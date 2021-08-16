Хотите покритиковать начальство в корпоративном мессенджере? Возможно, делать этого не стоит

Случалось ли у вас так, что вы жалуетесь коллеге о рабочей проблеме через корпоративный мессенджер, а затем беспокоитесь, что руководитель сможет все это прочитать? Как оказалось, эти беспокойства вполне обоснованы. Общение на корпоративных устройствах редко бывает конфиденциальным.

В июле Netflix уволила трех руководителей за то, что они критиковали коллег в Slack. В публикации на LinkedIn второй CEO Netflix Тед Сарандос объяснил: сотрудники не просто высказывались в Slack, а засыпали «личными оскорблениями своих коллег в течение нескольких месяцев», в том числе во время встреч, на которых эти коллеги присутствовали.

Сарандос также отметил, что компания не мониторит Slack и электронную почту персонала. «Канал Slack был открытым, поэтому любой мог получить доступ к разговорам, хотя эти сотрудники считали его приватным», — написал он.

Сотрудникам часто кажется, что общение на рабочем месте происходит конфиденциально, а работодатель никогда об этом не узнает. Но правда в том, что информация из чатов, писем и видеоконференций может стать публичной одним нажатием кнопки.

Работодатели используют специальную технологию, которая позволяет им виртуально отслеживать рабочее общение. Однако об этом редко сообщают открыто.

Как компаниям не пересечь грань? Что следует учитывать сотрудникам, прежде чем отправлять сообщение? Попробуем разобраться.

Не рассчитывайте на конфиденциальность

«Сотрудникам следует учитывать: все, что они делают с использованием оборудования компании, в том числе переписываются или посещают сайты, можно посмотреть», — утверждает Хизан Иган Сассман, глава группы Cyber, Privacy & Data Innovation, принадлежащей юридической компании Orrick.

Конечно, внутреннее общение отслеживается по вполне законным причинам. По словам Сассман, деятельность компаний в таких секторах, как финансовые услуги, строго регулируется. В рамках программ соблюдения нормативных требований они должны активно следить за корпоративной коммуникацией, в особенности за сотрудниками, работающими с конфиденциальными данными.

Как утверждает Сассман, компании из других секторов собирают сообщения с помощью программы для хранения документации (которая архивирует данные на определенный период). Затем они могут обратиться к этой информации, если возникнет какая-либо проблема. Программа охватывает не только сообщения или письма, но часто и записи видеозвонков в Skype, Zoom и Teams.

Многие инструменты — Slack, Google Workspace и Microsoft Teams — позволяют сохранять сообщения, а затем находить среди них нужную информацию. Даже если создать приватный чат на два-три человека или общаться в личных сообщениях, работодатель все равно сможет просмотреть эту информацию. Но для этого им обычно нужно обратиться в IT- или HR-отдел с веской причиной.

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Во многих случаях (в том числе в Slack) компании могут просмотреть даже историю редактирования и удаленные сообщения. Некоторые email-системы также автоматически копируют все письма, проходящие через них. А другие создают резервные копии новых сообщений, поступающих в почтовый ящик. Поэтому не стоит предполагать, что при удалении сообщение просто исчезнет.

Руководитель исследовательского отдела Gartner Брайан Кропп, утверждает, что компании обращаются к этой информации лишь по нескольким причинам. Например, из-за проблем в управлении эффективностью, кражи данных, харассмента или любой другой жалобы, требующей проведения внутреннего расследования.

Общие жалобы, не направленные на какого-либо человека, редко вызывают беспокойства. Кроме того, обычные менеджеры, как правило, не могут свободно провести поиск по ключевым словам, например по своему имени.

«Информации слишком много, и уйдет большое количество времени, чтобы все просмотреть и проанализировать», — объясняет Кропп. К тому же, по его словам, если сотрудник обнаружит, что компания просматривает все его письма, и это попадет в СМИ, то ее репутация несоизмеримо пострадает.

Как поступать сотрудникам

Компания практически не ограничена в том, чтобы отслеживать общение на рабочем месте. Законы США и Европы защищают коммуникации, такие как коллективные переговоры. Однако, как утверждает Кропп, «в мире нет никаких юридических требований, согласно которым работодатели обязаны сообщать о том, что собирают данные».

Некоторые организации помечают в справочниках для сотрудников о том, что общение на рабочем месте не может быть конфиденциальным. Однако трудно определить, в какой степени это контролируется на самом деле.

«Обычно при подписании контракта работодатель не говорит о том, что будет следить за вами», — рассказывает Аида Понсе дель Кастильо, старший исследователь Подразделения прогнозирования при Европейском профсоюзном институте.

Как же пожаловаться коллегам на проблемную ситуацию и не беспокоиться о том, что это вам навредит? Понсе дель Кастильо советует общаться лично или через собственный мобильный телефон, не связанный с работой. Она добавляет, что даже личная почта или аккаунт в социальных сетях могут подвергнуться слежке, если зайти в них с рабочего устройства.

В профессиональной среде безопаснее всего предполагать, что за вами следят, и вести себя соответствующе.

Если же вы очень хотите высказать жалобу на коллегу или какую-либо ситуацию, подумайте о том, конструктивна ли она и принесет ли пользу компании. Если да, то сделать это и через корпоративные инструменты — вероятнее всего, это не доставит вам неприятностей. Если нет, то лучше обсудить это за чашкой кофе, через личный смартфон или в баре после работы.

Однако эксперты отмечают: компании редко просматривают рабочую переписку, чтобы просто выявить недовольных. Обычно они ищут комментарии, которые имеют жестокий и дискриминационный характер, направлены на конкретного человека или же могут подвергнуть компанию судебному риску.

Если вы не знаете, к каким данным имеет доступ ваш работодатель, как долго они хранятся и при каких обстоятельствах могут использоваться, то достаточно просто спросить его об этом.

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