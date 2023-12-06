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Истории

Это устройство для осознанных сновидений позволит работать даже во сне

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Prophetic разработал головной убор Halo, который способен вызывать осознанные сны — это состояние, когда человек понимает, что он спит, и может управлять повествованием. Стартап предлагает использовать такие сны максимально продуктивно, например готовиться к выступлениям или решать математические задачи.

Это устройство для осознанных сновидений позволит работать даже во сне

Над головным убором работал Афшин Мехин, который также участвовал в создании мозгового импланта N1 для Neuralink.

Halo направляет сфокусированные импульсы ультразвуковых волн в область мозга, связанную с осознанными сновидениями. Устройство также охватывает области, участвующие в принятии решений, чтобы, когда начинался осознанный сон, человек с большей вероятностью мог его контролировать.

Фото в тексте: Prophetic

Однако науке пока неясно, способна ли технология, известная как транскраниальный фокусированный ультразвук, вызывать осознанные сновидения.

Даже если это так, у концепции есть и другие недостатки. По словам Антонио Садра, профессора психологии Монреальского университета, люди, которые использовали гаджеты для осознанных сновидений, как правило, либо забывали сон, либо просыпались от излишнего волнения.

Помимо этого, нет никакой гарантии, что пользователь сможет контролировать сон, и даже профессионалам не удается делать это регулярно. Этот навык нужно развивать.

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Основатель и CEO Prophetic Эрик Воллберг утверждает, что, согласно некоторым исследованиям, дополнительная стимуляция мозга с помощью технологии транскраниального фокусированного ультразвука все же повышает способность людей контролировать свои сны. По его словам, в следующем году компания получит больше данных, которые помогут ее ученым еще точнее настроить устройства.

Halo поступит в продажу в 2025 году и будет стоить $1,5-2 тыс.

Источник.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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