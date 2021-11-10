Психическое здоровье сотрудников: почему важно его поддерживать и как это сделать

Хорошее психическое здоровье выгодно не только самому человеку, но и его работодателю. Разбираемся, как стресс и другие расстройства влияют на продуктивность, а также что могут сделать компании, чтобы избежать убытков и поддерживать здоровую атмосферу в коллективе.
Психическое здоровье: почему это важно
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потеря продуктивности из-за депрессии и тревожности обходится глобальной экономике в $1 трлн в год. Кроме того, ВОЗ обнаружила, что на каждый $1, потраченный на лечение распространенных психических заболеваний, возвращается $4 благодаря улучшению здоровья и продуктивности.
При этом в компаниях все больше распространяется презентеизм — явление, при котором люди ходят на работу, страдая от проблем с физическим или психическим здоровьем, что приводит к снижению продуктивности и переработкам при отсутствии результатов труда.
Поддержка благополучия сотрудников приносит несколько преимуществ.
- Повышение продуктивности. Исследование показывает, что почти 86% людей, проходивших лечение от депрессии, начинают справляться с большим количеством задач. По данным некоторых исследований, это также снижает количество прогулов и презентеизм на 40-60%.
- Сокращение затрат на медицинское обслуживание. Согласно данным Национального альянса по психическим заболеваниям США, показатели сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний вдвое выше у взрослых людей с серьезными психическими расстройствами.
Взаимосвязь между физическим и психическим здоровьем побудила организацию CEO Roundtable, входящую в Американскую кардиологическую ассоциацию, выпустить отчет Mental Health: A Workforce Crisis («Психическое здоровье: кризис рабочей силы»).
«Бездействие стоит дороже, чем вложения в научно обоснованные подходы по профилактике и лечению», — говорится в отчете.
Он призывает работодателей предоставить комплексные программы для профилактики и лечения психических заболеваний.
Четыре способа поддерживать психическое благополучие на рабочем месте
Разберитесь, как психическое здоровье влияет на сотрудников
«Важно, чтобы менеджеры умели распознавать признаки эмоциональных расстройств и реагировать путем поддержки, а не наказания», — считает доктор Джером Шульц, клинический нейропсихолог и преподаватель из Гарвардской медицинской школы.
Вот какие шаги следует предпринять.
- Введите обязательные тренинги для руководства компании. Это поможет повысить их знания и заинтересованность в области психического здоровья.
- Объясните менеджерам, что нужно делать, если они замечают признаки эмоциональных расстройств и злоупотребления вредными веществами.
- Используйте специальные калькуляторы, чтобы оценить распространенность нелеченной депрессии и злоупотребления вредными веществами в компании, а также связанные с ними расходы.
- Проводите опросы среди сотрудников, чтобы определить, как их здоровье и уровень стресса влияют на продуктивность.
Предложите бесплатную психологическую помощь
Включите услуги психолога в план медицинского страхования или организуйте программы поддержки сотрудников (Employee Assistance Program, EAP), которые помогают решать психологические, финансовые и юридические проблемы.
Некоторые люди неохотно используют эти ресурсы, так как стыдятся или не понимают, как эти программы работают. Чтобы это исправить, можно сделать следующее.
- Предоставьте прямой доступ к специалистам по вопросам психического здоровья по телефону или лично.
- Предложите эти услуги как сотрудникам, так и их ближайшим родственникам.
- Объясните, к кому следует обратиться, если нужно получить помощь.
- Расскажите, что доступ к EAP можно получить бесплатно и конфиденциально.
Снижайте стигматизацию и расширяйте доступ к психологической помощи
Не ждите, пока на рабочем месте возникнут критические ситуации. Регулярно оповещайте сотрудников о том, как полезно заботиться о психическом здоровье и какие ресурсы компания предлагает для этого. Например, организуйте регулярную рассылку и семинары.
Также убедитесь, что эмоциональное благополучие включено во все процессы — от найма до построения здоровой корпоративной культуры.
Организуйте необходимые условия
Чтобы сотрудники не забывали заботиться о своем здоровье, важно не только напоминать им об этом, но и обеспечивать подходящие условия.
- Предложите гибкий график работы для всего персонала.
- Предоставьте доступ к приложениям, которые помогают улучшить качество сна и снизить стресс.
- Организуйте помещение для медитации или занятий йогой в офисе.
- Мотивируйте сотрудников брать отпуска. Для этого некоторые компании сокращают количество дней отпуска, которые можно перенести на следующий год.
- Разработайте процесс возвращения на рабочее место для тех, кто вынужден взять отпуск из-за проблем с психическим здоровьем. Так они почувствуют поддержку, и им будет легче адаптироваться.
И наконец, обеспечьте условия для построения крепких взаимоотношений в коллективе. Например, с помощью общественных мероприятий и сообществ по интересам.
«Сотрудники более подвержены негативному влиянию стресса на рабочем месте и за его пределами, если они не построили позитивные отношения с коллегами», — утверждает Шульц. По его словам, такие мероприятия помогают сделать работу интереснее, а также сплотить людей, чтобы каждый из них чувствовал поддержку со стороны других.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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