны

Возможно, иногда у вас возникает соблазн пренебречь собственными правилами, но задумайтесь, чем это грозит. Окружающее охотнее будут соблюдать ваши границы, если вы сами будете придерживаться их.

Отдыхайте

Защищайте не только свою самооценку, но и свое время. Пусть окружающие знают, в какое время вы доступны — так они не будут писать на электронную почту, отправлять смс или звонить круглыми сутками. Например, на обед уходите из офиса. Не читайте сообщения в отпуске.

Может показаться, что, устанавливая границы, мы вредим своей карьере или репутации. Но на самом деле, если делать это правильно, эффект будет противоположным.

Мы становимся продуктивнее, когда учимся отказываться от вещей, тратящих наше время.

Мы улучшаем отношения с коллегами, когда устанавливаем каналы коммуникации и уточняем наши ожидания.

Мы сокращаем стресс, повышаем удовлетворенность работой и чувствуем себя лучше, когда устанавливаем границы.

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Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock