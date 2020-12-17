Как и зачем вести учет рабочего времени сотрудников: гайд для бизнеса

Разбираемся, что такое рабочее время, какие технологии применяют компании для учета этого времени у своих сотрудников и какими правами обладают работники и работодатели.

Пандемия открыла бизнесу новые возможности удаленного контроля за сотрудниками и количеством отработанных ими часов. Но и до нее вопрос эффективного учета рабочего времени постоянно всплывал в компаниях.

Что такое рабочее время сотрудников

В статье 91 трудового кодекса РФ сказано: «Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени».

Проще говоря, под рабочим временем понимается время, которое сотрудник тратит на выполнение задач, находясь на территории работодателя или вне ее (например, на рабочей встрече).

Понятие режима рабочего времени

Из 100 статьи ТК следует, что под режимом рабочего времени подразумевается график сотрудника, а именно:

продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя);

работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников;

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены);

время начала и окончания работы;

длительность перерывов в работе;

количество смен в сутки;

чередование рабочих и нерабочих дней.

Все эти пункты устанавливаются компанией самостоятельно в соответствии с трудовым законодательством.

Согласно 56 статье ТК РФ, продолжительность рабочего времени является обязательной составляющей трудового договора: работодатель должен указать, сколько часов в неделю будет работать сотрудник. По общему правилу, если человек не относится к льготным категориям граждан (например, несовершеннолетние, инвалиды), его рабочий график — 8 часов в день и 40 в неделю.

Исключения составляют те работники, которые работают посменно. Смена может составлять 10 или 12 часов, но общая продолжительность за учетный период — месяц, два и больше, но не более года — не должна превышать норму продолжительности рабочего времени, то есть суммарное количество часов должно быть не больше 40 в неделю.

Отработанные часы — время, которое сотрудник проводит на работе, выполняя свои обязанности.

Формы учета рабочего времени

По словам Ольги Полежаевой, руководителя практики юридического консалтинга по трудовому праву и охране труда в ANCOR, существуют различные инструменты контроля фактически отработанного сотрудниками времени. Например, в производственных компаниях часто ведутся журналы учета посетителей, регистрации времени прихода и ухода, а современные офисы оборудованы системой СКУД, которая помимо пропускной функции также фиксирует время прихода на работу и ухода.

Тем не менее, как правило, итоговая информация о явках и неявках консолидируется отделом персонала в табеле учета рабочего времени. Именно по нему в каждой организации обязательно должен вестись учет того, сколько работал каждый сотрудник компании. Компания может применять собственный табельный бланк, однако обычно используются разработанные Госкомстатом РФ:

Форма Т - 12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда» — рассчитана на ручной ввод информации, содержит блок для расчета зарплаты работника исходя из количества отработанных часов.

- «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда» — рассчитана на ручной ввод информации, содержит блок для расчета зарплаты работника исходя из количества отработанных часов. Форма Т - 13 «Табель учета рабочего времени» — рассчитана на автоматический ввод информации с помощью компьютерных программ и систем контроля доступа, не содержит отдельный зарплатный блок.

Виды учета рабочего времени

Исходя из нормы рабочего времени, его учет делится на:

Несуммированный . К такому относится стандартный график 5/2 с 9-часовым рабочим днем, где обед составляет от 45 минут до 1 часа. Человек отрабатывает одинаковое количество часов каждый рабочий день, а дни и часы фиксируются в табеле рабочего времени.

. К такому относится стандартный график 5/2 с 9-часовым рабочим днем, где обед составляет от 45 минут до 1 часа. Человек отрабатывает одинаковое количество часов каждый рабочий день, а дни и часы фиксируются в табеле рабочего времени. Суммированный. Нет четкой фиксации в количестве рабочих дней и отработанных в эти дни часов, главное, чтобы общее количество отработанных часов за год не превышало норму по производственному календарю.

Как контролировать рабочее время сотрудников

Основным формальным инструментом контроля с правовой точки зрения является ранее упомянутый табель рабочего времени. На табеле должны быть подписи руководителя структурного подразделения и HR-специалиста, он делается в одном экземпляре. Как правило, его ведет бухгалтерия, где он и должен храниться.

Другие способы контроля и ведения зависят от внутреннего обустройства каждой компании. Табель может заполнять как HR-специалист, так и руководитель. Каждая компания может сама выбрать уполномоченное лицо по ведению табеля.

Офисная работа

Офисные работники часто пользуются специальным программным обеспечением, которое предоставляет руководству информацию о количестве отработанных часов и о времени выполнения каждой задачи. Функция контроля рабочего времени сотрудников есть у CRM-систем и аппаратно-программных комплексов, среди которых:

«Битрикс24» — своеобразный «онлайн-офис» для управления бизнесом. Разработчик и провайдер — компания «1С-Битрикс».

— своеобразный «онлайн-офис» для управления бизнесом. Разработчик и провайдер — компания «1С-Битрикс». «Мегаплан» — позиционирует себя как система для удаленной работы. В арсенале есть: таск-менеджер, CRM, автоматизация бизнес-процессов

— позиционирует себя как система для удаленной работы. В арсенале есть: таск-менеджер, CRM, автоматизация бизнес-процессов Timebook — система управления рабочим временем и процессом табельного учета WFM (Workforce Management). Создан одноименной российской IT-компанией, основанной в 2012 году.

Работа вне офиса

Помимо «сидячей» работы, существуют производство, доставка и другие сферы, где люди не работают непосредственно за компьютером. Как фиксируют их рабочее время? Например, с помощью мобильных операторов — некоторые тарифы позволяют отслеживать месторасположение и выполнение заказов водителями, курьерами и работниками, постоянно перемещающимися при выполнении рабочих задач.

По словам Натальи Бурчилиной, руководителя по IoT «МегаФона», среди основных пользователей услуги «МегаФона» «Контроль кадров»: компании розничной торговли, экспедиторы, ремонтные бригады, компании с торговыми представителями и курьерской доставкой. «Согласие сотрудников на определение их местоположения получает работодатель, “МегаФон” может обеспечить функционал подтверждения по смс. Защита обрабатываемых данных соответствует требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, базы данных расположены в аттестованных ЦОД "МегаФона"», — добавляет Наталья.

Услуга также помогает настроить внутренние процессы, рассказывает Бурчилина.

Например, сотрудники фармацевтической компании продвигают продукцию в аптеках. За каждым закреплены аптеки на определенной территории. Благодаря решению «Контроль кадров» удалось выстроить эффективную работу: клиент получал отчеты и аналитические данные об истории посещения сотрудниками обозначенных зон и оптимизировал их маршруты.

Некоторые компании используют данные пропускной системы для расчета рабочих часов, контроля опозданий и переработок. Разрабатываются и системы распознавания лиц: над ними работает, в частности, NtechLab и Vision Labs. Они помогут сделать процесс проще и прозрачнее, ведь в теории свой пропуск можно отдать коллеге или придумать другой метод обхода ограничения.

Такая система также полезна и для сотрудников. Например, в Калининграде суд удовлетворил иск, в котором сотрудница банка просила оплатить ей сверхурочные часы. Выиграть такое дело можно благодаря внутренней системе компании, в которой будет видно, что, допустим, руководитель ставит задачи после окончания рабочего дня, а сотрудник сразу к ним приступает, работая таким образом сверхурочно.

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Для чего нужен учет

Эффективность

У большинства систем есть функция измерения эффективности, которая рассчитывается с учетом выполненных задач и отработанного времени. Это помогает как контролировать рабочее время, так и оптимизировать процессы внутри компании. Можно понять, когда сотрудник наиболее эффективен, какие задачи делает быстрее, а на какие нужно больше времени и ресурсов. Руководитель, в свою очередь, использует эти данные, чтобы правильно распределять нагрузку и ставить дедлайны.

Основатель аутсорсинговой компании Work Solutions Максим Мул считает, что система «Битрикс24», которую использует компания, позволяет не «терять» часы разработчиков — YouTube в рабочее время смотреть не получится. Также она помогает клиентам отслеживать, как расходуются их бюджеты, и делает процесс сотрудничества прозрачным.

Однако, несмотря на расширенную функциональность программ по учету рабочего времени, надо помнить, что системы трекинга ничего не дадут без регламентов и налаженных бизнес-процессов. Например, Work Solutions запрещает разработчикам приступать к задачам с оценкой больше 8 часов, требуя декомпозицию. «Это связано с тем, что большие задачи, которые не помещаются в рабочий день, угнетают дух и часто выходят из-под контроля. Чтобы сохранять у команды хороший эмоциональный настрой, нужно следить за подобными нюансами», — считает Максим.

Похожего мнения придерживается Мария Уколова — директор департамента информационных технологий ИТ-компании «КРОК».

«Система учета позволяет лишь косвенно оценивать эффективность сотрудников, поэтому мы используем разные подходы и регулярно из пересматриваем. Например, тщательно занимаемся ресурсным планированием и даже хотим перейти на предиктивные списания», — рассказывает Мария.

Дисциплина

Многие сотрудники работают эффективнее, если их рабочее время четко зафиксировано и они отчитываются о выполненных задачах. В период пандемии в связи с переходом на удаленку программы и сайты, которые фиксируют рабочие процессы, стали более востребованы.

Так, сервис прокачки маркетинга Callibri использовал программу TimeDoctor около двух лет для контроля почасовых подрядчиков и разработчиков, а с приходом карантина распространил ее на всех сотрудников. Процесс пошел так хорошо, что теперь использование TimeDoctor — обязательное условие для работы в компании, рассказывают в компании.

Автоматизация и безопасность

При помощи программ, пропускной системы и распознавания лиц можно упростить процессы фиксации опозданий, срывов дедлайнов, отсутствия на рабочем месте, а также сверхурочной работы. Системы также помогают в сохранении коммерческой тайны и усложняют доступ к корпоративным данным для злоумышленников.

С момента открытия представительства The MASCC (чешско-российская ИТ-компания) в Москве организация использует систему учета рабочего времени сотрудников по бесконтактным картам. Удалось повысить не только дисциплину (по словам представителя компании Ильи Харченко, количество опозданий на работу практически свелось к нулю, как и случаи ухода с работы раньше назначенного времени), но и безопасность офиса. Незнакомцы и гости, не имеющие карт для входа, должны сначала позвонить в офисный домофон и представиться. После установления их личности и цели прихода они получают или не получают возможность попасть внутрь.

Сверхурочные и штрафы за несоблюдение требований ТК РФ

«Если сотрудник не отрабатывает нужное количество рабочих часов, например, опоздал на работу на два часа, то работодателю надо зафиксировать этот момент в табеле учета рабочего времени и крайне желательно — в служебной записке», — говорит Ксения Михайличенко, адвокат и руководитель практики трудового права в SZP LAW Boutique. В этом случае работодатель имеет право не платить за неотработанные часы. Однако, если человека физически не было на рабочем месте, но он выполнял рабочие обязанности, например, был на встрече, работник имеет право оспаривать такой приказ.

Когда сотрудник отрабатывает большее количество часов, ситуация становится неоднозначной. С одной стороны, согласно ТК, дополнительные часы идут как сверхурочные и оплачиваются соответствующим образом.

Однако, согласно судебной практике, если работник не успевает выполнять свои задачи за восьмичасовой рабочий день или рабочую смену, и приказа работодателям о привлечении его к сверхурочной работе нет, такая работа сверхурочной не считается.

Задержка на работе может быть связана с медленным темпом работы человека или тем, что он не справляется со своими обязанностями. Такая работа не будет оплачиваться дополнительно.

В случае, когда приказ есть, дополнительные часы оплачиваются соответствующим образом: первые два часа в размере 1,5х часовой ставки и последующие часы в двойном размере. В год должно быть не более 120 часов сверхурочной работы на каждого сотрудника вне зависимости от его должностных обязанностей.

Если же работодатель ставит сотруднику рабочие задачи, которые надо выполнять после или до рабочего дня (встречи или другие поручения), судебная практика оценивает это так: эти действия выполняются сотрудником добровольно, он имеет право встать и уйти. Уволить его за это нельзя. Таким образом, если вам поставили сверхурочную задачу, вы имеете право от нее отказаться и сказать руководителю, что будете выполнять ее в свое рабочее время, либо попросить оформить эту работу как сверхурочную.

Вывод

Сказать однозначно, нужно ли каждой компании автоматизировать учет рабочего времени, нельзя, однако техническая фиксация значительно упрощает процесс и помогает контролировать прогресс команды.

Тем не менее, основным правовым документом фиксации рабочих часов остается табель учета рабочего времени. Использование его вкупе с данными программ помогает в решении спорных ситуации между работником и работодателем, а также может пригодиться для отстаивания своих прав в суде обеими сторонами.

При этом не стоит забывать, что помимо применения технологий и ведения табеля нужно грамотно распределять рабочие задачи на стадии планирования.

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