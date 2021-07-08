Распространенные конфликты на рабочем месте и способы их решения

Рассмотрим несколько распространенных проблем и методы их эффективного решения.

Конфликты на рабочем месте возникают по различным причинам, а ответственность за их решение лежит на руководителе . Поэтому, чтобы выстроить эффективный рабочий процесс, важно развивать навык управления критическими ситуациями.

Игнорирование системы подчинения

Конфликт может возникнуть, когда один из членов команды пытается повлиять на мнение других за спиной руководителя проекта. Коллеги непреднамеренно вовлекаются в сплетни, что подрывает доверие и прозрачность.

Так могут поступать даже члены совета директоров, инвесторы и руководители компаний. Это указывает на отсутствие способности регулировать конфликты и стремление решать проблемы, подрывая доверие, а не обращаясь напрямую.

Решение

Определите процесс принятия решений. Если коллега, член совета директоров и сотрудник пытается повлиять на других за вашей спиной, то для начала обратитесь к своему начальнику. Например:

«Я заметил, что некоторые члены команды обращаются к вам с жалобами по актуальной задаче. Мне нужно, чтобы вы попросили их высказать свои беспокойства на встрече с командой или же для начала обратиться ко мне, чтобы я включил их в повестку дня».

Вероятно, ваш начальник даже не осознавал, что был частью назревающего конфликта. Затем поговорите напрямую с тем, кто вас игнорировал:

«Я понимаю, что вы смотрите на наш подход по-другому. Мы придерживаемся определенного процесса, и для нашей команды будет полезно следующее…».

Главное — объясните, что вам нужно, и убедитесь, что вас поддерживают как вышестоящее руководство, так и подчиненные.

Потеря уверенности у руководителя

Неуверенность в принятии решений часто вызвана какими-либо изменениями: повышение, слияние компании или смена начальства. В результате такой сотрудник постоянно обращается к вышестоящему руководству за советом или даже готовым списком решений.

На это может быть несколько причин.

Раньше он выполнял более тактические задачи, а сейчас от него требуется стратегическое мышление.

Раньше он делал работу самостоятельно, а теперь ее нужно делегировать другим, или наоборот.

Решение

Вместо того, чтобы давать готовые советы, выступите в качестве наставника. Задавайте больше вопросов. Например, «Как бы вы поступили в этой ситуации?» или «Объясните свой взгляд на эту проблему».

Это намного лучше, чем критиковать за неуверенность и говорить, что именно нужно делать. Со временем сотрудник перестанет искать стороннего одобрения и начнет самостоятельно принимать согласованные решения.

Поведенческие проблемы

Если сотрудник работает эффективно, то руководство может закрывать глаза на его грубые и нетактичные поступки. Поведение не учитывается при оценке производительности, поэтому эта проблема остается нерешенной.

Решение

Чтобы исправить поведение, которое нарушает работу команды, нужно определить его и обратиться к сотруднику напрямую.

Предположим, что старший вице-президент по дизайну постоянно не соглашается с вами и перебивает говорящих во время встреч вместо того, чтобы слушать и совместно обсуждать идеи. Прежде чем начать разговор, ответьте на следующие вопросы.

Какие именно неуместные поступки совершает человек?

Как они влияют на культуру, командную работу, продуктивность и результаты?

После этого поделитесь своими наблюдениями с этим сотрудником, чтобы обратить его внимание на проблему:

«Я заметил, что на вчерашний встрече вы перебили коллегу три раза. После этого никто не решился заговорить. Если не давать другим высказать мнение, то эффективность командной работы и общая вовлеченность в проект снижаются».

Возможно, сотрудник будет все отрицать — это нормально. Никому не нравится, когда выявляют его недостатки. Однако такой подход открывает возможности для наставничества и поддержки, а корректное поведение способствует производительности.

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