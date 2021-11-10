Психическое здоровье сотрудников: почему важно его поддерживать и как это сделать

Хорошее психическое здоровье выгодно не только самому человеку, но и его работодателю. Разбираемся, как стресс и другие расстройства влияют на продуктивность, а также что могут сделать компании, чтобы избежать убытков и поддерживать здоровую атмосферу в коллективе.

Психическое здоровье: почему это важно

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потеря продуктивности из-за депрессии и тревожности обходится глобальной экономике в $1 трлн в год. Кроме того, ВОЗ обнаружила, что на каждый $1, потраченный на лечение распространенных психических заболеваний, возвращается $4 благодаря улучшению здоровья и продуктивности.

При этом в компаниях все больше распространяется презентеизм — явление, при котором люди ходят на работу, страдая от проблем с физическим или психическим здоровьем, что приводит к снижению продуктивности и переработкам при отсутствии результатов труда.

Поддержка благополучия сотрудников приносит несколько преимуществ.

Повышение продуктивности. Исследование показывает, что почти 86% людей, проходивших лечение от депрессии, начинают справляться с большим количеством задач. По данным некоторых исследований, это также снижает количество прогулов и презентеизм на 40-60%.

Исследование показывает, что почти 86% людей, проходивших лечение от депрессии, начинают справляться с большим количеством задач. По данным некоторых исследований, это также снижает количество прогулов и презентеизм на 40-60%. Сокращение затрат на медицинское обслуживание. Согласно данным Национального альянса по психическим заболеваниям США, показатели сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний вдвое выше у взрослых людей с серьезными психическими расстройствами.

Взаимосвязь между физическим и психическим здоровьем побудила организацию CEO Roundtable, входящую в Американскую кардиологическую ассоциацию, выпустить отчет Mental Health: A Workforce Crisis («Психическое здоровье: кризис рабочей силы»).

«Бездействие стоит дороже, чем вложения в научно обоснованные подходы по профилактике и лечению», — говорится в отчете.

Он призывает работодателей предоставить комплексные программы для профилактики и лечения психических заболеваний.

Четыре способа поддерживать психическое благополучие на рабочем месте

Разберитесь, как психическое здоровье влияет на сотрудников

«Важно, чтобы менеджеры умели распознавать признаки эмоциональных расстройств и реагировать путем поддержки, а не наказания», — считает доктор Джером Шульц, клинический нейропсихолог и преподаватель из Гарвардской медицинской школы.

Вот какие шаги следует предпринять.

Введите обязательные тренинги для руководства компании. Это поможет повысить их знания и заинтересованность в области психического здоровья.

Объясните менеджерам, что нужно делать, если они замечают признаки эмоциональных расстройств и злоупотребления вредными веществами.

Используйте специальные калькуляторы, чтобы оценить распространенность нелеченной депрессии и злоупотребления вредными веществами в компании, а также связанные с ними расходы.

Проводите опросы среди сотрудников, чтобы определить, как их здоровье и уровень стресса влияют на продуктивность.

Предложите бесплатную психологическую помощь

Включите услуги психолога в план медицинского страхования или организуйте программы поддержки сотрудников (Employee Assistance Program, EAP), которые помогают решать психологические, финансовые и юридические проблемы.

Некоторые люди неохотно используют эти ресурсы, так как стыдятся или не понимают, как эти программы работают. Чтобы это исправить, можно сделать следующее.

Предоставьте прямой доступ к специалистам по вопросам психического здоровья по телефону или лично.

Предложите эти услуги как сотрудникам, так и их ближайшим родственникам.

Объясните, к кому следует обратиться, если нужно получить помощь.

Расскажите, что доступ к EAP можно получить бесплатно и конфиденциально.

Снижайте стигматизацию и расширяйте доступ к психологической помощи

Не ждите, пока на рабочем месте возникнут критические ситуации. Регулярно оповещайте сотрудников о том, как полезно заботиться о психическом здоровье и какие ресурсы компания предлагает для этого. Например, организуйте регулярную рассылку и семинары.

Также убедитесь, что эмоциональное благополучие включено во все процессы — от найма до построения здоровой корпоративной культуры.

Организуйте необходимые условия

Чтобы сотрудники не забывали заботиться о своем здоровье, важно не только напоминать им об этом, но и обеспечивать подходящие условия.

Предложите гибкий график работы для всего персонала.

Предоставьте доступ к приложениям, которые помогают улучшить качество сна и снизить стресс.

Организуйте помещение для медитации или занятий йогой в офисе.

Мотивируйте сотрудников брать отпуска. Для этого некоторые компании сокращают количество дней отпуска, которые можно перенести на следующий год.

Разработайте процесс возвращения на рабочее место для тех, кто вынужден взять отпуск из-за проблем с психическим здоровьем. Так они почувствуют поддержку, и им будет легче адаптироваться.

И наконец, обеспечьте условия для построения крепких взаимоотношений в коллективе. Например, с помощью общественных мероприятий и сообществ по интересам.

«Сотрудники более подвержены негативному влиянию стресса на рабочем месте и за его пределами, если они не построили позитивные отношения с коллегами», — утверждает Шульц. По его словам, такие мероприятия помогают сделать работу интереснее, а также сплотить людей, чтобы каждый из них чувствовал поддержку со стороны других.

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